Россия против Финляндии на Кубке Карьялы. Трансляция «Матч ТВ»
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Сборная собралась впервые в сезоне.
В 19:25 по Москве на телеканале «Матч ТВ» и на сайте Matchtv.ru началась прямая трансляция стартового матча первого этапа Еврохоккейтура Финляндия - Россия.
Это первая проверка главной команды страны в новом сезоне. Тренерский штаб под руководством Ильи Воробьева вызвал в сборную сразу восемь новичков, чтобы проверить как можно более широкий круг кандидатов на майский чемпионат мира.Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Финляндия
Факты перед матчем
- Кубок Карьялы - первый из четырех этапов Еврохоккейтура
- В прошлом сезоне по итогам турнира первое место заняла сборная Финляндии. Российская команда стала третьей
- Финны выиграли и домашний этап
- Сборная прибыла в Хельсинки не в самом сильнейшем составе: в сборную не вызвали первую тройку СКА Якупов — Дацюк — Гусев, а также капитана ЦСКА Андронова
- 16 игроков представляют СКА и ЦСКА
- Финляндия считается фаворитом у букмекеров. Коэффициент на победу хозяев - 1,8 к 1. Победа сборной России (включая овертайм и буллиты) оценивается из расчета 2 к 1.
Прямая трансляция матча Финляндия-Россия началась в 19:25 минут.
Читайте также:
Финский эксперимент. В каком составе сборная России стартует на Кубке Карьялы?