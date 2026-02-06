Церемония открытия Олимпиады-2026 в Милане: что покажут, будет ли сборная России

Все подробности предстоящего шоу в Италии.

6 февраля 2026 года в 22:00 по московскому времени стартует церемония открытия зимней Олимпиады-2026. Многие детали по традиции держатся в секрете, но организаторы обещали удивить форматом: будут задействованы несколько площадок и две олимпийские чаши.

Где пройдет церемония открытия Олимпиады-2026?

Главной площадкой станет футбольный стадион «Сан‑Сиро» в Милане, вмещающий около 77 тысяч зрителей. Но праздник не ограничится одной ареной. Часть событий и парадов спортсменов пройдет и в других местах, где есть олимпийские объекты, в том числе в Кортина-д’Ампеццо. Организаторы хотят, чтобы атмосфера Игр чувствовалась по всей стране, а не в одной локации. Общая тема церемонии — Armonia («гармония»). Акцент в предстоящем шоу будет сделан на культуре и истории Италии, а также музыке, дизайне и искусстве.

Одна из главных особенностей — две чаши олимпийского огня. Их зажгут одновременно в Милане (у Арки Мира) и в Кортине на площади Дибона. Дизайн вдохновлен узлами Леонардо да Винчи — символом единства традиций и инноваций.

Кто занимается организацией церемонии открытия Олимпиады-2026?

Постановкой занимается компания Balich Wonder Studio. Огромную команду профессионалов возглавляет Марко Балич, работавший над крупными спортивными церемониями, включая Олимпиады в Сочи и Турине, а также Евро-2012.

Еще в проекте участвуют режиссер Лида Кастелли, которая трудилась над закрытием Паралимпиады в Сочи, а также креативный директор Симоне Феррари, сотрудничавший с мировыми артистами: Måneskin, Робби Уильямсом, Sting, Muse и другими. Хедлайнером церемонии станет известная американская певица Мэрайя Кэри.

Кроме нее выступят итальянский тенор Андреа Бочелли, певица Лаура Паузини, которая была ведущей конкурса Евровидение-2022 в Турине, актриса Сабрина Импаччаторе и другие. Учитывая состав артистов, можно предположить, что будет много музыкальных и театральных номеров с визуальными эффектами.

Кто примет участие в церемонии открытия Олимпиады-2026 и будут ли там россияне?

Всего в Италии выступят почти 3000 спортсменов из 90+ стран. Формально Игры открыты для всех, однако атлетов из России и Белоруссии, выступающих в нейтральном статусе, до участия в церемонии открытия не допустили.

Тем не менее 13 спортсменов с российским паспортом выступят на соревнованиях: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков, горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Знаменосцы на церемонии открытия Олимпиады-2026

На данный момент уже известны имена многих знаменосцев. Большинство сборных доверили флаги главным звездам. При этом у всех по два знаменосца, у Италии — четыре. Некоторые из них:

Италия — Федерико Пеллегрино (лыжник), Федерика Бриньоне (горнолыжница), Арианна Фонтана (шорт-трекистка) и Амос Мозанер (керлингист).

США — Эрин Джексон (олимпийская чемпионка по конькобежному спорту) и Фрэнк дель Дука (бобслеист).

Финляндия — Микко Лехтонен (хоккеист) и Криста Пярмякоски (лыжница).

Канада — Микаэль Кингсбери (фристайлист) и Мариэль Томпсон (фристайлистка).

А некоторые знаменосцы — бывшие россияне, сменившие гражданство:

Армения — Карина Акопова и Никита Рахманин (фигурное катание).

Грузия — Лука Берулава и Диана Дэвис (фигурное катание).

Израиль — Мария Сенюк (фигурное катание).