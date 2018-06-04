Альберт Демченко: «У моей дочери нет проблем с допингом!»

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр прокомментировал слухи о возможных допинговых проблемах саночницы Виктории Демченко.

Дочь Альберта Демченко, Виктория, не выступает с января, когда была снята с чемпионата Европы в латвийской Сигурде. На Олимпиаду ее не допустил МОК, на старт мартовского первенства страны девушка также не вышла. По информации источников «Матч ТВ», это могло быть быть связано с рекомендацией либо запретом антидопинговых служб. Причины пропуска Викторией стартов и перестановки в тренерском штабе сборной России мы попросили прокомментировать ее отца.

– Насколько известно, вы теперь в сборной называетесь не главный, а старший тренер.

– Да, теперь я занимаю в команде должность старшего тренера.

– Какую роль будет выполнять в сезоне-2018/19 ваш брат Олег Демченко?

– Олег будет заниматься подготовкой и разработкой инвентаря. Он продолжит работу в Федерации санного спорта. Но выезжать на тренировочные мероприятия ему предстоит только для индивидуальной доработки саней. Основная часть работы будет проходить в мастерской. Также он будет курировать вопрос по развитию производства саней для спортивных школ.

– У нас есть информация, что причины пропуска Викторией Демченко стартов, начиная с чемпионата Европы, связаны с некоторыми проблемами. Не подскажете, что происходит?

– Какие проблемы? У нее были проблемы со здоровьем, а сейчас она на сборе в Кисловодске.

– Имеются в виду претензии антидопинговых органов.

– Не знаю, пока проблем с допингом у нее не было.

– То есть она не выступала из-за того, что ей нездоровилось, а не потому что отстранена?

– На данный момент не выходила на старт по здоровью. Что будет дальше – неизвестно. Обращайтесь к своим источникам, сейчас много кто хочет, как говорится, «завалить» меня. Красивые видео снимают. Сначала Виктория не выступала из-за проблем со спиной, а затем был недопуск. После этого у нее возник достаточно сильный психологический стресс, поэтому мы даже не стали ее выпускать на трассу – нечего там делать в таком состоянии.

– Недопуск был из-за спины или по другим причинам?

– Сначала у нее была просто травма. Врачи сказали, что нужно передохнуть, лечить спину, чтобы на основной старт четырехлетия спортсменка была готова. Потом, когда она не получила приглашения на ОИ от МОК, у нее начался стресс. Она расстроилась и кататься вообще не хотела.

– Вы поедете в Кисловодск, где сейчас готовится и ваша дочь, или этот сбор пропускаете?

– Дело в том, что на своей должности я занимаюсь в большей степени менеджерской деятельностью, а за летнюю подготовку у нас отвечает старший тренер по ОФП Сергей Чудинов, один из лучших специалистов в этом вопросе в России на данный момент. Я в его работу не вмешиваюсь, на мне подготовка к зимнему сезону. Летом со спортсменами практически не взаимодействую. Тренерская команда вообще очень сильная, мне остается только контролировать рабочий процесс и давать небольшие направляющие советы.

– Следующий сбор у команды будет в Парамоново?

– Да, там у нас есть специальные тренажеры для стартовой тренировки, на них спортсмены и будут работать. Это нужно, чтобы после межсезонья восстановить двигательные навыки в плане техники старта.

– А когда вы подключитесь к команде? Осенью?

– Нет, летом я тоже подключаюсь, когда дело касается роликовой подготовки. В предыдущий олимпийский цикл у нас она присутствовала в большом объеме, мы делали два сбора за лето, и я на них всегда присутствовал, потому что это зона моей прямой ответственности. Я занимаюсь подготовкой спортсменов по технике управления санями, прохождению виражей и всем специальным навыкам. Так вот, в этом году у нас такой сбор запланирован один – в августе. Раньше был еще один, в июне, но его решили не проводить. Посмотрим, если эффект от одного сбора будет достаточно хорошим, оставим эту схему. Если же нет – вернемся к старой модели.

– Возвращаясь к Виктории: получается, вас хотят убрать, распространяя эту информацию про дочь?

