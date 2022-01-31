Расписание гонок по биатлону на Олимпийских играх-2022 в Пекине: календарь зимней Олимпиады

Основные наши надежды на медали в биатлоне связаны с эстафетами. В мужской мы вполне можем рассчитывать на борьбу за золото: в текущем сезоне сборная России постоянно была на пьедестале. Женщины в этой дисциплине бегали также неплохо, но здесь больше приходится рассчитывать на ошибки соперниц.
Среди мужчин в личных видах до тройки сильнейших способен доехать Александр Логинов. На пьедестал может претендовать и Эдуард Латыпов, но еще неизвестно, насколько хорошо он восстановился после ковида. Большой вопрос, сумеют ли они обогнать топовых французов и норвежцев в личных гонках?
У женщин, кроме Кристины Резковой, рассчитывать на всплеск от кого-то сложно, там более что в связке спринт-пасьют россиянки не блещут стабильностью. Но при сильном ветре стрельба превращается в лотерею, и возможно все. Поболеем!
Здесь и далее указано московское время
Суббота, 5 февраля
12:00. Мужчины и женщины. Смешанная эстафета. 4×6км
Понедельник, 7 февраля
12:00. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Вторник, 8 февраля
11:30. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Пятница, 11 февраля
12:00. Женщины. Спринт 7,5 км
Суббота, 12 февраля
12:00. Мужчины. Спринт 10 км
Воскресенье, 13 февраля
12:00. Женщины. Гонка преследования 10 км
13:45. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Вторник, 15 февраля
12:00. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км
Среда, 16 февраля
10:45. Женщины. Эстафета 4×6км
Пятница, 18 февраля
12:00. Мужчины. Масс-старт 15 км
Суббота, 19 февраля
12:00. Женщины. Масс-старт 12,5 км