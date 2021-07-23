Первые медали, старт пловцов, волейболистов и теннисистов. За кем следить на Олимпиаде в Токио 24 июля

Список трансляций субботы (почти три десятка!) — в конце материала.

Список трансляций субботы (почти три десятка!) — в конце материала.

XXXII Олимпийские игры проходят в столице Японии 23 июля — 8 августа

В первый медальный день будет разыграно 11 комплектов наград в 7 видах спорта

Время везде указано московское (минус 6 часов относительно Токио)

Олимпиада 24 июля. Медальные соревнования

4:45 и 9:30. Стрельба. Первыми пневматические винтовки в руки возьмут женщины. Рано утром бороться за медали будут россиянки Анастасия Галашина и Юлия Каримова. В мужском финале нашу сборную также представят два стрелка — Артем Черноусов, Вадим Мухаметьянов. Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Бразилии в данной дисциплине россияне взяли бронзу усилиями Владимира Масленникова.

5:00 Велоспорт. Гонка стартует на трассе Fuji International Speedway у подножья горы Фудзияма. От нашей страны участвуют Ильнур Закарин, Александр Власов и Павел Сиваков.

7:50. Тяжелая атлетика. Список спортсменов женской сборной по этому виду от России не впечатляет — к Играм в Токио допущена только Кристина Соболь. За нее и будем болеть. Также стоит понаблюдать за Лорел Хаббард. Правда, самой новозеландке излишнее внимание явно мешает — штангистка-трансгендер даже пропустила первую тренировку, открытую для прессы.

12:30 и 13:30 (полуфиналы — с 11:35). Дзюдо. Сегодня будут разыграны два комплекта медалей — в весовой категории до 48кг у женщин (Россию представит чемпионка Европы Ирина Долгова) и в весовой категории до 60кг у мужчин (от нас — двукратный чемпион Европы и серебряный призер ЧМ Роберт Мшвидобадзе). Стоит напомнить, что дзюдо остается единственным видом спорта на Олимпиаде, где разрешены некоторые болевые или удушающие приемы.

15:00 и 15:45. Фехтование. Вид спорта, где наши надежды могут быть оправданно высоки. На Олимпиаде в Рио россияне завоевали сразу семь медалей в фехтовании — значительно больше остальных, ведь у ближайших преследователей их было по 4. Сегодня нас ждут финалы в женской шпаге (в составе — Виолетта Колобова, Юлия Личагина, Айзанат Муртазаева и Виолетта Храпина) и мужской сабле (Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов и Вениамин Решетников).

16:00 и 16:15. Тхэквондо. В соревнованиях женщин до 48кг мы выступим в роли наблюдателей, а вот у мужчин (до 58кг) болеем за Михаила Артамонова, чемпиона Европы и призера чемпионата мира. Для справки: в тхэквондо бой идет три раунда по две минуты, используется электронная система фиксации попадания. Подробнее — в нашем гайде по олимпийским единоборствам.

16:45. Стрельба из лука. В Рио-2016 все золото в стрельбе из лука забрали корейцы, но Россия смогла добиться серебряной награды в женском командном первенстве. Верим в успех и в миксте. Но в первую очередь, конечно, желаем здоровья Светлане Гомбоевой, потерявшей сознание днем ранее. Было тревожно, но итог относительно безобидный: солнечный удар и отсутствие противопоказаний к дальнейшим соревнованиям. Ее партнерами по сборной на ОИ-2020 стали Галсан Базаржапов, Елена Осипова и Ксения Перова.

Олимпиада 24 июля. Предмедальные стадии

Турнир по бадминтону стартует групповыми этапами во всех видах программы — среди мужчин, женщин и в миксте. В состав нашей команды на Игры вошли Владимир Иванов, Сергей Сирант, Иван Созонов и Евгения Косецкая.

Российские команды в баскетболе 3×3 проведут за день по два матча — это нормально для этого подвида лучшей игры с мячом по версии Романа Скворцова. Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина и Мария Черепанова будут противостоять сборным Японии (4:15) и Китая (8:00), а Илья Карпенков, Александр Зуев, Кирилл Писклов и Станислав Шаров — китайцам (9:00) и голландцам (16:00).

В боксе пройдут поединки 1/16 финала, где будем болеть за Людмилу Воронцову, Саадат Далгатову, Зенфиру Магомедалиеву, Светлану Солуянову, Глеба Бакши, Альберта Батыргазиева, Ивана Верясова, Муслима Гаджимагомедова, Андрея Замкового, Габила Мамедова, Имама Хатаева.

На групповом этапе турнира по водному поло стартует женская сборная России, соперником которой станут ватерполистки из Китая.

