Овечкин против Малкина и Кросби. Пять причин смотреть игру «Питтсбург» — «Вашингтон» на «Матч ТВ»

Наш обозреватель рассказывает об игре регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», которую вы сможете посмотреть на «Матч ТВ» (17 января, 20:20 мск).

Наш обозреватель рассказывает об игре регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», которую вы сможете посмотреть на «Матч ТВ» (17 января, 20:20 мск).

1. Вайсфельд комментирует НХЛ

Комментировать этот матч для вас будут Артем Батрак и Леонид Вайсфельд. Причем мы привыкли к тому, что эксперт Вайсфельд идеально знает КХЛ. Но вы помните, когда он выходил в эфир на матче НХЛ? Это уникальная история!

Леонид Вайсфельд: «Это не первый мой опыт комментирования НХЛ. Совсем давно меня пару раз приглашали в эфир «НТВ-плюс», но я тогда не трудился на телевидении. Там как раз «Торонто» с кем-то играл, а я работал в системе этого клуба. Вот меня и позвал Юра Розанов на репортаж.

Так что я возвращаюсь в НХЛ где-то 20 лет спустя! При этом регулярно смотрю игры этой лиги. Очень здорово, что теперь «Матч ТВ» показывает НХЛ. Это очень интересно болельщикам. А противостояние «Малкин — Овечкин», в какой бы они форме ни находились, всегда вызывает ажиотаж. Это два самых титулованных российских действующих игрока в НХЛ. И очень интересно, что они покажут в битве друг против друга.

Да, «Питтсбург» проиграл два матча на старте, а вот «Вашингтон» два раза выиграл. Но еще слишком рано делать выводы. И это такой сезон, когда трудно быть всегда в идеальной форме из-за ковидной ситуации. Да и слишком мало матчей прошло.

Есть ли у меня предчувствие, что сегодня забьет Александр Овечкин? Я вам открою военную тайну: такое предчувствие есть у меня в каждом его матче. И если он сегодня забьет «Питтсбургу», то мало кто удивится».

2. Овечкин не забивал «Питтсбургу» с 2018 года

Кстати, вопрос об Овечкине не был праздным. Ведь он не забивал «Питтсбургу» с 2018 года! В тот год он отличался 1 мая, когда «Вашингтон» играл с «Пингвинз» в третьем матче серии плей-офф. Если говорить о регулярном чемпионате, то последний раз Овечкин поражал ворота «Питтсбурга» в матче 7 ноября 2018 года. Но с тех пор — как отрезало.

19 декабря 2018 года — ноль очков

12 марта 2019 года — 1 (0+1) очко

2 февраля 2020 года — ноль очков

23 февраля 2020 года — ноль очков

7 марта 2020 года — ноль очков

Уже пять матчей вхолостую! Как-то много для Овечкина, который забил 706 голов за карьеру. Интересно посмотреть, забьет ли Овечкин на этот раз. А если он сделает дубль, то догонит Майка Гартнера (708), и это седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен.

3. Когда прорвет Малкина?

В первых двух матчах сезона, когда «Питтсбург» дважды уступил «Филадельфии» (3:6, 2:5), Евгений Малкин не был особо заметен.

Первая игра — ноль очков, «-1» за полезность, 4 броска, 17:35 на льду

Вторая игра — ноль очков, «-1» за полезность, 1 бросок, 19:56 на льду

Это совсем не похоже на Малкина, который может быть лучшим хоккеистом мира, когда ловит кураж на площадке. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан даже успокоил своего лидера, высказавшись о нем на пресс-конференции:

«Меня это не волнует, прошло всего две игры. Джино — потрясающий форвард, и он будет в порядке. Мы просто будем поддерживать его, чтобы он продолжал играть с максимальной самоотдачей».

Интересно, прорвет ли Малкина в матче с «Вашингтоном»? Ведь если он наберет три очка, то догонит Яромира Ягра (1079) на третьем месте среди лучших бомбардиров «Питтсбурга» всех времен. Это крутое достижение.

4. Знаменитая дуэль «Овечкин — Кросби»

Если посчитать не только регулярный чемпионат, но и розыгрыш Кубка Стэнли, то Овечкин против Кросби сыграет в 78-й раз. Причем впереди еще семь встреч, которые запланированы календарем. Ведь «Вашингтон» и «Питтсбург» должны провести между собой восемь матчей внутри своего дивизиона. И если Овечкин с Кросби будут здоровы, то они смогут довести число личных встреч до 85.

Евгений Малкин и Сидни Кросби / Фото: © Reuters

Почему это так важно?

Да потому, что в последние 15 лет Овечкин и Кросби — две главные звезды НХЛ. И каждый их очный матч — это событие для лиги. Это все равно, что если бы в футболе между собой играли Роналду и Месси.

5. Одержит ли «Питтсбург» первую победу?

Если «Вашингтон» выиграет, то впервые с сезона-2011/12 начнет чемпионат с трех побед. Потому что две победы уже одержаны в Баффало (6:4, 2:1).

Отдельная интрига — кого определит в ворота новый главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт. Ведь Илья Самсонов одержал победу, но пропустил четыре шайбы, а дебютировавший в НХЛ Витек Витечек — лишь одну.

А вот если «Питтсбург» проиграет, то три поражения на старте могут висеть камнем на шее для команды, которая в межсезонье сменила состав наполовину. К тому же регулярный чемпионат длится только 56 матчей. И будет очень трудно попасть в четверку лучших в дивизионе, где играют «Вашингтон», «Филадельфия», «Бостон», а еще «Рейнджерс», «Айлендерс», и это не говоря о «Нью-Джерси» и «Баффало».

Так что уже на старте сезона «Питтсбург» должен сделать все, чтобы не попасть в глубокую яму.

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