«Только спустя год мы сможем окончательно сказать, получилось ли у Ларионова в топ-клубе». Интервью Алексея Красикова

Подвели итоги минувшего сезона КХЛ и обсудили интриги грядущего с бывшим вратарем «Спартака» Алексеем Красиковым.

1 июня в КХЛ открылся рынок свободных агентов и началось полноценное межсезонье. В ожидании нового чемпионата корреспондент «Матч ТВ» пообщался с бывшим вратарем «Спартака» и других клубов КХЛ Алексеем Красиковым. Экс-голкипер рассказал, выиграл ли «Локомотив» Кубок Гагарина на багаже Никитина, кто из вратарей больше остальных добился прогресса за сезон, оценил перспективы СКА со связкой сына и отца Ларионовых, а также порассуждал о том, добьются ли «Шанхайские Драконы» успехов под управлением президента Ильи Ковальчука.

Из этого интервью Красикова вы узнаете:

в чем основные сильные качества нападающего «Локомотива» Егора Сурина;

могут ли отец и сын Ларионовы отрицательно повлиять на микроклимат в СКА;

кто входит в список самых прогрессирующих голкиперов КХЛ;

может ли «внутренний потолок» «Спартака» отпугнуть хоккеистов от перехода в московский клуб;

чего стоит ждать от Евгения Артюхина в роли генерального менеджера «Шанхайских Драконов» и чем способен удивить общественность новый президент китайского клуба Илья Ковальчук.

— Чемпионство «Локомотива» для многих стало ожидаемым. А вы удивились второму подряд Кубку Гагарина для ярославской команды?

— Я ставил на «Локомотив», даже когда они с «Авангардом» играли и у них, по мнению многих, была критическая ситуация, счет 1-3 в серии. Но все матчи, которые они в итоге забирали — результат долгосрочной стратегии построения команды. «Локомотив» сыграл вдолгую, именно поэтому состав формировали только точечными усилениями. У них есть система, которой команда придерживается не один год. И самое главное — в Ярославле сформировался не просто коллектив, а настоящая семья, где люди друг друга понимают, ценят и уважают. Там все понимали, за что бьются, и вместе шли к цели. Меня не удивило, что они переламывали серии, многое из себя доставая, и выиграли Кубок. Я неоднократно говорил, что «Локомотив» пройдет «Авангард» и заберет серию с «Ак Барсом», единственное, в чем я ошибся — это число матчей, думал, в финале мы увидим седьмую игру.

— Понятно, что Боб Хартли привнес несколько нововведений в игру «Локомотива», но рука Никитина в некоторых моментах все равно чувствуется. Согласны, что «Локомотив» во многом выиграл этот Кубок на багаже Никитина?

— Никитин построил «Локомотиву» базовую систему, он проделал фундаментальную работу. Он привел команду к кубку, и после него осталась его система. Хартли в начале сезона не мог найти общий язык с некоторыми игроками, системообразующим звеном коллектива, и это не сильно скрывалось. Но со временем Хартли сделал самое важное — он добавил команде вариативности в атаке, «Локомотив» стал значительно больше забивать. При этом Хартли ничего не сломал — это тоже большое мастерство. Нельзя недооценивать его вклад в победу «Локомотива».

При этом у них есть Радулов — это настоящий мужик. Есть Елесин, Шалунов, Береглазов — мужики, которые могут все что надо сказать как в раздевалке, так и в тренерской. Системообразующие игроки, от которых невероятно много зависит в том числе вне льда. Особенно Радулов — это огонь. Дай бог ему еще играть и радовать нас всех. А хоккеисты дополняли друг друга, это помогло взять второй трофей. При грамотной селекции, если в команде останется костяк хоккеистов, они могут замахнуться и на третий Кубок Гагарина подряд. Если костяк сохранится, «Локомотив» будет такой же грозной силой и в следующем сезоне.

— Радулов — действительно огонь. Практически в одиночку перевернул серию с «Авангардом», да и в целом весь плей-офф заряжал команду. Однако самым ценным игроком плей-офф был признан Исаев, который откровенно «вратарские» голы пропускал в серии с «Авангардом». Вас не удивляет такой выбор?

