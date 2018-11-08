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Россия против Финляндии на Кубке Карьялы. Трансляция «Матч ТВ»

19:20
Россия против Финляндии на Кубке Карьялы. Трансляция «Матч ТВ»
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Сборная собралась впервые в сезоне.

В 19:25 по Москве на телеканале «Матч ТВ» и на сайте Matchtv.ru началась прямая трансляция стартового матча первого этапа Еврохоккейтура Финляндия - Россия.

Это первая проверка главной команды страны в новом сезоне. Тренерский штаб под руководством Ильи Воробьева вызвал в сборную сразу восемь новичков, чтобы проверить как можно более широкий круг кандидатов на майский чемпионат мира.

Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Финляндия

Факты перед матчем

  • Кубок Карьялы - первый из четырех этапов Еврохоккейтура
  • В прошлом сезоне по итогам турнира первое место заняла сборная Финляндии. Российская команда стала третьей
  • Финны выиграли и домашний этап
  • Сборная прибыла в Хельсинки не в самом сильнейшем составе: в сборную не вызвали первую тройку СКА Якупов — Дацюк — Гусев, а также капитана ЦСКА Андронова
  • 16 игроков представляют СКА и ЦСКА
  • Финляндия считается фаворитом у букмекеров. Коэффициент на победу хозяев - 1,8 к 1. Победа сборной России (включая овертайм и буллиты) оценивается из расчета 2 к 1.

Прямая трансляция матча Финляндия-Россия началась в 19:25 минут.

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