Как поступок русского парня из «Рейнджерс» стал самым счастливым моментом в жизни американского мальчика

На днях нападающий нью-йоркцев Павел Бучневич оказался героем соцсетей по обе стороны океана. На раскатке перед матчем «рейнджеров» с «Питтсбургом» у стекла оказался паренек в джерси родной команды Бучи – «Северстали» – и с его фамилией на спине. Хоккеист подарил ребенку клюшку и вызвал у того град слез.

– Это лучший момент моей жизни, – сказал мальчуган в интервью клубном телеканалу, а ролик с трогательным моментом стал гулять по интернету, собирая сотни тысяч просмотров и восторженные комментарии болельщиков по всему миру.

– Сильно удивились, что ваш поступок вызвал такой резонанс? – вопрос Бучневичу от «Матч ТВ».

– Да я-то тут при чем? Просто увидел паренька в майке Череповца и решил сделать ему подарок, а все стали обсуждать просто потому, что он расплакался от счастья.

– Ребенок рассказал, что вы отдали клюшку после того, как поговорили с Евгением Наместниковым на льду. Вместе принимали такое решение?

– Подъехал к Намесу и говорю: «Смотри, мальчик в майке Череповца». Посмеялись. А потом пил водичку у лавки и сказал уже доктору: «Вон видишь ребенок в майке моей родной команды». Доктор офигел от такого и посоветовал подарить шайбу. Но у шайбы-то невелика ценность. Сколько их вылетает на трибуны, сколько их дарят на раскатке. А череповецких маек в Америке не так много, вот и решил – нужно что-то особенное. Подписал клюшку и передал через стекло.

– Что было дальше, все видели.

– Да я сам растерялся, когда снимать начали. Тут еще и слезы. Офигел прилично. Неожиданно.

– А много джерси «Северстали» с вашим 89-м номером видели за два сезона за океаном?

– Бывало. В том сезоне парочку раз, но у взрослых болельщиков. Когда играл в том году в АХЛ, вообще видел в своей майке женщину с разноцветными волосами. Ей подарил шайбу.

– Вы же общались с осчастливленным ребенком после матча. Он рассказал, откуда такой раритет?

– Вроде бы дедушка заказал в России через интернет. Три месяца ждал.

– Как простому череповецкому хоккеисту вообще вся эта история – что ваша клюшка вызывает у ребенка бурю эмоций?

– Говорю же, в этом жесте ничего такого нет. Просто порадовал ребенка. А популярным ролик стал только из-за слез. Но, если честно, был поражен, что после матча он стал меня обнимать и благодарить за лучший момент его жизни. Снова растерялся.

– Сами в детстве ценные трофеи получали?

– Вот, кстати, сразу вспомнил одну тему. Еще совсем малой был на матче «Северстали» с «Ак Барсом», подошел к сидящему на трибуне Зарипову. Тогда собирал карточки с хоккеистами, и он мне свою дал. А я ему говорю: «Ой, а у вас тут ошибка. Написано Данис, а не Денис». Вот такое было.

– Как там дела у вратаря Александра Георгиева, который в последнее время играет больше легендарного Хенрика Лундквиста?

– Саня, молодец. Получил шанс и цепляется за него. Очень много спасает.

«Вратарский дуэт „Рейнджерс“ Георгиев – Шестеркин? Я буду только за». Александр Георгиев – о переходе в НХЛ

Фото: twitter.com/NYRangers