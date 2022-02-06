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19:20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финал. Россия - Португалия. Прямая трансляция из Нидерландов.

Россия — Португалия. Финал чемпионата Европы по мини-футболу. Онлайн!

19:01
Россия — Португалия. Финал чемпионата Европы по мини-футболу. Онлайн!
Фото: © АМФР
Наша команда в шаге от первого спустя 23 года успеха.
  • Сборная России на турнире победила во всех матчах — со Словакией (7:1), Хорватией (4:0), Польшей (5:1), Грузией (3:1) и Украиной (3:2)
  • У Португалии тоже стопроцентный результат — победы над Сербией (4:2), Нидерландами (4:1), Украиной (1:0), Финляндией (3:2) и Испанией (3:2)
  • Сразу двое россиян идут вторыми среди лучших бомбардиров чемпионата — Артем Антошкин и Иван Чишкала (по 5 голов)
  • Португалия — действующий чемпиона Европы и мира
  • За последние 12 чемпионатов Европы Россия 10 раз выходила в полуфинал, но побеждала в турнире лишь однажды — в 1999-м

Прямая трансляция

Чемпионат Европы. Финал. Россия — Португалия

Лучшие моменты:

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