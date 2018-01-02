Семьей на фаворита. Молодежка сыграет навылет с США

В ночь со вторника на среду по московскому времени сборная России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сыграет с хозяевами турнира – сборной США. Прямая трансляция – в 4:00 на «Матч ТВ».

Подготовку к чемпионату мира каждый новый созыв молодежки начинает в апреле и на каждом из четырех промежуточных турниров в сезоне болельщики, пресса неизменно интересуются, насколько сильную команду Валерий Брагин повезет на главное событие года. И будь то два победных «Турнира четырех наций» или случись звонкое поражение 0:7 в стартовом поединке суперсерии-2017, ответ всегда один: «В январе все узнаем».

Вот январь настал, и в ночь со вторника на среду по московскому времени решится судьба самого противоречивого поколения нашего хоккея последнего времени – сборной игроков 1998-го года рождения. В младших возрастах она показывала феноменальные результаты, выигрывая одно соревнование за другим. Именно эта команда стала участником уникального эксперимента, когда была заявлена на целый сезон в молодежную лигу перед юниорским чемпионатом мира (игроки не старше 18 лет). Но случилась мельдониевая история, из соображений перестраховки на ЮЧМ поехала сборная на год младше, а проект «U-18 в МХЛ» был законсервирован.

Возвращать судьбе черную метку предстоит через несколько часов в игре с хозяевами чемпионата мира – американцами. Пятый год подряд турнирные пути соперников сходятся в матчах навылет, и лишь раз победу праздновала сборная США, хотя во всех случаях именно она считалась фаворитом. Таков расклад сил и на этот раз. Один факт присутствия в составе «звездно-полосатых» семи действующих чемпионов мира чего стоит. Год назад в Монреале они и добыли единственную в истории МЧМ победу над Россией в драматичной серии буллитов, когда у нашей команды было три нереализованных матч-пойнта, а североамериканцы использовали первый же.

Сейчас можно как угодно относиться к неутешительным прогнозам в отношении судьбы нашей сборной, которых подавляющее большинство, но сетовать на необходимость играть на самой ранней стадии плей-офф с одним из главных претендентов на медали, да еще и на его площадке, точно не стоит. Был на шести молодежных чемпионатах мира, каждый из выигранных на них четвертьфиналов отнял массу нервных клеток, однако лишь раз дело доходило до крайности: два года назад за несколько минут до окончания основного времени матча с Данией северяне вышли вперед. В тот момент, стоя в проходе трибуны для участников турнира на «Хартвалл-Арена» в Хельсинки, сказал себе, что если мы не отыграемся и не пройдем дальше, это будет последний хоккейный матч в жизни, который посмотрю. Владислав Каменев забросил за 40 секунд до сирены, потом еще раз в овертайме, и я сейчас в Баффало.

Рассказываешь эту историю далеким от спорта друзьям, и реакция всегда неизменна: «Зато Новый год встречал бы в Москве с семьей». Только у нас здесь тоже семья, пусть меняются игроки, да и часть персонала или тренерского штаба ежегодно обновляется, но кто вместе проходил через горнило МЧМ, остаются едиными и годы спустя. Вы даже не можете представить, сколько сообщений приходит от ребят из прошлых сборных, они переживают так, словно им по-прежнему самим предстоит выходить на лед за молодежку.

Не могу судить о многих чисто хоккейных вещах, не обладая достаточной компетенцией в этой области, но в играх формата «все или ничего» именно атмосфера внутри и вокруг коллектива помогала игрокам достать из себя максимум того, на что они на самом деле способны. Естественно, и у конкурентов в раздевалке все на ножах, но из года в год чувство единства дает нам больше, чем кому бы то ни было. По потенциалу и уровню таланта нам не всегда отводят место в медалях, однако семь лет подряд россияне завершают турнир на пьедестале.

Молодежная сборная по хоккею всегда играет сердцем, за себя, за партнера, за страну - и это не патетика. Миллионы зрителей, которые неизменно смотрят ночные матчи, в противном случае делали бы иной выбор для проведения своего досуга.

Четыре года назад перед полуфиналом со Швецией в Торонто одолевала бессонница. Курил одну за одной на улице у входа в отель, и в какой-то момент спустился Брагин. О хоккее спрашивать было страшновато, и разговор шел на отстраненные темы. Когда тренер направился внутрь, я не удержался и задал, наверное, один из самых глупых вопросов в жизни: «Валерий Николаевич, мы сегодня победим?» Он обернулся, посмотрел на меня фирменным прищуром и ответил: «Петюнь, ты… что ли? Это хоккей». Не обращайте внимание на крепкое словцо. Все, уверен, понимают, что суровый мужской спорт не институт благородных девиц, иначе бы не привел цитату дословно. Важно другое: с тех пор я, конечно, не перестал волноваться перед судьбоносными играми, зато сплю спокойно. Вот такой многолетний эффект, иммунитет от трясущихся поджилок благодаря одной фразе.

Матч тот, кстати, сборная благополучно выиграла 4:1, не дав явному фавориту шведам ни одного шанса. Поэтому, не сомневайтесь, нужные слова окажутся сказаны, настрой соответствующий обеспечен. Случиться может что угодно, но точно ради победы будут отданы все силы.

Фото: Федерация хоккея России

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