«Армии» двух столиц бьются за лидерство на Западе

ЦСКА и СКА сыграют за первое место в конференции.

2018-11-05T12:16:38+03:00 ЦСКА и СКА сыграют за первое место в конференции.

Семь матчей состоятся в понедельник в Континентальной хоккейной лиге, два из которых пройдут в столице. В дворце спорта «Мегаспорт» - московское дерби «Динамо» - «Спартак», а на «ЦСКА Арене» - матч лидеров Западной конференции ЦСКА – СКА. Оба матча начинаются в 17:00 по Москве.

Для московских армейцев это будет второй матч за два дня. Накануне они разгромили «Йокерит» - 5:0.

ЦСКА - Йокерит - 5:0. Голы и лучшие моменты

Комментатор этого матча, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Артему Мельникову назвал причины крупного поражения финского клуба, а также выразил мнение, что игра между ЦСКА и СКА будет равной, несмотря на разное физическое состояние команд.

- Понятно, что ЦСКА выше классом, чем «Йокерит», но такого счета, конечно, не ожидал, - говорит функционер. – Обычно финны бились против «армейцев» до последнего. А тут уступили совсем без борьбы. Наверное, есть несколько причин почему гости не смогли навязать борьбу ЦСКА. Во-первых, в команде много травмированных. Во-вторых, это четвертая игра на выезде. В-третьих, форма хоккеистов имеет волнообразный характер. Видимо этот матч попал на спад «Йокерита».

- Много ли ЦСКА потратил сил перед матчем со СКА?

- Мне показалось, что «армейцы» держали в уме вторую встречу. Хотя не все разделяют моего мнения. Любому клубу тяжело играть два матча подряд, тем более, когда соперник имеет день-два отдыха. Но учитывая, что ЦСКА часто проводит ротацию, наверное, и на этот раз тренеры посмотрят, кто из игроков свежее. Не думаю, что у СКА будет явное преимущество из-за того, что москвичи проводят вторую встречу подряд. Игра получится равной.

Факты перед матчем: