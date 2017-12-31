Андрей Свечников: «Мастерство Кучерова в теле Овечкина? Смешно же»

Весь сезон хоккейная публика гадала, рискнет ли Валерий Брагин взять на молодежный чемпионат мира 17-летнего Андрея Свечникова, которому прочат первый номер на предстоящем летом драфте. Суперталант на турнир поехал и с четырьмя передачами в трех матчах делит вторую строчку в списке лучших ассистентов, а перед заключительным матчем молодежки на групповой стадии дал интервью российским СМИ.

- Вы сами вообще в курсе, что на родине вас величают, как наш ответ канадскому «Следующему» - Коннору Макдэвиду?

- Читал, но внимания стараюсь не обращать. Я же Свечников, а не Макдэвид.

- Но все равно такое сравнение видится серьезным грузом от ожиданий. Сильно давит?

- Наоборот, возникает больше желания работать над собой, показывать, что достоин такого сравнения. Причем не только в нападении, но и в игре в обороне и средней зоне.

- Огромное внимание со стороны североамериканских СМИ к потенциальному первому номеру драфта подстегивает?

- Интервью по ходу сезону давал нечасто. Раз шесть или семь.

- Но все эти эпитеты из серии «мастерство Кучерова в теле Овечкина», которые появляются в прессе, какую-то же реакцию должны вызывать?

- Смешно же. Кто это сказал-то? Вообще не парюсь.

- Сейчас вы в молодежной сборной, где почти все вас старше на два года. «Поддушивают» на тему «русского Макдэвида», если где-то не отдашь пас, а лишний раз пойдешь в обводку?

- Было пару раз, что ребята шутили на эту тему. Но все по-доброму. На мою игру, считаю, никакие околохоккейные моменты не влияют. Да и не думаю ни о чем, кроме итогового результата команды. И финты пока особо не применял.

- Просто хочется понять: когда тебя с детских лет выделяют, хвалят - легко оторваться от реальности.

- Родители, брат не дадут мне зазнаться. Когда надо сыграть на команду, о своем «я» точно не вспомню. Что в принципе сейчас на чемпионате мира и происходит.

- Вы упомянули своего брата Евгения, который играл на МЧМ два года назад, но набрал всего одно очко. У вас же уже после второго матча стало два – обсуждали с ним этот факт?

- Брат просто поздравил с хорошей игрой, с двумя передачами, ну и, конечно, посмеялись, что его достижение я превзошел.

- Осенью вы получили травму руки, и участие в МЧМ встало под большим вопросом.

- Порвал сухожилие на пальце. Хорошо, что успело зажить. Сначала сказали, на восстановление потребуется два месяца, и стало тревожно, ведь на чемпионат мира я бы не попал при таком раскладе. Но через пару дней выяснилось, что реально вернуться на лед быстрее, и в итоге не занимался только две недели, а потом уже начал кататься и ходить в зал.

- Макдэвид, кстати, перед своим МЧМ в 17 лет тоже травмировал руку в драке и успел восстановиться лишь к началу турниру.

- Я просто неудачно упал.

- А драться приходилось?

- В USHL в прошлом сезоне вообще каждый второй подъезжал и предлагал подраться. В CHL реже, но тоже бывает.

- Какая-то проверка?

- Вывести из себя, видимо, хотят.

- Получалось?

- Один раз подрался в предсезонных матчах. В сезоне бы не стал.

- Как бой?

- Я выиграл.

- Валерий Брагин в шестой раз привез молодежку на чемпионат мира и ранее брал в команду только двух «масочников» - Григоренко и Проворова.

- Конечно, волновался, что мог не взять меня как слишком молодого, но сейчас я в команде – зачем об этом вспоминать?

- Тренер несколько раз переносил оглашение финальной заявки – тяжелые были два дня?

- Очень.

- Тут еще ваш клуб «Бэрри» через твиттер вдруг объявил, что его представители Свечников и Липанов попали в заявку, хотя Брагин с помощниками думали.

- Не знаю, почему так произошло.

- В итоге Липанов расположение сборной покинул, между тем многие специалисты считали, что вас возьмут именно как связку. Расстроились, что партнер по звену в клубе не добрался до турнира?

- Грустный момент. У нас действительно связка: год играем вместе в клубе и в сборных ранних возрастов несколько лет вместе выходили.

- Вы уже понимаете, где продолжите карьеру после драфта, где вас точно выберут высоко?

- Дай бог, получится заиграть сразу в НХЛ. О других вариантах не думаю.

- А с «Ак Барсом», школу которого вы закончили и за кем закреплены права на вас в России, на связь выходите?

- Нет. У меня никогда не было контракта с казанцами, так как уехал сразу после школы.

- О вашем таланте говорили с детских лет. Неужели никто из руководства «Ак Барса» не предпринимал попыток убедить вас остаться, обещая, допустим, что с 16 лет будете играть в КХЛ, как Кузнецов в «Тракторе»?

- Не предлагали.

- А согласились бы, если бы так случилось?

- Может быть. Что сейчас говорить.

- Деньги несравнимые с юниорскими лигами. Вы сейчас сколько зарабатываете?

- 470 долларов в неделю. И еще клуб нам с мамой снимает квартиру. Но все порядке, если что-то надо, брат помогает.

- Есть ли самоцель стать именно первым выбором на драфте, или считаете, что все по местам расставит дальнейшая карьера?

- Чем выше выберут, тем лучше. Хочется быть первым.

- Из тех команд, кто сейчас претендует на первый выбор, к какой-то лежит душа?

- В любую команду было бы здорово попасть.

- За время, проведенное за океаном, насколько американизировались? Допустим, у вас местная гелфрэнд или русская девушка?

- Пока никого нет. До 20 лет надо заиграть нормально, и уже тогда.

- Но у многих же успешность ассоциируется именно с дорогой машиной и красивой подругой рядом.

- Таких мыслей нет.

- А какие есть?

- В хоккей играть. Сейчас выиграть молодежный чемпионат мира надо.

- Тем более, если выберут первым номером драфта, вряд ли еще раз доведется сыграть на МЧМ, хотя возраст позволяет.

- Почему? Могут же и из НХЛ отпустить. Выложиться надо сейчас и ни о чем другом не думать.

- Полагаете, что уже готовы к НХЛ?

- Сложно судить, ведь я никогда не проверял себя на таком уровне. Игра там быстрее, физически сильнее надо быть, но поработаю этим летом хорошо, и посмотрим.

Фото: fhr.ru; twitter.com/USHL