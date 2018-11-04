ЦСКА играет с «Йокеритом», но держит в голове встречу со СКА. Увидим на «Матч ТВ»

Матч дня — на «Матч ТВ».

2018-11-04T12:16:31+03:00 Матч дня — на «Матч ТВ».

В воскресном календаре Континентальной хоккейной лиги запланированы четыре игры. Матч дня безусловно состоится в Москве – ЦСКА принимает »Йокерит». Соперники занимают второе и третье место в Западной конференции, причем армейцы – лидеры по потерянным очкам.

Бывший нападающий ЦСКА, бронзовый призер Олимпиады-2002 Олег Кваша считает, что игровое преимущество будет у хозяев, но шансы будут и у гостей.

– Игру ЦСКА в последнее время много критикуют, обладая хорошим подбором игроков высокого уровня, тренеры достаточно сильно упростили игру, что сказывается на зрелищности, не всем болельщикам это нравится. С другой стороны, такая игра дает результат и тренеров в этом аспекте упрекнуть не в чем. «Йокерит» – лучше всех в КХЛ в большинстве. Наверняка винны дадут бой ЦСКА в Москве. Думаю, «Йокерит» попытается сыграть вторым номером. ЦСКА будет давить, финны будут рассчитывать на контратаки и на большинство. Москвичам стоит держать в голове и матч против СКА, который будет уже на следующий день. Если в игре против «Йокерита» результат будет ясен к третьему периоду, возможно армейцы включат эконом-режим, но такой ход событий маловероятен. Результат прогнозировать не берусь, но пять шайб, думаю, мы увидим.

Факты перед матчем