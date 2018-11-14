2018-11-14T19:15:50+03:00 Принципиальное противостояние «Авангарда» и «Динамо». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

В среду в календаре Континентальной хоккейной лиги запланировано сразу девять игр.

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч в Балашихе, где «Авангард» примет московское «Динамо».

И для омских, и для столичных болельщиков это соперничество считается принципиальным. В истории взаимоотношений был и скандал с Овечкиным и Дацюком, которых «Авангард» пытался переманить из «Динамо», и разгромная победа в Лужниках 11:0, и финал Кубка Гагарина-2011.

«Авангард» подошел к матчу с «Динамо», имея серию из четырех побед. Выиграли омичи у бело-голубых и первый матч в нынешнем сезоне, который состоялся в сентябре в Мегаспорте – 5:1.

Но для «Авангарда» тяжело даются домашние матчи против «Динамо». В регулярных чемпионатах КХЛ «ястребы» ни разу не обыгрывали москвичей в основное время. Но это все было в Омске. В нынешнем сезоне «Авангард» играет в Балашихе и традицию эту постарается нарушить.

Прямая трансляция встречи «Авангард – «Динамо» стартует сегодня в 19:20 (мск) на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru!

Факты перед матчем: