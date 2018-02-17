Олимпийский фотовзгляд. День восьмой. Хоккей, мужской и женский

Хоккейный матч Россия - США начинается
Острый момент у ворот нашей команды
Леонид Слуцкий на трибунах
Жесткий контакт в ходе игры
Наши болельщицы
Еще один острый момент у наших ворот
Олег Знарок на своем рабочем месте
Момент борьбы
Не обошлось и без драк
Патриотическое мелирование одного из наших болельщиков
И снова неприступны ворота Василия Кошечкина
Тренерские указания Ковальчуку
Женская сборная России атакует ворота швейцарской команды
Двое на двое
Анна Шохина с подругами радуются забитой Анно шайбе
И не говорите после этого, что в женском хоккее не бывает борьбы
Наша болельщица
6:2 - Россия в полуфинале женского турнира!
Наши болельщики и немного потерявшихся на их фоне американцев
Владислав Третьяк что-то вспоминает или раздает ЦУ