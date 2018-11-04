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ЦСКА – «Йокерит». Прямая трансляция

17:04
ЦСКА – «Йокерит». Прямая трансляция
ХК ЦСКА / Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Смотрите прямую трансляцию центрального матча игрового дня «регулярки» КХЛ.
  • ЦСКА отстает от лидера сезона – СКА на одно очко, но имеет матч в запасе, опережая «Йокерит» на три очка
  • Победная серия армейцев длится четыре матча
  • ЦСКА принимает дома двух лидеров в течение двух дней. В понедельник перед перерывом на Евротур в Москве пройдет армейское дерби
  • Сухая серия вратаря красно-синих Ларса Юханссона составляет 154 минуты и 58 секунд. Рекорд сезона принадлежит Игорю Шестеркину из СКА – 208 минут
  • ЦСКА не встречался с «Йокеритом» с плей-офф прошлого сезона, где взял верх в непростой серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:2
  • В КХЛ соперники встречались 25 раз. 17 побед на счету ЦСКА, 8 – у «Йокерита»

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Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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