— Можно много разглагольствовать на тему того, заслужил ли Исаев звание MVP плей-офф. Да, серию с «Авангардом» он провел отчасти неважно. Но для этого и нужен коллектив, который можно называть семьей. В «Локомотиве» все верили в Исаева и помогали ему. Никто никогда Исаеву не говорил: «Ты сыграл неважно». Они проигрывают командой и побеждают командой.

Действительно, были матчи, где Исаев пропускал «свои» шайбы, причем не только в серии с «Авангардом», в финале можно вспомнить шайбу Карпухина в ближний угол. Но такое бывает. Вратари не могут всегда играть без ошибок. Но давайте возьмем матч, где все решилось, Исаев за две секунды до конца сделал ключевой сейв. Какая разница, сколько он ошибся, если в итоге пропустил на одну шайбу меньше своего конкурента? Цифры, конечно, важны, но в плей-офф главное — побеждать и пропускать на одну шайбу меньше соперника, а с этим Исаев справился в совершенстве. Это говорит о его ментальности, прекрасной работе тренерского штаба и коммуникации внутри вратарской бригады. Все это позволило Исаеву обрести уверенность. Да, можно было признать MVP и Саню Радулова, который вместе с Шалуновым вытащил шестую игру с «Авангардом». Можно было дать награду и Митчелу Миллеру, который фантастически провел плей-офф. Но Исаев — квинтэссенция всего «Локомотива», который где-то сыграл супер, где-то не очень, но вытащил в нужный момент. Звание MVP он заслужил, взял второй кубок в юном для голкипера возрасте.

— Есть в этом «Локомотиве» еще более юный хоккеист, приложивший руку к чемпионству. Речь про Егора Сурина, который, помимо действий на льду, отметился еще и треш-током. Как считаете, насколько все эти разговоры в конечном счете помогли команде?

— Сурин очень грамотно использовал треш-ток. Он не вел себя агрессивно, не «байтил». А очень корректно уходил и создавал инфоповоды. Егор очень открыт по отношению к журналистам и с удовольствием вовлекся в эту игру, которая, надо сказать никак не помешала ему на льду и добавила много причин говорить о нем. По этому плей-офф его можно назвать «Егор Ковальчук», много говорили о том, что он неважно проводит плей-офф, но с ним начали гораздо плотнее играть, все понимают, что от Егора может исходить угроза.

У Сурина стало гораздо меньше чистого льда, следовательно, и моментов. Сколько бы я ни обсуждал это с людьми в хоккейных кругах, всегда слышал одно мнение — мастерство Сурина позволит в ключевой момент решить игру. Это мы и увидели в шестом матче финала, когда человек, который за весь плей-офф забросил одну шайбу, оформил дубль, и «Локомотив» стал чемпионом. Сурин — представитель нового поколения хоккеистов. Начитанный, эрудированный, хорошо оснащенный, он пример профессионального отношения и к себе, и к журналистам, и к хоккею, а хоккей таких любит.

— С чемпионами все ясно. Но не могу не спросить про игру вашего товарища Александра Георгиева, который дебютировал в «Спартаке». Как оцените сезон в исполнении голкипера?

— После того как Георгиев приехал и несколько недель адаптировался к новому чемпионату, он значительно повысил уверенность «Спартака» при игре в зоне обороны. Когда хоккеисты чувствуют, что за спиной вратарь, который может подтащить, они играют по-другому. Да, «Спартак» играет от атаки, поэтому фантастических цифр от Георгиева ждать не приходилось. Но если посмотреть на углубленную статистику, можно сказать, что Георгиев провел очень качественный сезон и в плей-офф держал команду в игре.

Первый сезон в КХЛ можно занести ему в актив. Вокруг Георгиева можно построить систему обороны. Александр может и выручить в нужный момент, и не подвести в рядовых ситуациях. У Георгиева все хорошо с контролем отскоков шайбы, если он видит бросок, шайба будет либо «съедена», либо отбита в угол. Георгиев — один из лучших вратарей лиги, он входит в топ-5 голкиперов КХЛ.

