ЦСКА – «Йокерит». Прямая трансляция
ХК ЦСКА / Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Смотрите прямую трансляцию центрального матча игрового дня «регулярки» КХЛ.
2018-11-04T17:04:43+03:00
Смотрите прямую трансляцию центрального матча игрового дня «регулярки» КХЛ.
- ЦСКА отстает от лидера сезона – СКА на одно очко, но имеет матч в запасе, опережая «Йокерит» на три очка
- Победная серия армейцев длится четыре матча
- ЦСКА принимает дома двух лидеров в течение двух дней. В понедельник перед перерывом на Евротур в Москве пройдет армейское дерби
- Сухая серия вратаря красно-синих Ларса Юханссона составляет 154 минуты и 58 секунд. Рекорд сезона принадлежит Игорю Шестеркину из СКА – 208 минут
- ЦСКА не встречался с «Йокеритом» с плей-офф прошлого сезона, где взял верх в непростой серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:2
- В КХЛ соперники встречались 25 раз. 17 побед на счету ЦСКА, 8 – у «Йокерита»
Смотрите также:
ЦСКА играет с «Йокеритом», но держит в голове встречу со СКА. Увидим на «Матч ТВ»
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru