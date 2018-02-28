Путин и олимпийцы. Фотовзгляд

Президент России Владимир Путин в среду в Кремле встретился с российскими чемпионами и призерами Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Главное с торжественного вечера - в фотовзгляде.

Алину Загитову мы узнаем теперь всегда и везде

Александр Большунов и Денис Спицов привезли важные сувениры из Кореи

Алексей Марченко, Никита Нестеров, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Богдан Киселевич - просто герои!

Фристайлист Илья Буров со своей бронзой

Хоккеист Андрей Зубарев со спутницей

Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе и Денис Глейхенгауз и их прекрасные ученицы Евгения Медведева и Алина Загитова

Олег Знарок все приходит в себя после тяжелого финала на Олимпиаде

Кирилл Капризов - будущее российского хоккея - получает награду из рук президента России

Илья Ковальчук очень долго шел к этому золоту

Владимир Путин имеет честь пожать руку Павлу Дацюку, который недавно вошел в «Тройной золотой клуб». В него попадают победители Кубка Стэнли, чемпионата мира и Олимпиады

Голкипер Васиий Кошечкин и не надеялся в начале сезона сыграть на Олимпиаде

Фигуристка Евгения Тарасова получает букет из рук президента

Фристайлист Сергей Ридзик перешел в новый вид спорта из горных лыж всего несколько лет назад. На Играх в Пхенчхане он выиграл бронзу

Алина Загитова еще не успела закончить школу, но уже стала олимпийской чемпионкой

Прекрасная Евгения Медведева, которая через много прошла, чтобы просто выйти на лед на этих Олимпийских играх

Бывает и кое-что поважнее рукопожатия от Путина





Чудесная Пелагея и ее муж - хоккеист Иван Телегин