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«Армии» двух столиц бьются за лидерство на Западе

12:16
«Армии» двух столиц бьются за лидерство на Западе
Матч между командами ЦСКА и СКА / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
ЦСКА и СКА сыграют за первое место в конференции.

Семь матчей состоятся в понедельник в Континентальной хоккейной лиге, два из которых пройдут в столице. В дворце спорта «Мегаспорт» - московское дерби «Динамо» - «Спартак», а на «ЦСКА Арене» - матч лидеров Западной конференции ЦСКА – СКА. Оба матча начинаются в 17:00 по Москве.

Для московских армейцев это будет второй матч за два дня. Накануне они разгромили «Йокерит» - 5:0.

ЦСКА - Йокерит - 5:0. Голы и лучшие моменты

Комментатор этого матча, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Артему Мельникову назвал причины крупного поражения финского клуба, а также выразил мнение, что игра между ЦСКА и СКА будет равной, несмотря на разное физическое состояние команд.

- Понятно, что ЦСКА выше классом, чем «Йокерит», но такого счета, конечно, не ожидал, - говорит функционер. – Обычно финны бились против «армейцев» до последнего. А тут уступили совсем без борьбы. Наверное, есть несколько причин почему гости не смогли навязать борьбу ЦСКА. Во-первых, в команде много травмированных. Во-вторых, это четвертая игра на выезде. В-третьих, форма хоккеистов имеет волнообразный характер. Видимо этот матч попал на спад «Йокерита».

- Много ли ЦСКА потратил сил перед матчем со СКА?

- Мне показалось, что «армейцы» держали в уме вторую встречу. Хотя не все разделяют моего мнения. Любому клубу тяжело играть два матча подряд, тем более, когда соперник имеет день-два отдыха. Но учитывая, что ЦСКА часто проводит ротацию, наверное, и на этот раз тренеры посмотрят, кто из игроков свежее. Не думаю, что у СКА будет явное преимущество из-за того, что москвичи проводят вторую встречу подряд. Игра получится равной.

Факты перед матчем:

  • ЦСКА вышел на первое место в Западной конференции
  • СКА отстает на одно очко
  • Две недели назад соперники встречались в Петербурге и тогда ЦСКА победил в серии буллитов – 2:1.
  • В том матче судьи ошибочно не засчитали гол после буллита Коскиранты, который стал бы победным для СКА
  • Победная серия ЦСКА составляет пять матчей, у СКА – на одну игру меньше
  • Это последняя игра для соперников перед недельным перерывом на Евротур
  • Накануне ЦСКА разгромил «Йокерит», СКА имел день отдыха
  • Сухая серия вратаря ЦСКА Ларса Юханссона составляет 154 минуты 58 секунд
  • Никита Гусев набирает очки 5 матчей подряд, 7 (1+6)
  • Антон Белов может провести 400-й матч в регулярках КХЛ
  • По мнению букмекеров ЦСКА имеет минимальное преимущество, Коэффициент на их победу - 1,83 к 1. Победа СКА оценивается из расчета 1,98 к 1.
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