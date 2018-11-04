ЦСКА играет с «Йокеритом», но держит в голове встречу со СКА. Увидим на «Матч ТВ»
Матч ЦСКА и "Йокерита" / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов
Матч дня — на «Матч ТВ».
В воскресном календаре Континентальной хоккейной лиги запланированы четыре игры. Матч дня безусловно состоится в Москве – ЦСКА принимает »Йокерит». Соперники занимают второе и третье место в Западной конференции, причем армейцы – лидеры по потерянным очкам.
Бывший нападающий ЦСКА, бронзовый призер Олимпиады-2002 Олег Кваша считает, что игровое преимущество будет у хозяев, но шансы будут и у гостей.
– Игру ЦСКА в последнее время много критикуют, обладая хорошим подбором игроков высокого уровня, тренеры достаточно сильно упростили игру, что сказывается на зрелищности, не всем болельщикам это нравится. С другой стороны, такая игра дает результат и тренеров в этом аспекте упрекнуть не в чем. «Йокерит» – лучше всех в КХЛ в большинстве. Наверняка винны дадут бой ЦСКА в Москве. Думаю, «Йокерит» попытается сыграть вторым номером. ЦСКА будет давить, финны будут рассчитывать на контратаки и на большинство. Москвичам стоит держать в голове и матч против СКА, который будет уже на следующий день. Если в игре против «Йокерита» результат будет ясен к третьему периоду, возможно армейцы включат эконом-режим, но такой ход событий маловероятен. Результат прогнозировать не берусь, но пять шайб, думаю, мы увидим.
Прямая трансляция на канале «Матч ТВ» начнется в 17 часов по Москве.
Факты перед матчем
- ЦСКА отстает от лидера сезона — СКА на одно очко, но имеет матч в запасе
- ЦСКА опережает «Йокерит» на три очка
- Победная серия армейцев длится четыре матча
- ЦСКА принимает дома двух лидеров в течение двух дней. В понедельник перед перерывом на Евротур в Москве пройдет армейское дерби
- Сухая серия вратаря красно-синих Ларса Юханссона составляет 154 минуты и 58 секунд
- Рекорд сезона принадлежит Игорю Шестеркину из СКА — 208 минут
- Нападающий ЦСКА Александр Попов может провести 1000-й матч в чемпионатах России
- Форвард столичной команды Константин Окулов в пяти последних матчах забросил пять шайб
- Защитник «Йокерита» Алекс Грант получил трехматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра в игре против «Металлурга»
- ЦСКА не встречался с «Йокеритом» с плей-офф прошлого сезона, где взял верх в непростой серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:2
- В КХЛ соперники встречались 25 раз. 17 побед на счету ЦСКА, 8 – у «Йокерита»
- ЦСКА – фаворит по мнению букмекеров. Коэффициент на победу армейцев 1,35 к 1
- Победа «Йокерита» оценивается из расчета 3 к 1.
- Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Йокерит