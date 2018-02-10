Семен Елистратов: «Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так жестко и несправедливо отстранили»

Семен Елистратов: «Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так жестко и несправедливо отстранили»

Виталий Панов
Виталий Панов
10 февраля 16:25

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Семен Елистратов со слезами на глазах заявил, что его медаль посвящается отстраненным от Игр-2018 соотечественникам.

– Я еле сдерживаю слезы, ей-богу, потому что я неоднократно говорил, что для меня любая олимпийская медаль в индивидуальном виде будет как золотая, как платиновая, – приводит слова спортсмена корреспондент «Матч ТВ» Виталий Панов. – Я безумно рад, что у меня получилось в связи с текущими обстоятельствами. Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так жестко и несправедливо отстранили. Эта медаль для вас. 

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин

Елистратов принес спортсменам из России первую медаль Олимпиады-2018

Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)

Шорт-трек. Мужчины. 1500 метров. Финал

1. Лим Хе-Джун (Южная Корея) – 2.10, 485

2. Сьинки Кнегт (Нидерланды) – 2.10,555

3. Семен Елистратов (сборная Олимпийских атлетов из России) – 2.10,687

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