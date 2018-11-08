Финский эксперимент. В каком составе сборная России стартует на Кубке Карьялы?

8 новичков из 9 разных клубов. Илья Воробьев решил провести масштабный эксперимент на первом этапе Евротура.

2018-11-08T11:30:21+03:00 8 новичков из 9 разных клубов. Илья Воробьев решил провести масштабный эксперимент на первом этапе Евротура.

Молодежка уже вовсю рубится в Канаде, а взрослая сборная России по хоккею только начинает новый цикл. Финляндия, как обычно, примет первый этап Евротура. Кубок Карьяла – отличный шанс посмотреть на ближайший резерв. Термин избитый, но как нельзя лучше подходящий к команде, которая выступит на «Хартвалл-Арене». Восемь новичков и целых девять разных клубов – Илья Воробьев разошелся не на шутку.

Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Финляндия

Эксперимента такого уровня не было уже давно. Правда, основной принцип остался незыблемым: 16 игроков представляют СКА и ЦСКА. И это без тройки Гусев – Дацюк – Якупов. Едва ли не единственное работающее сочетание в питерском клубе на данный момент. Но тренер и так уже знает, на что они способны. А вот звено Барабанов – Бывальцев – Кузьменко еще сырое. Определенная уверенность есть лишь в Барабанове, и то скорее благодаря его опыту в сборной. Ни Бывальцев, ни Кузьменко пока не вышли на тот уровень, которого от них ждал клуб. Хотя и претензий к ним особых нет – глаза горят, креативят много, но в ворота шайба не идет. Потому Воробьев и нагрузил их дополнительным вызовом.

Чуть менее экономно сборная отнеслась к ресурсам столичных армейцев. Андронов и Марченко остались дома, зато Телегин, Капризов, Григоренко, Нестеров и Шалунов – в строю. Совсем без основы тоже нельзя, разгромные поражения никому не нужны. Выбор тренера пал на тех, кого он не видит каждый день и кто ко всему прочему еще и уверенно обыгрывает его команду.

Если не брать армейцев не позволяет концепция развития сборной России, то обойти вниманием игроков нынешнего лидера, «Автомобилиста», было бы попросту преступлением. Множества «молодые» и «с российским паспортом» пересекаются на трех парнях – Голышев, Трямкин и Василевский. Они-то и получили приглашение на Кубок Карьяла. (Правда Трямкин, как и форвард «Авангарда» Кирилл Семенов, остались только в первоначальном списке приглашенных, поскольку оказались травмированными.) Родной брат вратаря «Тампы» из этого списка единственный, кто прежде не выступал за основную сборную. Теперь и он сможет похвастать свитером с двуглавым орлом. Одноклубники помогут ему освоиться, хотя, учитывая потрясающую форму практически всех уральцев, это особо и не требуется.

Продолжает Воробьев следить за Ильей Михеевым, которого уже звал на Евротур перед чемпионатом мира, но в финальный состав в тот раз не включил. Его партнер по «Авангарду» Денис Зернов – еще один дебютант. Он мощно начал сезон, чем и заслужил этот вызов. Однако последних матчах забуксовал – возможно, временная смена обстановки как раз и станет для него положительной встряской. Еще из клубных парочек будут уфимцы Александр Кадейкин и Петр Хохряков. Странно, что к ним не присоединится Антон Бурдасов. Выделяется в этой компании Андрей Локтионов – он возвращается в сборную после двухлетнего перерыва.

Взялся тренерский штаб и за линию защиты. Помимо Василевского будет интересно взглянуть на Андрея Педана, у которого в «Ак Барсе» сумасшедший показатель полезности «+15», заметно прибавившего в «Торпедо» Дениса Баранцева, вернувшегося из НХЛ Виктора Антипина и перспективного ярославца Александра Елесина. Бетонных редутов от полученного ополчения ждать не стоит – им еще только предстоит стать армией. Но наработать что-то перед российским этапом Евротура можно.

Очевидно, из-за эксперимента с обороной вратари окажутся под серьезной нагрузкой. Поэтому здесь изменений минимум: Сорокин и Шестеркин. Им давно пора стать основными голкиперами для чемпионата мира – энхаэловцы и Кошечкин вечно выручать не будут. Сюрприз разве что с третьим. Перед сезоном Илья Коновалов был однозначным бэкапом «Локомотива». Но вот поломался Салак, а Илья возьми и сделай три «сухаря» в четырех матчах. Да еще и против СКА с 38 бросками на глазах у Воробьева. Так он и заслужил шанс в сборной. А выйдет на лед или нет – скоро узнаем.

Специфика Евротура такова, что топовые хоккеисты не всегда хотят в нем участвовать. Они радуются непопаданию в состав и не скрывают этого. Им лишние матчи на фоне накопившихся травм ни к чему. Для других же это шанс вывести карьеру на новый уровень. Сейчас в сборной России преобладает вторая категория. У них с мотивацией точно все в порядке. А с игрой – увидим.