– Честно сказать, мне все это неинтересно, я работаю. Меня обвиняют в том, что не было результата на Олимпиаде. Но мы подготовили спортсменов, и чемпионат Европы показал, что они в хорошей форме. К сожалению, меня на Олимпиаду не допустили, и спортсмены, для многих из которых Игры были первыми, не справились с нервами. Рядом с ними не оказалось нужного человека, который бы им помог. Может, и есть в этом моя вина – нужно было мне лезть через заборы, проходить по чужой аккредитации, подползать как-то к подопечным, прорываться… Но не смог, да. Я ходил вокруг трассы как зритель, давал рекомендации, глядя на видео. Консультировал по саням, к примеру, Федоров присылал мне сообщения с вопросами по настройке саней, я давал ответы. После третьего заезда встретился с командой – вызвал их по телефону в зону, куда имел доступ как зритель, мы обсудили предстоящий четвертый.

– Какова история конфликта с Павличенко?

– После ЧЕ-2017 в Кенигсзее Павличенко не захотел кататься на моих санях, которые ему выдали в сборной. И каким-то образом эти сани упали в шахту лифта, уж не знаю как. На ЧМ Семен поехал выступать уже со своими санями. Но ему же никто не помешал, мы сказали: «Пожалуйста, нет проблем». И в этом сезоне он с тренером собрал новые сани. Но когда осенью была предолимпийская тренировочная неделя в Пхенчхане, я его попросил: «Семен, мы все-таки под тебя собрали сани, хотя бы попробуй их, покатайся». Он на них прокатился и показал свои лучшие результаты. Ну, естественно, по итогам заездов мы в тренерском штабе проводили анализ, а он часть этого разговора случайно услышал или специально подслушал. И неправильно все понял. Мы с собой привезли пять-шесть вариантов разных полозьев, и Павличенко должен был, по идее, все их обкатать. А он проехал всего три тренировки, и когда получилось чуть тише, поднял бучу.

– То есть дело просто в неправильной интерпретации услышанного?

– Да.

– И опять о Вике. Вы говорили о ее стрессе – как думаете, сумеет она подготовиться к зиме?

– Надеюсь, что сумеет. Что ей хватит силы воли пережить эту ситуацию. Иванова же пережила недопуск на Олимпиаду. Хотя Иванова – более взрослая и опытная спортсменка, к тому же недопуск ей компенсировали. А Вике никто ничего не компенсировал, аргументируя это тем, что она молодая и неизвестно, какие результаты показала бы в Корее. Она, естественно, расстроилась, потому что пролетела уже мимо второй Олимпиады, к которой шла долго и усердно. В этом году у нее были хорошие сани, начал складываться разгон, она на кубках мира попадала в тройку призеров – и вот, снова мимо. А на следующих Играх, если она до них продолжит кататься, ей будет 26 лет. Поздновато для первой Олимпиады.

Слово ФССР

Прокомментировать ситуацию мы также попросили президента ФССР Наталию Гарт.

– По какой причине из состава специалистов работающих со сборной выведен Олег Демченко?

– Олег Демченко продолжает работу в Федерации санного спорта России. Правда, направление деятельности немного корректируется. Ему предстоит вплотную заняться разработкой и производством нового инвентаря для команды. В перспективе будет готовить сани к Играм 2022 года в Китае. Выполнение этой задачи потребует много времени и сил, поэтому постоянно находиться на тренировочных мероприятиях с командой он не сможет. Принято решение, что Демченко будет работать дистанционно как главный разработчик саней и приезжать на тренировочные мероприятия только тогда, когда необходима доработка инвентаря в индивидуальном порядке. Также Олег Демченко будет курировать вопрос по развитию производства саней для спортивных школ.

– Имеются ли к Виктории Демченко официальные претензии у антидопинговых органов?

– Таких претензий к спортсменке нет.

– Были ли эти претензии причиной пропуска чемпионата Европы и всех последующих стартов?

– Во время чемпионата Европы у Виктории были проблемы со здоровьем. Медики посоветовали не рисковать, и она его пропустила. На ОИ-2018 Вика, как и Татьяна Иванова, не получила приглашения без объяснения причин.

– Какой ее текущий статус - она временно отстранена?

– Речь об отстранении не идет. Виктория находится на централизованной подготовке со сборной командой в Кисловодске. Она готовится к выступлению в следующем сезоне.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина; Федерация санного спорта РФ