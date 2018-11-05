«Армии» двух столиц бьются за лидерство на Западе
Семь матчей состоятся в понедельник в Континентальной хоккейной лиге, два из которых пройдут в столице. В дворце спорта «Мегаспорт» - московское дерби «Динамо» - «Спартак», а на «ЦСКА Арене» - матч лидеров Западной конференции ЦСКА – СКА. Оба матча начинаются в 17:00 по Москве.
Для московских армейцев это будет второй матч за два дня. Накануне они разгромили «Йокерит» - 5:0.ЦСКА - Йокерит - 5:0. Голы и лучшие моменты
Комментатор этого матча, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Артему Мельникову назвал причины крупного поражения финского клуба, а также выразил мнение, что игра между ЦСКА и СКА будет равной, несмотря на разное физическое состояние команд.
- Понятно, что ЦСКА выше классом, чем «Йокерит», но такого счета, конечно, не ожидал, - говорит функционер. – Обычно финны бились против «армейцев» до последнего. А тут уступили совсем без борьбы. Наверное, есть несколько причин почему гости не смогли навязать борьбу ЦСКА. Во-первых, в команде много травмированных. Во-вторых, это четвертая игра на выезде. В-третьих, форма хоккеистов имеет волнообразный характер. Видимо этот матч попал на спад «Йокерита».
- Много ли ЦСКА потратил сил перед матчем со СКА?
- Мне показалось, что «армейцы» держали в уме вторую встречу. Хотя не все разделяют моего мнения. Любому клубу тяжело играть два матча подряд, тем более, когда соперник имеет день-два отдыха. Но учитывая, что ЦСКА часто проводит ротацию, наверное, и на этот раз тренеры посмотрят, кто из игроков свежее. Не думаю, что у СКА будет явное преимущество из-за того, что москвичи проводят вторую встречу подряд. Игра получится равной.
Факты перед матчем:
- ЦСКА вышел на первое место в Западной конференции
- СКА отстает на одно очко
- Две недели назад соперники встречались в Петербурге и тогда ЦСКА победил в серии буллитов – 2:1.
- В том матче судьи ошибочно не засчитали гол после буллита Коскиранты, который стал бы победным для СКА
- Победная серия ЦСКА составляет пять матчей, у СКА – на одну игру меньше
- Это последняя игра для соперников перед недельным перерывом на Евротур
- Накануне ЦСКА разгромил «Йокерит», СКА имел день отдыха
- Сухая серия вратаря ЦСКА Ларса Юханссона составляет 154 минуты 58 секунд
- Никита Гусев набирает очки 5 матчей подряд, 7 (1+6)
- Антон Белов может провести 400-й матч в регулярках КХЛ
- По мнению букмекеров ЦСКА имеет минимальное преимущество, Коэффициент на их победу - 1,83 к 1. Победа СКА оценивается из расчета 1,98 к 1.