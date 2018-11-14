2018-11-14T13:08:45+03:00 «Авангард» ужасно играл с «Динамо» в Омске. Но в Балашихе будет по-другому

Сейчас у «Авангарда» есть все, чтобы нарушить неприятную традицию.

В Омске «Авангард» ни разу не обыгрывал «Динамо» в основное время в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Вспоминаем все домашние неудачи «ястребов» в этом турнире в матчах с московским клубом.

«Авангард» – «Динамо» – 2:3 Б

Когда: 5 марта 2010 года

Первая гостевая победа московского «Динамо» над «Авангардом». С того момента прошло уже восемь с половиной лет. Иначе говоря, это было так давно, что из тех составов на балашихинском льду сегодня может оказаться разве что Игорь Макаров.

Тот сезон у омичей не задался, однако чуть ли не для каждого соперника встречи с «Авангардом» стали непростым испытанием. Так можно сказать хотя бы потому, что за «ястребов» играл легендарный Яромир Ягр, который даже в свой наименее успешный сезон в России набрал 42 очка по системе "гол+пас".

И «Авангард», казалось, ход той игры контролировал, получив к середине матча преимущество в две шайбы. Но в конце второго периода легионеры «Динамо» включили максимальные обороты. Вкупе с удалениями соперника, которых за матч набралось восемь, это предопределило ход второй половины битвы: сначала Маттиас Вейхандль сократил отставание, а затем Иржи Гудлер помог отличиться Константину Панову. В серии буллитов все те же Гудлер и Вейнхандль не оставили «Авангарду» ни шанса.

«Авангард» – «Динамо» – 0:1 Б

Когда: 8 октября 2011 года

За полтора года в командах произошло множество перемен. Перестановки коснулись и тренерских штабов: Игоря Никитина и Андрея Хомутова сменили Ростислав Чада и Олег Знарок соответственно. И пусть составы заметно обновились, но соотношение сил осталось примерно тем же.

Оба коллектива набрали приличный ход: перед очной встречей омичи обыграли «Салават Юлаев», а «динамовцы» оказались сильнее СКА.

Как и весенний матч 2010-го, отчетная игра прошла без значительного перевеса с чьей-либо стороны. В подобных случаях дело часто доходит до штрафных бросков. Так получилось и на этот раз. В буллитной серии вновь «Динамо» было точнее. Победу москвичам принес Марек Квапил.

«Авангард» – «Динамо» – 0:3

Когда: 17 февраля 2013 года

Очередной матч прошел совсем по другому сценарию, нежели два предыдущих. За это москвичи должны благодарить голкипера Александра Еременко, ставшего лучшим игроком того вечера.

«Авангарду» нужно было реабилитироваться в родных стенах за три поражения, предшествовавших игре с «Динамо». Омичи с видимым упорством бомбардировали ворота Еременко во втором и третьем периодах. А гости не форсировали события, играя на контратаках. Такая тактика оказалась верной, поскольку Еременко тащил абсолютно все. Один из стремительных забегов «Динамо» подытожил Алексей Цветков точным броском в упор.

Можно было только посочувствовать Петри Матикайнену и его игрокам, которые не знали, где взять стенобитное орудие. Все 32 броска по своим воротам Александр парировал.

Любопытно, что в заключительном отрезке москвичи нанесли всего три броска в створ. Два из них – в последние несколько минут, и оба завершились взятием.

«Авангард» – «Динамо» – 0:6

Когда: 8 октября 2013 года

Ровно за два года до этой игры, 8 октября 2011-го, команды выявили победителя в серии буллитов. В 2013 году хватило и десяти минут, чтобы понять, что динамовцы деклассируют оппонента. Клубы будто находились в разных измерениях.

К тому моменту у «Авангарда» сформировалась серия из восьми поражений кряду. Любопытно, что началась она с позорного фиаско в Казани – 0:6. Поэтому символично, что и последний матч ужасной серии завершился с тем же счетом.

