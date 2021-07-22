Электрокуртки, маски и уколы. Неожиданный взгляд на фехтование в гиде «Матч ТВ»

Как отличить шпагу от рапиры, а кевлар — от марагена.

Как отличить шпагу от рапиры, а кевлар — от марагена.

На Олимпиаде много видов спорта, которые заслуживают нашего внимания, но есть один, выделяющийся среди всех — фехтование. В нем и мрачная романтика его происхождения (еще в 16 веке во Франции), и современные технологии на страже объективного судейства (куртки с электродами), и прямой контакт спортсменов между собой, но без контакта как такового — актуально во время пандемии, кажется. Наконец, постоянно звучит слово «укол», да еще и правила говорят: кто сделал больше уколов, тот и победил. Забавная параллель с вакцинацией.

Фехтование представлено в олимпийской программе тремя видами оружия. Соревнования проводятся среди мужчин, среди женщин, а также среди команд мужчин и женщин со всеми тремя видами оружия. Итого набирается двенадцать комплектов медалей.

Предлагаем вам вооружиться перед просмотром трансляций из Токио. Выбирайте: рапира, шпага или сабля? А мы объясним, как отличить их друг от друга.

Рапира

Рапира — колющее оружие весом не более 0,5 кг и длиной не более 1,1 м. Клинок гибкий четырехгранный. Рапира требует исключительной точности фехтовальщиков, потому что площадь поражения, уколы в которую засчитываются, ограничена электрокурткой. Уколы за пределы области куртки регистрируются белой лампой и считаются недействительными.

В фехтовании на рапирах существует так называемая правота атаки и правота защиты.

То есть атака противника должна быть отражена прежде, чем начато ответное действие. А приоритет действия переходит от одного фехтовальщика к другому после активного действия на оружие соперника своим оружием.

Преимущество определяет арбитр. Он контролирует весь процесс и останавливает действия, когда аппарат, регистрирующий уколы, дает сигнал об их нанесении. Тогда, ориентируясь на показания аппарата, арбитр присуждает укол или его аннулирует. Затем поединок продолжается. В соревнованиях рапиристов нельзя поворачиваться к противнику спиной или закрывать от укола части тела незащищенной рукой.

Шпага

Шпага — колющее оружие массой не более 0,77 кг и длиной не более 1,1 м. Внешне похожа на рапиру, но у нее несколько больший размер гарды — это специальная «крышка», защищающая кисть и пальцы спортсмена. Еще у шпаги более жесткий клинок, а сечение — трехгранное.

Уколы в фехтовании на шпагах разрешено наносить во все части тела соперника, кроме затылка. В фехтовании на шпагах не существует приоритета действий, правоты атаки и защиты. Аппарат не фиксирует укол, нанесённый позже другого более чем на пять сотых секунды. Одновременно нанесённые уколы взаимно регистрируются и присуждаются обоим фехтовальщикам.

При этом усилие, приложенное к шпаге, должно быть не менее 500 г, то есть просто касание не считается.

Сабля

Сабля — рубяще-колющее оружие массой не более 0,5 кг и длиной не более 1,05 м с гибким клинком трапециевидного сечения. Наносить можно не только уколы остриём, но и удары клинком.

Удары и уколы наносятся во все части тела фехтовальщика выше талии, включая руки (до запястья) и маску. Поражаемая поверхность закрыта защитной одеждой с серебряной стружкой.

Удары и уколы фиксируются цветной лампой на аппарате. Бой на саблях в чем-то похож с фехтованием на рапирах. Те же основные правила определения победителя в схватке, где атакующий имеет преимущество перед контратакующим при одновременно нанесённых ударах или уколах. Главная разница в том, что саблей на практике наносят преимущественно удары, а не уколы. Поскольку от ударов сложнее защититься, бой становится гораздо более динамичным.

Экипировка

Экипировка фехтовальщика состоит из защитного костюма белого цвета, сшитого из облегченного кевлара. Это волокно используется еще в армировании автомобильных шин и при производстве бронежилетов.

Костюм состоит из куртки и брюк по колено на подтяжках. На ногах — длинные белые гетры и специальная фехтовальная обувь с плоской подошвой. Голова закрыта защитной маской с металлической сеткой и воротом, защищающим горло. На руку с оружием надевается перчатка.

Стандарт, что фехтовальщики выходят на дорожку в белом, сформировался ещё до введения электронной фиксации уколов. Тогда наконечники шпаг смазывали краской, и побеждал тот, у кого было меньше цветных меток на одежде.

Рапиристы надевают на костюм сверху специальные металлизированные токопроводящие жилеты, а саблисты — куртки, показывающие поражаемую поверхность спортсмена.

Технологии для фехтования

На острие рапиры и шпаги надевается наконечник — кнопка, замыкающая электрическую цепь. Она образуется проводом, проходящим под курткой спортсмена и в клинке, и прибором, фиксирующим уколы. К гарде прикрепляется разъем — двойник в случае рапиры и сабли или тройник в случае шпаги для подсоединения провода. Сабля наконечника не имеет.

При уколе цепь замыкается и загорается фонарь.

Клинки для шпаг делают из марагенового сплава — очень дорогого материала, который в том числе используется при строительстве центрифуг для обогащения урана.

Марагеновый клинок прочный и гибкий, он выдерживает до 15 тысяч сгибаний. Обычный тренировочный клинок выдерживает до четырех тысяч сгибаний, но и стоит значительно дешевле марагенового сплава.

Состав сборной России на Олимпиаде-2020

Сабля, мужчины — Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (выступит только в командном турнире);

Сабля, женщины — Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева (командный турнир);

Шпага, мужчины — Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (командный турнир);

Шпага, женщины — Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (командный турнир);

Рапира, мужчины — Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мельников, Тимур Сафин (командный турнир);

Рапира, женщины — Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (командный турнир).