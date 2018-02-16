Олимпийский фотовзгляд. День седьмой. Три медали и восемь шайб для России

Олимпийский фотовзгляд. День седьмой. Три медали и восемь шайб для России

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
16 февраля 20:30

Скоро этот неизвестный атлет из России выиграет медаль.

Олимпийский чемпион Сочи в скелетоне Александр Третьяков в Корею не приехал, но медаль Игр снова приедет в Красноярск. 23-летний Никита Трегубов завоевывает серебро.

Искрометный разгон.

Серебряный олимпийский атлет из России.

Олимпийский флаг из России.

Никита Трегубов и его серебро.

Переносимся на хоккей. Сегодня сборная ОАР одержала первую победу на Олимпиаде, разгромив Словению – 8:2.

Иван Телегин исполняет, Кирилл Капризов наслаждается.

Где шайба? Словенский вратарь Лука Грачнар и россиянин Илья Каблуков затрудняются ответить.

Зато это знает Илья Ковальчук. Сегодня он оформил дубль.

Надпись – на грани. Сборная России на Олимпиаде запрещена, но болеть за сборную России запретить невозможно.

Олег Знарок мотивирует. После этой победы у россиян остаются шансы на первое место в группе и автоматическое попадание в 1/4 финала в обход 1/8. Для этого нужно завтра побеждать США.

Кстати, это тоже не запрещено. Но лицо лучше скрыть.

Сборная ОАР – единственная на этих Играх, чья символика закатана под лед.

Красная машина: продолжаем наблюдение.

Наталья Воронина привезет в Россию первую для страны медаль в женских коньках на дистанции 5000 метров. Бронза!

Даже на такой большой дистанции все решают доли секунды. Всего 0,1 отделила Воронину от четвертого места.

А кто-то говорил, что не будет пожимать руку россиянам. По крайней мере в коньках все корректно. Поздравления от олимпийской чемпионки голландки Эсме Виссер и легендарной чешки Мартины Сабликовой.

Россияне уже знают, что такое «деревянная» медаль. Пять дней назад Денис Спицов стал четвертым в скиатлоне 15+15 км.

Зато сегодня в 15-километровой индивидуальной гонке завоевал уже настоящую награду. Бронзовую.

Так выглядит счастье.

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