— А кто еще, по вашему мнению, входит в число лучших вратарей лиги?

— Сразу несколько ребят добились значительного прогресса, надо отметить Вязового, Долганова, Гамзина, которые очень сильно спрогрессировали. Это будущее вратарского дела в нашей лиге. А ведь еще есть Серебряков и Исаев, которые стабильно классно играют.

— Может ли внутренний потолок зарплат в 45 миллионов на хоккеиста помешать «Спартаку» добиться серьезных результатов в следующем сезоне? Со стороны кажется, что это серьезный фактор.

— На это ограничение можно смотреть по-разному. Я сам в «Спартаке» поиграл и понимаю, что позиция руководства заключается в том, что игрок должен именно зарабатывать эти деньги, а не получать их. Там очень справедливые бонусы, и если хоккеист играет, он может их заработать. Это дает «Спартаку» возможность усилиться. Думаю, руководство сейчас работает в этом направлении, потому что амбиции у «Спартака» всегда самые высокие. А внутренний потолок не может отпугнуть людей, которые хотят работать в Москве и пойти за Кубком Гагарина.

— А чего вы ждете от СКА в следующем сезоне? Все-таки работа Ларионова пока вызывает вопросы. За исключением первого сезона в «Торпедо», когда он работал в тандеме с Козыревым, фактически на клубном уровне Игорь Николаевич ничего не добился.

— Многое будет зависеть от трансферов, потому что в прошлом сезоне СКА ошибся с некоторыми кандидатурами. Следующий сезон для Ларионова будет ключевым, по нему можно будет делать выводы. Все-таки сейчас у него есть ресурсы на трансферы, а значит, и возможность построить команду под себя. Тем более что многие хоккеисты уже поиграли под его руководством, понимают требования. Да и он знает возможности игроков.

А вообще, в моем понимании, по одному сезону делать выводы о работе тренера, мягко говоря, странно. Не строится команда за сезон под чемпионство. У нас, конечно, все сразу хотят кубок, но по Ларионову все станет понятно только на следующий сезон. Готов ли он строить команду? На его стороне громадный игровой опыт и авторитет среди хоккеистов. Сейчас все будет зависеть от трансферной политики, от того, насколько он правильно выберет хоккеистов в команду. И как выстроит с ними личные отношения, потому что это действительно важно. Будут ли ребята биться за Ларионова? Тут много нюансов, с которыми предстоит столкнуться, и только спустя год мы сможем окончательно сказать, получилось ли у Ларионова в топ-клубе. Многое будет зависеть от того, кто войдет в тренерский штаб Ларионова.

Вопреки рассуждениям о том, как Ларионова оставили после такого «провального» сезона, могу сказать, что это хорошее решение — не менять тренера каждый год. Человек должен выстроить команду под себя и посмотреть, что из этого получится. Иначе после первого же сезона на Ларионова повесят ярлык, а так нельзя. Получилось у него или нет, узнаем через год. Но в любом случае очень здорово для КХЛ, что он пропагандирует атакующий хоккей.

— Вы затронули важный вопрос: будут ли хоккеисты биться за Ларионова? Но при этом под его руководством уже не первый год играет сын — Игорь Ларионов-младший. Не может ли это стать проблемой для микроклимата внутри СКА?

— Я не знаю, какие иерархические отношения у Ларионовых были в «Торпедо» и СКА. Но я был в подобной ситуации, когда сын главного тренера Андрея Скабелки дошел до КХЛ, и могу сказать, что спрос с сына у Скабелки был в два-три раза выше, чем с остальных. И нагоняев он тоже в несколько раз больше получал. Не могу сказать, какие отношения между Ларионовыми в СКА, но чтобы не накидывать на вентилятор, скажу, что есть примеры, когда отец к сыну критически строго относится, иногда даже с перебором.

— Что скажете о тандеме отец-тренер — сын-хоккеист?

