Семен Елистратов: «Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так жестко и несправедливо отстранили»

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Семен Елистратов со слезами на глазах заявил, что его медаль посвящается отстраненным от Игр-2018 соотечественникам.
– Я еле сдерживаю слезы, ей-богу, потому что я неоднократно говорил, что для меня любая олимпийская медаль в индивидуальном виде будет как золотая, как платиновая, – приводит слова спортсмена корреспондент «Матч ТВ» Виталий Панов. – Я безумно рад, что у меня получилось в связи с текущими обстоятельствами. Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так жестко и несправедливо отстранили. Эта медаль для вас.
Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин
Елистратов принес спортсменам из России первую медаль Олимпиады-2018
Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)
Шорт-трек. Мужчины. 1500 метров. Финал
1. Лим Хе-Джун (Южная Корея) – 2.10, 485
2. Сьинки Кнегт (Нидерланды) – 2.10,555
3. Семен Елистратов (сборная Олимпийских атлетов из России) – 2.10,687