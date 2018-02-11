Олимпиада перестает быть томной. Спасибо Спицову!

Россиянин провел великолепную гонку, в сильнейшей компании почти дотянувшись до пьедестала.

Какие же они разные, эти четвертые места! Одно – деревянней не бывает, тяжелое, саднящее. Другое – такое вот лучистое, газированное, как у Дениса Спицова. Потому что пришло через маленький подвиг. Через свинцовые прогнозы, чужие громкие имена, падение и преодоление.

Вчера еще, после неплохих наших лыжниц, ставили мы тут друг другу репортерские вопросы: «А что вообще делать на этом виде? Ну, максимум снова в «десятке». А там, внизу, у моря - Медведева, керлинг, все дела». Когда народу немного, а выбор широк, мыслишь вероятностями. И Спицова в списке этих вероятностей не было. А он туда вторгся со своей северной русской улыбкой.

Старт видели все. Кто-то в пресс-центре назвал его «феерическим», кто-то процедил: «Как всегда». Норвежец Крюгер упал, словно ему на спину свалилась дверь. Плашмя, фасадом вниз. В него воткнулись Спицов и Ларьков. Необходимость корреспондентского пребывания на стылом лыжном стадионе окончательно превратилась в пыль. Но раз уж приехал, 30 км досмотрю, чего там.

И началось. Крюгер со Спицовым отряхнулись и включили режим «траншеекопатель». Может, про них и не помнили уже впереди пылкий финн Нисканен, гарцевавший первым номером всю классическую часть скиатлона, Сундбю, Клебо, Колонья и разные прочие шведы. Но они сами про себя очень хорошо помнили.

Впервые екнуло, когда наш стал сокращать отрыв. Вот представьте, впереди с десяток ледоколов с именами такой громкости, что дальше некуда. Олимпиада. Они ломятся. Они тренировались вообще-то, выигрывая попутно всякие «Тур де Ски». А сзади 21-летний русский, сбивший дыхание, упавший, неизвестный, всех ледоколов плотненько догоняет. И мужики-то не знают.

Вторая мысль - после екнуло, - до «конька» дело дойдет, и все закончится. Ну, потому что нельзя и в классике, и в «коньке» бежать на разрыв тельняшки. Он же всего лишь Спицов!

А оказалось – сам Спицов!

Притерся к лидерам километров за 10 до финиша. Вместе с Крюгером, дверью недостаточно придавленным. Оставил позади Колонью. Убрал Харви, Клебо! И потом – горка, в которую пришлось взбегать с Манифика. Не знаю, принимали ли в тот момент ставки букмекеры, но на Спицова против Манифика ни одна душа не поставила бы гроша.

Денис же не ходит в ставочные конторы, полагаю. Поэтому он вмолотил в гору так, что стало ясно: Олимпиада перестает быть томной, она на глазах обретает смысл.

Спицов сделал Манифика. А метров триста бы еще… Ладно, шапками кидаться сегодня не будем. Отметим лучше этого парня и его финиш. Оба – шикарные. Спасибо.

А уже после финиша стали как-то вдруг сопоставляться факты в голове. Кто там выиграл скиатлон на молодежном чемпионате мира всего неделю назад, 2 февраля? Спицов. Какое у него было время на финальном 9-километровом подъеме совсем свежего, последнего «Тур де Ски»? Третье! Умеет он, оказывается, молотить в гору. И любит это дело в свои нежные 21. Теперь мужики знают.

Белобрысый, смешливый, по-мальчишески открытый, Спицов — земляк Анны Ивановны Богалий, многолетнего биатлонного старосты. Вожега Вологодской области — это серьезно. Там куют. Глупо быть сторонником всяких географических теорий, в других наших волостях тоже куют таких людей, и еще как. Но в нем же вправду море вологодского, посмотрите видео, записанное сразу после финиша. И ему нет дела до каких-то деревянных медальных моментов. Человек рад, что все вот так, и он во всем этом с головой, и не стыдно людям в глаза посмотреть, и девушка, которой он привет передает, теряет по ту сторону экрана сознание от любви...

Пусть этот скиатлон останется для всего мира гонкой Крюгера. Для нас это гонка Спицова. Не в пику норвежцу, а просто потому что наш — красавец.

Фото: Quinn Rooney / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Симен Крюгер – 1:16.20,0

2. Мартин Йонсруд Сундбю – +8,8

3. Ханс-Кристер Холунд (все – Норвегия) – +9,9

4. Денис Спицов – +12,7

23. Алексей Виценко – +1.42,2

29. Андрей Мельниченко – +2.30,5

30. Андрей Ларьков (все – сборная Олимпийских атлетов из России) – +2.30,6