ЦСКА убрал «Йокерит». Фотогалерея матча дня в КХЛ

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
01:00 Гандбол. Лига Чемпионов. Мужчины. "Металлург" (Македония) - "Чеховские медведи" (Россия) [0+]
01:00
Гандбол. Лига Чемпионов. Мужчины. "Металлург" (Македония) - "Чеховские медведи" (Россия) [0+]
02:45
Футбол. Чемпионат Франции. "Монпелье" - "Марсель" [0+]
04:45
Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Канады. [0+]
06:00
Футбол. Чемпионат Франции. "Реймс" - "Монако" [0+]
08:00
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Кристал Пэлас" [0+]
10:00
Новости.
10:10
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" [0+]
12:10
Новая школа: молодые тренеры Европы. [12+]
12:40
Новости.
12:45
Все на Матч!.
13:15
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Д. Кормье - Д. Льюис [16+]
15:15
ФутБОЛЬНО. [12+]
15:45
Новости.
15:50
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из Великобритании. Р. Барнетт - Н. Донэйр. Дж. Тейлор - Р. Мартин [16+]
17:50
Новости.
17:55
Все на Матч!.
18:55
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Анжи" (Махачкала) - "Енисей" (Красноярск)
20:55
Тотальный футбол.
21:55
С чего начинается футбол. [12+]
22:25
Новости.
22:30
Все на Матч!.
22:55
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Эспаньол" - "Атлетик" (Бильбао)
00:55
Все на Матч!.
01:40
Футбол. Чемпионат Англии. "Хаддерсфилд" - "Фулхэм" [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

ЦСКА убрал «Йокерит». Фотогалерея матча дня в КХЛ

00:45
ЦСКА убрал «Йокерит». Фотогалерея матча дня в КХЛ
Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru
В хоккее сменился лидер.

Встреча ЦСКА и «Йокерита» ожидалась упорной. Обе команды ведут борьбу за лидерство.

Но ожидания не оправдались. В первом периоде вратарь гостей Райан Заполски пропустил две шайбы.

Девушки из группы поддержки радостные всегда.

У гостей в этот день не получалось ничего.

Кирилл Капризов на этот раз ушел с площадки без набранных очков. Отложил до понедельника или до Евротура?

В итоге Заполски пропустил пять. Так много в этом сезоне ему еще не забрасывали.

Радость красно-синяя.

Тренер ЦСКА Игорь Никитин думает уже о матче со СКА, который состоится в понедельник.

Тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки признал, что его команда уступила во всех компонентах.

Форвард «Йокерита» Марко Анттила недоволен. Команда проигрывает третий матч подряд.

ЦСКА вышел на первое место в Западной конференции. Как минимум до матча со СКА.

Армейские болельщики в экстазе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Попов, 4:59. Шалунов, 12:39. Слепышев, 37:53. Андронов, 44:43. Пашнин, 47:26. 

ЦСКА - Йокерит - 5:0. Голы и лучшие моменты
О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+