Российские волейболисты начинают свой путь за золотом матчем против Аргентины, а пляжные волейболисты Константин Семенов и Илья Лешуков — против испанского дуэта. В отличном настроении должен быть диагональный Максим Михайлов, который вместе с Софьей Великой нес флаг ОКР на церемонии открытия.

В гандболе пройдут матчи группового этапа. К сожалению, Олимпиада в Токио пройдет без мужской команды из России.

Спортивная гимнастика — тот вид, где мы ожидаем самых высоких мест. Квалификация трех групп у мужчин пройдет в 4:00, 8:30 и 13:30 по Москве.

Будем болеть за Екатерину Питиримову и Екатерину Курочкину в академической гребле. Им предстоит пробиваться в полуфинал через предварительные заезды. Днем ранее другие россияне прошли в следующий раунд напрямую: Александр Вязовкин — в четвертьфинал со второго места в своем заезде, Анна Пракатень — уверенно с первого, парная двойка Кондратьев/Потапкин в полуфинал с третьего места в гонке.

В первый день квалификации по конному спорту пройдут соревнования по выездке в индивидуальном и командном первенстве.

Суббота подарит нам заплывы сразу в шести видах турнира по плаванию. Правда, речь пока о предварительных стадиях, а мы ждем наших спортсменов в финалах.

Соревнования по софтболу пройдут без россиянок, а 24 июля померятся силами Австралия — Канада, США — Мексика и Япония — Италия.

С удовольствием наблюдаем за одним из сильнейших поколений российских теннисистов. В субботу на корты выйдут Даниил Медведев (против Бублика) и Аслан Карацев (против Пола). В женской сетке сыграет Анастасия Павлюченкова (против Эррани), в парах — Карен Хачанов/Андрей Рублев (против Рэма/Тьяфу) и Вероника Кудерметова/Елена Веснина (против Фридзам/Зигемунд).

В настольном теннисе будут сыграны матчи в женском и мужском разряде, а также в миксте. В состав российской команды на Игры вошли Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова.

Футбол на Олимпиаде еще не видел российскую команду — только СССР. Вот и в этот раз команда уже не Черчесова будет смотреть за турниром по ТВ. Зато в Токио поехал, возможно, будущий тренер российской сборной — Штефан Кунц. Он попросил отложить эти разговоры до конца ОИ-2020, его немцы на старте уступили Бразилии (2:4), а сегодня в календаре — шесть матчей женского футбольного турнира, один из которых доверили российским судьям. Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина будут работать на встрече Японии и Великобритании.

Россияне — действующие олимпийские чемпионы по хоккею, а вот с хоккеем на траве пока не складывается. История помнит лишь две бронзы сборной СССР. Любопытно, что этот не очень популярный у нас вид спорта входит в программу Олимпийских игр с 1908 года.

Прямые трансляции на matchtv.ru:

(желтым выделены медальные события)

02:55 Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»

03:00 Волейбол. Мужчины. Италия — Канада. Прямая трансляция на matchtv.ru

04:40 Стрельба. Пневматическая винтовка. Женщины. Финал. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

04:55 Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

05:00 Дзюдо. Женщины 48кг. Отборочный раунд. ¼ финала. Прямая трансляция на matchtv.ru

05:00 Теннис. Первый раунд. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

05:45 Хоккей на траве. Мужчины. Нидерланды- Бельгия. Прямая трансляция на matchtv.ru

06:55 Бадминтон. Мужчины. Пары. Россия — Дания. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

07:45 Тяжелая атлетика. Женщины. 49 кг. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

08:00 Тхэквондо. 1/4 финала. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Боец»

08:15 Волейбол. Мужчины. Россия — Аргентина. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

08:15 Настольный теннис. Женщины. Россия — Франция. Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»

08:30 Спортивная гимнастика. Квалификация. Прямая трансляция на matchtv.ru

08:45 Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»

09:00 Пляжный волейбол. Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция на matchtv.ru

09:40 Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

11:00 Бокс. 1/16 финала. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Боец»

11:00 Пляжный волейбол. Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция на matchtv.ru

11:25 Футбол. Женщины. Швеция — Австралия. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2»

11:30 Баскетбол 3×3. Женщины. Италия — Монголия. Прямая трансляция на matchtv.ru

11:55 Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финал. Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»

11:55 Баскетбол 3×3. Женщины. США — Франция. Прямая трансляция на matchtv.ru

13:25 Спортивная гимнастика. Мужчины. Квалификация. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена»

13:55 Футбол. Женщины. Нидерланды — Бразилия. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 2»

14:15 Настольный теннис. Мужчины. Кирилл Скачков — Дмитрий Леваяц. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

15:40 Волейбол. Мужчины. США — Франция. Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

16:25 Баскетбол 3×3. Мужчины. Бельгия — Япония. Прямая трансляция на matchtv.ru