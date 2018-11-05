ЦСКА убрал «Йокерит». Фотогалерея матча дня в КХЛ
Встреча ЦСКА и «Йокерита» ожидалась упорной. Обе команды ведут борьбу за лидерство.
Но ожидания не оправдались. В первом периоде вратарь гостей Райан Заполски пропустил две шайбы.
Девушки из группы поддержки радостные всегда.
У гостей в этот день не получалось ничего.
Кирилл Капризов на этот раз ушел с площадки без набранных очков. Отложил до понедельника или до Евротура?
В итоге Заполски пропустил пять. Так много в этом сезоне ему еще не забрасывали.
Радость красно-синяя.
Тренер ЦСКА Игорь Никитин думает уже о матче со СКА, который состоится в понедельник.
Тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки признал, что его команда уступила во всех компонентах.
Форвард «Йокерита» Марко Анттила недоволен. Команда проигрывает третий матч подряд.
ЦСКА вышел на первое место в Западной конференции. Как минимум до матча со СКА.
Армейские болельщики в экстазе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Попов, 4:59. Шалунов, 12:39. Слепышев, 37:53. Андронов, 44:43. Пашнин, 47:26.ЦСКА - Йокерит - 5:0. Голы и лучшие моменты