Что касается самой игры, то интрига в ней умерла уже на 12-й минуте, к которой хозяева уступали 0:3. В дальнейшем «Динамо» окончательно смяло соперника. Александр Еременко оформил очередной «сухарь», отразив 36 бросков. Особенным тот вечер стал и для Максима Карпова, который тогда сделал свой первый хет-трик в КХЛ.

«Авангард» – «Динамо» – 3:7

Когда: 8 января 2015 года

Вновь клубы встретились 8-го числа, и опять «Авангард» сыграл без обороны. Причем проблемы отчетливо высветились еще 5 января, когда «Сибирь» отправила четыре безответных шайбы в ворота омичей. Но то был первый матч в году.

Однако во втором поединке ситуация лишь усугубилась. Да еще с кем – с «Динамо», у которого на пять предыдущих игр пришлось семь шайб. Вот так за вечер выполняются пятиматчевые нормы.

Гости явно не сыграли на пределе своих возможностей, но «Авангард» провел просто отвратительный поединок. Одну шайбу динамовцам подарил Эрик Густафссон, еще один результативный ляп в пассиве голкипера Эдуарда Рейзвиха. Две шайбы были заброшены в резких контратаках. С такой обороной побеждать в крупных матчах невозможно.

Зато в атаке наметился прогресс. Более четырех лет «Авангард» не забрасывал динамовцам в Омске в рамках регулярного чемпионата. Серия прервалась, но на этот раз в воротах москвичей стоял не Еременко.

«Авангард» – «Динамо» – 2:3

Когда: 3 января 2017 года

В 2017-м защитники «Авангарда» обошлись без перфомансов в играх с «Динамо». Но и этого не хватило для победы.

Омичи весьма неплохо смотрелись в конце 2016 года, поэтому именно они были фаворитом противостояния. Вот только для «Динамо» омский коллектив – лакомый кусочек. Гости опять сыграли по излюбленной тактике. Строгость в обороне, разящие контратаки и классная игра в неравных составах – три слагаемых успеха московского клуба.

Бело-голубые крайне эффективно воспользовались предоставленными шансами: 50 процентов реализации большинства и три гола с пятнадцати бросков в створ. У «Авангарда» было более чем двукратное преимущество по броскам, но эффект от этого оказался практически нулевой, поскольку Лазушин действовал безошибочно.

В таких матчах нужно постоянно оказывать давление на ворота, а у «Авангарда» лишь звено Соботки играло на должном уровне. Именно Соботка и Лемтюгов соорудили две шайбы «Авангарда», но их оказалось недостаточно.

«Авангард» – «Динамо» – 0:1

Когда: 25 сентября 2017 года

И вновь фаворитом матча был «Авангард», одержавший пять побед в шести последних играх. Единственное поражение – от СКА.

Снова омичи имели некий игровой перевес, но если Александр Еременко ловит кураж, то выцарапать победу у «Динамо» крайне сложно. Отметим, что и Доминик Фурх несколько раз спас своих партнеров. Однако удачливей были гости: Никита Комаров был на пятаке самым расторопным и открыл счет в матче в начале третьего периода. Эта шайба стала победной.

Еременко в который раз засушил «сухарь», отразив 33 броска по воротам. Таким образом, «Авангарду» вновь не удалось одолеть «Динамо» при родных трибунах в основное время.

Расклады на предстоящий матч

Эту традицию можно нарушить с переездом в Балашиху. И все возможности для этого у омичей имеются. В ноябре «Авангард» не забрасывал меньше трех шайб за матч, в защите тоже нет очевидных проблем.

В нынешнем сезоне команды уже встречались, и тогда у «Динамо» не было ни единого шанса. Да, у москвичей затем сменился наставник. Однако нельзя сказать, что с возвращением Владимира Крикунова команда резко преобразилась.

Гости могут цепляться за счет игры в большинстве и вратарских чудес. Но Боб Хартли отлично понимает, что не нужно допускать нелепых удалений. А без голов победы не добываются. Сегодня должна состояться историческая домашняя победа «Авангарда» в основное время.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

