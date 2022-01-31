Расписание фигурного катания на Олимпийских играх-2022 в Пекине: календарь зимней Олимпиады

Самое красивое расписание Игр!

Самое красивое расписание Игр!

Фигурное катание обещает нам много медалей, в том числе золотых. Из пяти видов наши фигуристы претендуют на золото в четырех — командный турнир, соревнования в танцах на льду, спортивные пары и женское одиночное катание.

Все начнется с команды — лучшие фигуристы сборной России сойдутся в борьбе с американцами, канадцами, японцами и другими.

В женском одиночном катании будем смотреть за триумфом Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой — не исключено, что российские фигуристки займут весь пьедестал. Три действующих мировых рекорда принадлежат 15-летней Валиевой, а Трусова способна исполнить уникальный даже по мужским меркам набор прыжков в произвольной программе.

Нечто невероятное ждет нас в соревнованиях спортивных пар. Действующим чемпионам мира и Европы Анастасии Мишиной и Александру Галлямову будут противостоять сильнейшие соперники — китайская пара Вэнцзинь Суй — Кон Хань. За хозяев — домашние стены, за россиян — опытнейший тренер Тамара Москвина. Поборются за награды, в том числе и золотые, также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а еще Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В турнире танцевальных дуэтов наши надежды на золото связаны с чемпионами мира и Европы Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Их соперники — великие французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, но Виктория и Никита однажды уже побеждали в очной борьбе. Шансы на победу есть и сейчас — судьи словно еще не определились, стиль какой пары им нравится больше.

Выступят от России также любимцы публики Александра Степанова и Иван Букин и молодой дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В соревнованиях мужчин шансов на медаль не так много — сборную России целиком будут представлять дебютанты — Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалев. Но нет никаких сомнений, что наши парни постараются выложиться. Болеем и ждем!

Здесь и далее указано московское время

Пятница, 4 февраля

4:55. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа

6:35. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец

8:15. Командные соревнования. Парное катание. Короткая программа

Воскресенье, 6 февраля

4:30. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа

6:50. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

Понедельник, 7 февраля

4:15. Командные соревнования. Парное катание. Произвольная программа

5:30. Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец

6:35. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа

Вторник, 8 февраля

4:15. Мужчины. Короткая программа

Четверг, 10 февраля

4:30. Мужчины. Произвольная программа

Суббота, 12 февраля

14:00. Танцы на льду. Ритм-танец

Понедельник, 14 февраля

4:15. Танцы на льду. Произвольный танец

Вторник, 15 февраля

13:00. Женщины. Короткая программа

Четверг, 17 февраля

13:00. Женщины. Произвольная программа

Пятница, 18 февраля

13:30. Парное катание. Короткая программа

Суббота, 19 февраля

14:00. Парное катание. Произвольная программа

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