Олимпийский фотовзгляд. День восьмой. Хоккей, мужской и женский

Хоккейный матч Россия - США начинается

Острый момент у ворот нашей команды

Леонид Слуцкий на трибунах

Жесткий контакт в ходе игры

Наши болельщицы

Еще один острый момент у наших ворот

Олег Знарок на своем рабочем месте

Момент борьбы

Не обошлось и без драк

Патриотическое мелирование одного из наших болельщиков

И снова неприступны ворота Василия Кошечкина

Тренерские указания Ковальчуку

Женская сборная России атакует ворота швейцарской команды

Двое на двое

Анна Шохина с подругами радуются забитой Анно шайбе

И не говорите после этого, что в женском хоккее не бывает борьбы

Наша болельщица

6:2 - Россия в полуфинале женского турнира!

Наши болельщики и немного потерявшихся на их фоне американцев

Владислав Третьяк что-то вспоминает или раздает ЦУ