— Все зависит от результата. Вот начнет Ларионов-младший через игру клепать голы, у кого-то возникнет хоть один вопрос, почему он попадает в состав? Всем без разницы, какая фамилия у хоккеиста и кем он приходится главному тренеру: сын это, брат или сват. Если человек делает результат, вопросов к нему быть не может. Когда сын играет в команде, которой руководит отец, это классный инфоповод, особенно если у него что-то не получается. Можно из этого классную историю раскрутить. С другой стороны, если сын полезен и забивает много голов, все забудут, кто его отец, будут благодарить за приглашение в клуб такого хоккеиста. Дай бог успеха и сыну, и отцу в следующем сезоне, чтобы было меньше околохоккейных интриг и больше красивой и результативной игры.

— И напоследок хотел спросить про главную команду-загадку следующего сезона. Чего ждете от «Шанхайских Драконов», президентом которых неожиданно для многих стал Илья Ковальчук?

— Да, а ведь там еще и Женя Артюхин генеральный менеджер… И я не скажу, что для этого нужен огромный опыт. У Ильи очень хорошее, качественное окружение, да и сам Ковальчук отлично разбирается в хоккее. Илья очень спокойный и разумный, умеет мыслить стратегически. Я считаю, что на этом поприще с хорошим окружением и его авторитетом он может добиться больших высот. При качественном финансировании вместе с Женей Артюхиным они соберут боевую команду и не дадут игрокам заниматься ерундой на льду. Я очень позитивно настроен по отношению к такому тандему. Все-таки ребята поиграли и в КХЛ, и в НХЛ, и в сборной. У них есть имена, навыки, знания. Женя Артюхин после окончания карьеры вообще скаутом работал и смотрел практически весь хоккей. Когда я с ним общался, он сказал, что смотрел так много матчей, что его взгляд на хоккей сформировался в целостное видение. Связка Артюхина с Ковальчуком может создать хороший коллектив, претендующий не просто на попадание в плей-офф. Это большие фигуры в нашем хоккее, я могу пожелать им только успехов и удачи. Будет очень интересно, как они сработают на трансферном рынке, все-таки они знают и русских ребят, и возможности иностранцев, благодаря авторитету Ковальчука и опыту в скаутинге Артюхина. Им будут доверять хорошие игроки.

— При этом Артюхин уже сказал, что в первый же год перед командой стоит задача выиграть Кубок Гагарина. Звучит несбыточно, не находите?

— Я не могу сказать, что плохо ставить такие цели. Чем выше задачи, тем приятнее их достигать. Мы еще не знаем, каким будет финансирование «Драконов», готовы ли они потратиться для достижения этой цели. Ведь понадобятся качественные игроки, которые не могут дешево стоить. Им придется провести огромную трансферную работу. Тандем Ковальчука и Артюхина способен дойти до трофея за несколько лет при хорошем финансировании. А в первый год такая цель, конечно, вызывает скепсис и сомнения, но кто не ставит цели, ее не достигает. Какой смысл тратить огромные деньги на состав, если ставит задачу попасть в плей-офф. Поэтому Кубок Гагарина — отличная цель. Уверен, Женя и Илья с удовольствием ее приняли. Это тяжело, но выполнимо в ближайшем будущем.

— При этом Ковальчук так официально и не завершил карьеру игрока. Как считаете, есть ли шанс увидеть его в составе «Драконов» хотя бы на пару матчей?

— Нет, думаю, что Илья дождется седьмого матча финала и спокойно забьет там за «Драконов» золотой гол, чтобы уйти красиво с кубком. Выйдет на последнее большинство и забросит решающую шайбу. Это будет прекрасный конец карьеры такого мастера.

А если серьезно, это действительно была бы медийно красивая история. Зная, в какой Илья форме находится, от него можно ожидать чего угодно. Все-таки карьеру он официально не заканчивал. Мы помним, как он пришел в «Спартак» и не то что погоды там не испортил, а взял на себя роль лидера. Поэтому исключать такое нельзя, Илья и Александр Овечкин — большие мастера, которые держат себя в превосходной форме и способны выйти в любое время, чтобы решить исход игры и сезона.