Расписание гонок по биатлону на Олимпийских играх-2022 в Пекине: календарь зимней Олимпиады

Следим за Логиновым, Латыповым, Резцовой и другими!

Следим за Логиновым, Латыповым, Резцовой и другими!

Основные наши надежды на медали в биатлоне связаны с эстафетами. В мужской мы вполне можем рассчитывать на борьбу за золото: в текущем сезоне сборная России постоянно была на пьедестале. Женщины в этой дисциплине бегали также неплохо, но здесь больше приходится рассчитывать на ошибки соперниц.

Среди мужчин в личных видах до тройки сильнейших способен доехать Александр Логинов. На пьедестал может претендовать и Эдуард Латыпов, но еще неизвестно, насколько хорошо он восстановился после ковида. Большой вопрос, сумеют ли они обогнать топовых французов и норвежцев в личных гонках?

У женщин, кроме Кристины Резковой, рассчитывать на всплеск от кого-то сложно, там более что в связке спринт-пасьют россиянки не блещут стабильностью. Но при сильном ветре стрельба превращается в лотерею, и возможно все. Поболеем!

Здесь и далее указано московское время

Суббота, 5 февраля

12:00. Мужчины и женщины. Смешанная эстафета. 4×6км

Понедельник, 7 февраля

12:00. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

Вторник, 8 февраля

11:30. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

Пятница, 11 февраля

12:00. Женщины. Спринт 7,5 км

Суббота, 12 февраля

12:00. Мужчины. Спринт 10 км

Воскресенье, 13 февраля

12:00. Женщины. Гонка преследования 10 км

13:45. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

Вторник, 15 февраля

12:00. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км

Среда, 16 февраля

10:45. Женщины. Эстафета 4×6км

Пятница, 18 февраля

12:00. Мужчины. Масс-старт 15 км

Суббота, 19 февраля

12:00. Женщины. Масс-старт 12,5 км

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