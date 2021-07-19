Новый сезон Тинькофф РПЛ, дебют «Сочи» в еврокубках и первые соревнования в Токио. Премьеры и трансляции недели на «Матч ТВ»

Понедельник, 19 июля
11:35 «Кубок Париматч Премьер». Специальный репортаж
14:00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги
Накануне в Москве завершился розыгрыш предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер: обладателем трофея в третий раз в истории стал московский «Спартак», забивший пять мячей «Химкам» в заключительном матче.
Вторник, 20 июля
12:00 Все на регби!
Среда, 21 июля
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Атлетико Минейро — Бока Хуниорс. Ответный матч
Любителям южноамериканского футбола на этой неделе будет не до сна: покажем матчи 1/8 финала главного клубного турнира Латинской Америки в прямом эфире.
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03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Расинг — Сан-Паулу. Ответный матч
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11:25 Олимпийские игры. ХХXII Летние Олимпийские игры. Футбол. Женщины. Швеция — США
Официально долгожданные Олимпийские игры в Токио будут открыты 23 июля, но сами соревнования стартуют на два дня раньше. Первыми прочувствуют олимпийских дух представители футбола и софтбола, а также зрители «Матч ТВ».
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13:25 Олимпийские игры. ХХXII Летние Олимпийские игры. Футбол. Женщины. Япония — Канада
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Четверг, 22 июля
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Палмейрас — Универсидад Католика. Ответный матч
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03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Фламенго — Дефенса и Хустисия. Ответный матч
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10:55 Олимпийские игры. ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Мексика — Франция
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14:25 Олимпийские игры. ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Бразилия — Германия
Противостояние Бразилии и Германии в футболе — всегда топ, и летняя Олимпиада — не исключение. Кроме того, персонально можно будет последить за полузащитником «Зенита» Малкомом, который выступит в Токио за бразильскую сборную.
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18:50 Футбол. Лига конференций. Квалификация. Сочи — Кешля
Футбольный клуб «Сочи» впервые в истории сыграет в еврокубках: подопечные Владимира Федотова стартуют в новом турнире УЕФА Лиге конференций со второго квалификационного раунда, а в соперниках у южан азербайджанская «Кешля». К первой официальной игре сезона сочинцы подходят на фоне одного поражения (от «Спартака») и двух побед (над «Химками» и «Рубином») на Кубке Париматч Премьер.
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Пятница, 23 июля
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. Интернасьонал — Олимпия. Ответный матч
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15:55 Футбол. Динамо — ЦСКА. Молодежное первенство России. Тур 1
Московское дерби в первом же туре молодежного первенства России — в эфире премиального канала о российском футболе.
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19:00 Футбол. Ростов — Динамо. Тинькофф Российская Премьер-лига. Тур 1
Этим летом футбол на «Матч ТВ» в режиме нон-стоп: следом за Евро и Кубком Паримат Премьер на экраны приходит Тинькофф Российская премьер-лига! Откроют сезон-2021/22 в Ростове-на-Дону, где местный «Ростов» под руководством Валерия Карпина примет обновившееся столичное «Динамо» Сандро Шварца.
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19:10 Футбол. Контрольный матч. Ливерпуль — Майнц
Соскучились по английскому футболу? Его частица порадует вас пятничным вечером в эфире «Матч! Футбол 1». «Ливерпуль» в рамках подготовки к новому сезону АПЛ встретится с «Майнцем» — важным клубом в карьере главного тренера красных Юргена Клоппа.
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Суббота, 24 июля
03:00 Бокс/MMA. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Рэйчел Остович
Новый бой красотки Пейдж Ванзант на голых кулаках в рамках Bare Knuckle FC. На сей раз экс-бойцу UFC будет противостоять еще одна бывшая звезда главного MMA-промоушена Рэйчел Остович. Этот бой стоит того, чтобы проснуться в три утра.
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11:25 Олимпийские игры. ХХXII Летние Олимпийские игры. Футбол. Женщины. Швеция — Австралия
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13:55 Олимпийские игры. ХХXII Летние Олимпийские игры. Футбол. Женщины. Нидерланды — Бразилия
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16:30 Футбол. Химки — Зенит. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 1
Чемпион начнет новый сезон в подмосковных Химках. В сезоне-2020/21 «Зенит» дважды обыграл химчан с одинаковым счетом — 2:0. Продолжится ли серия в субботнем матче?
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19:30 Футбол. Локомотив — Арсенал. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 1
Для команды Марко Николича сезон стартовал так себе: железнодорожники в одну калитку проиграли Суперкубок России петербургскому «Зениту». Реабилитироваться можно будет в домашней игре с тульском «Арсенале».
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19:30 Футбол. Рубин — Спартак. Тинькофф Российская Премьер-лига. Тур 1
«Рубин» и «Спартак» снова встречаются друг с другом спустя 10 дней после игры в Москве на Кубке Париматч Премьер. Стоит напомнить результат того матча: красно-белые, заведенные новым тренером Руем Виторией, отправили в ворота казанцев четыре безответных мяча.
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Воскресенье, 25 июля
11:25 Олимпийские игры. ХХXII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Бразилия — Кот-д’Ивуар
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13:25 Олимпийские игры. ХХXII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Австралия — Испания
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16:30 Футбол. Урал — Краснодар. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 1
«Краснодар» Виктора Ганчаренко открывает новый сезон в Екатеринбурге против «Урала». Прошлый команды завершили на 10-й и 12-й строчках соответственно.
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18:55 Футбол. Крылья Советов — Ахмат. Тинькофф Российская Премьер-лига. Тур 1
«Крылья» снова в премьер-лиге, а первым оппонентом самарцев станет грозненский «Ахмат» под руководством Андрея Талалаева, в тренерском штабе которого теперь трудоустроен именитый ивуариец Яя Туре.
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19:30 Футбол. ЦСКА — Уфа. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 1
В воскресенье состоится дебют Алексея Березуцкого во главе ЦСКА. Проэкзаменует армейцев «Уфа» — не самый простой соперник для красно-синих. Как будет играть ЦСКА и выйдет ли на поле Никола Влашич — далеко не все вопросы, на которые армейские болельщики ждут ответа.
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21:00 После футбола с Георгием Черданцевым
«После футбола» возвращается вместе с Тинькофф РПЛ: горячие обсуждения событий матчей премьер-лиги в прямом эфире с топовыми экспертами.