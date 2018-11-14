Принципиальное противостояние «Авангарда» и «Динамо». Прямая трансляция на «Матч ТВ»
В среду в календаре Континентальной хоккейной лиги запланировано сразу девять игр.
Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч в Балашихе, где «Авангард» примет московское «Динамо».
И для омских, и для столичных болельщиков это соперничество считается принципиальным. В истории взаимоотношений был и скандал с Овечкиным и Дацюком, которых «Авангард» пытался переманить из «Динамо», и разгромная победа в Лужниках 11:0, и финал Кубка Гагарина-2011.
«Авангард» подошел к матчу с «Динамо», имея серию из четырех побед. Выиграли омичи у бело-голубых и первый матч в нынешнем сезоне, который состоялся в сентябре в Мегаспорте – 5:1.
Но для «Авангарда» тяжело даются домашние матчи против «Динамо». В регулярных чемпионатах КХЛ «ястребы» ни разу не обыгрывали москвичей в основное время. Но это все было в Омске. В нынешнем сезоне «Авангард» играет в Балашихе и традицию эту постарается нарушить.
Прямая трансляция встречи «Авангард – «Динамо» стартует сегодня в 19:20 (мск) на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru!
Факты перед матчем:
- «Авангард» идет на втором месте в Восточной конференциию, отставая от «Автомобилиста» на 8 очков
- «Динамо» идет девятым в Западной конференции. Отрыв от идущего восьмым «Витязя» - два очка и игра в запасе.
- За всю историю КХЛ «Авангард» ни разу не выигрывал у «Динамо» дома в основное время в регулярном сезоне КХЛ
- В первом матче в Москве «Динамо» уступило со счетом 1:5
- Букмекеры считают «Авангард» фаворитом. Котировки на победу хозяев – 1,4 к 1. Победа «Динамо» оценивается из расчета 3 к 1.