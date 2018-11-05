ЦСКА убрал «Йокерит». Фотогалерея матча дня в КХЛ

В хоккее сменился лидер.

2018-11-05T00:45:15+03:00 В хоккее сменился лидер.

Встреча ЦСКА и «Йокерита» ожидалась упорной. Обе команды ведут борьбу за лидерство.

Но ожидания не оправдались. В первом периоде вратарь гостей Райан Заполски пропустил две шайбы.

Девушки из группы поддержки радостные всегда.

У гостей в этот день не получалось ничего.

Кирилл Капризов на этот раз ушел с площадки без набранных очков. Отложил до понедельника или до Евротура?

В итоге Заполски пропустил пять. Так много в этом сезоне ему еще не забрасывали.

Радость красно-синяя.

Тренер ЦСКА Игорь Никитин думает уже о матче со СКА, который состоится в понедельник.

Тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки признал, что его команда уступила во всех компонентах.

Форвард «Йокерита» Марко Анттила недоволен. Команда проигрывает третий матч подряд.

ЦСКА вышел на первое место в Западной конференции. Как минимум до матча со СКА.

Армейские болельщики в экстазе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Попов, 4:59. Шалунов, 12:39. Слепышев, 37:53. Андронов, 44:43. Пашнин, 47:26.

ЦСКА - Йокерит - 5:0. Голы и лучшие моменты