Надежды на золото в фигурном катании и пляжном футболе, Россия – Швеция в хоккее. Все трансляции субботы на «Матч ТВ»
06:45 Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы. Ритм-танец
Борьбу в Японии начинают танцоры. Россию в этом виде представят Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
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08:35 Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа
А здесь россияне – Наталья Забияко и Александр Энберт – уже лидируют. Осталось подтвердить свой уровень. Один шаг остался до второй подряд победы на этапе Гран-при для этой пары.
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10:40 Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа
Еще один вид, где мы вправе надеяться на победу. Елизавета Туктамышева выступила блестяще, но судьи немного «подтащили» местную спортсменку Сатоко Мияхару, сохранив интригу.
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10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Синара – КПРФ
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12:00 Каратэ. Чемпионат мира
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12:25 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Свыше 87 кг
Лучший анонс – рассказ о людях с непростой судьбой из этого вида спорта. У нас такой есть.
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12:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Тюмень – БЛиК
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13:30 Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Произвольная программа
Без Юзуру Ханю, пропускающего этап, шансы на победу появились и у землян. После короткой программы лидерство захватил японец Шома Уно, сразу за ним – Сергей Воронов и Дмитрий Алиев.
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13:55 Регби. Международный матч. Россия – Намибия
Один из самых брутальных игровых видов спорта. Надоели симуляции футболистов? Включай регби и забудь о таком понятии.
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13:55 Футбол. Урал – Оренбург. Российская Премьер-лига. 14 тур
Соседи по турнирной таблице в борьбе за высокие места. Победитель может обойти «Спартак» и ЦСКА!
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13:55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Швеция
После уверенной победы над финнами, россиянам предстоит встреча с командой Швеции. «Тре Крунур» в первой игре победили чехов – 3:2.
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14:55 Футбол. Чемпионат Испании. Вальядолид – Эйбар
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15:25 Футбол. Чемпионат Англии. Кардифф Сити – Брайтон
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15:25 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Свыше 109 кг
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15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. Чеховские медведи – Силькеборг
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15:55 Прыжки на батуте. Чемпионат мира
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16:00 Теннис. Кубок Федерации. Финал. Чехия – США
Сборные США и Чехии на двоих 28 (18-10) раз выигрывали турнир! Кто добавит к себе на полку еще один кубок?
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16:25 Футбол. Крылья Советов – Ахмат. Российская Премьер-лига. 14 тур
«Крылья» пытаются как можно скорее покинуть опасную зону в конце турнирной таблице. «Ахмат» — соперник серьезный, но самарцы загнали себя в такую ситуацию, что выбирать не приходится. Дома нужно побеждать всех.
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16:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Свободная практика 3
Последние тесты перед квалификацией. Только на сайте «Матч ТВ»!
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17:25 Футбол. Чемпионат Германии. Вердер – Боруссия М
Все просто: шестая и вторая команды страны. Один из центральных матчей тура.
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17:30 Каратэ. Чемпионат мира
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17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Матч за 3 место
Разогрев перед игрой сборной России. Бразильцы проэкзаменуют египтян.
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17:55 Футбол. Чемпионат Англии. Лестер – Бернли
Первый матч после трагической гибели владельца клуба «Лестер» выиграл. Как будет дальше?
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18:00 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Магнус Карлсен – Фабиано Каруана. 2-я партия
Матч за мировую шахматную корону. Гений Карлсен впервые сражается с более молодым соперником. Увлекательная битва умов в прямом эфире. На кону, к слову, ровно миллион евро.
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18:10 Футбол. Чемпионат Испании. Хетафе – Валенсия
Вновь «Валенсия» без Дениса Черышева. Россиянин по-прежнему лечится.
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18:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Финал
Российские футболисты в полуфинале победили Бразилию (5:5, 3:1 по пенальти) и в главном матче сыграют против Ирана, который обыграл египтян.
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18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. Ростов – Динамо
Команда Валерия Карпина по-прежнему находится в зоне еврокубков. Московское «Динамо» занимает только 12-е место. Что объединяет команды? Необходимость набирать очки. Ростовчанам – чтобы попасть в Европу, бело-голубым – чтобы избежать зоны «стыков».
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19:15 Самбо. Чемпионат мира
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19:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
Тренировки позади, впереди – работа на результат. Есть и за кого болеть – Сергей Сироткин в деле.
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20:25 Футбол. Чемпионат Испании. Атлетико – Атлетик
Примера. Мадрид против гостей из Страны Басков. Какие еще нужны аргументы?
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20:55 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия Д – Бавария
«Баварию» лихорадит, поэтому приезд к лидеру бундеслиги – едва ли не важнейший момент первой половины сезона. Если в Дортмунде победят хозяева, отрыв между командами составит уже 7 очков. Допустят ли подобное мюнхенцы?
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21:25 Регби. Международный матч. Ирландия – Аргентина
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22:25 Футбол. Чемпионат Англии. Кристал Пэлас – Тоттенхэм
Не самое громкое по именам, но все же лондонское дерби. А это значит, что игра спокойной не получится.
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22:40 Футбол. Чемпионат Испании. Жирона – Леганес
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Даничев, globallookpress.com, Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Песня, Getty Images, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, Федерация хоккея России, Al Bello / Staff / Getty Images Sport / GettyImages.ru, РИА Новости/Анар Мовсумов, Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Getty Images, globallookpress.com, Российский футбольный союз, РИА Новости/Антон Денисов, Mark Thompson / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru