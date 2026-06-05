Алексей Василевский: «Был в шоке, когда «Салават Юлаев» забрал свое предложение. От меня в Уфе просто отказались»

Защитник Алексей Василевский рассказал «Матч ТВ» о том, что он покидает уфимский клуб «Салават Юлаев» не по своей воле, но уже в ближайшие дни определится с продолжением карьеры.

В прошедшем сезоне 33-летний Василевский провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев», набрав 7 (3+4) очков и добавив к ним 2 (0+2) очка в 10 играх плей-офф. 1 июня защитник стал неограниченно свободным агентом.

За три последних сезона в Уфе Василевский в 177 матчах регулярного чемпионата набрал 27 (10+17) очков, добавив к ним 9 (3+6) очков в 35 играх плей-офф. Также защитник показал суммарную полезность «+32» при 596 блоках. По показателю «блокированные броски» Василевский является лучшим игроком в истории клуба. В интервью «Матч ТВ» Василевский изложил свое видение ситуации.

— Правда ли, что вы уходите из «Салавата Юлаева», чтобы играть в другом клубе КХЛ? Странно для парня, который родился в Уфе.

— Информация обо мне уже полетела, поэтому лучше я напрямую расскажу, в чем суть. Да, дело идет к моему уходу. Но не потому, что я хочу бросить родной клуб.

У меня по ходу сезона была устная договоренность с руководством «Салавата Юлаева», что мы продлим контракт. После сезона перешли к переговорам. Мне предложили условия по продлению. Я не успел на это даже среагировать, всё изучить, как предложение было отозвано.

— Может быть, дело в деньгах?

— Нет, я не просил о повышении контракта. Речь не шла о заоблачных суммах. Более того, был готов идти даже на понижение. Мы обсуждали трехлетний контракт, меня это полностью устраивало. Хотя я был готов на любой срок соглашения, лишь бы остаться в родном клубе.

Когда «Салават Юлаев» забрал свое предложение, не дав даже шанса согласиться на их условия, для меня и моей семьи это стало полной неожиданностью. Более того, это был шок. Теперь у меня нет предложения от Уфы, со мной никто не ведет переговоры, и я ищу новую работу.

— Говорят, что интерес к вам проявил «Амур».

— Я общался со многими клубами, в том числе с хабаровским «Амуром» и генеральным менеджером Никитой Точицким. Их предложение мне понравилось, в ближайшее время я планирую подписать контракт с «Амуром».

— Это выглядит странно. «Салават Юлаев» держится за своих ребят, которых любят болельщики — продлили контракты с Шелдоном Ремпалом и даже с возрастным Григорием Паниным. И отказались от вас. Почему?

— Я не знаю. Это реально шок и полная неожиданность. Не был готов, что мне надо будет покинуть родной клуб и город. На словах мне говорили, что я остаюсь. А потом от меня отказались.

— Как вы оцените этот сезон «Салавата Юлаева»? Команда начинала его на последнем месте на Востоке, но дошла до второго раунда Кубка Гагарина.

— Сезон мы начали катастрофически. Но потом пришли и Шелдон Ремпал, и Женя Кузнецов. Эти ребята внесли большой вклад в командное дело. Мы зашли в плей-офф даже с пятого места. Классно, что мы так поднялись, да и прошли в первом раунде такой богатый клуб, как «Автомобилист». Это большое достижение. И этот сезон можно занести в актив ребятам, которые, в частности, пришли из ВХЛ — как тот же Макс Кузнецов. Они раскрылись с хорошей стороны. Им очень важно в том же духе продолжать и дальше показывать хороший хоккей.

— Как вы проведете межсезонье? Что делаете?

— Нахожусь сейчас в Турции с семьей. Греюсь на солнышке с детьми, хожу в зал, занимаюсь по индивидуальной программе, которой следую уже много лет. Готовлюсь к новому сезону. Слава богу, со здоровьем всё хорошо, никаких травм нет. Это самое главное, потому что в прошлом сезоне после плей-офф меня прооперировали, у меня вся предсезонная подготовка провалилась. Но теперь всё хорошо.

Знаете, эти три сезона, которые провел в Уфе — я их отработал честно. В каждом матче старался играть от и до. Отдавал все силы для победы родного клуба. Что-то получалось, когда-то бывали поражения. Но было много хорошего. И был бронзовый сезон, когда мы все вместе прошли два раунда. А в третьем уступили будущему чемпиону. Да, не взяли Кубок Гагарина, но в медали мы вошли.

И это было в родном городе — с клубом, который меня воспитал. Это дорогого стоит. В каждом матче я бился, мне не стыдно за эти три года перед болельщиками, перед самим собой и своей семьей. Я старался изо всех сил играть на победу, чтобы моя команда была успешной.

Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто работает на благо хоккейного клуба «Салават Юлаев» и, конечно же, болельщикам за эти три года. Всегда на наших домашних матчах собиралась полная арена. Люди всегда болели за любимую команду. Оставались с нами и в радостные, и в горестные минуты. Это очень ценно, что у нас была такая поддержка. Болельщики в Уфе меня всегда любили, я это ценю. Низкий им поклон и надеюсь, еще увидимся.