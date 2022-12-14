Овечкин может забить 1000 голов в НХЛ. 50 грандиозных фактов об Александре Великом

«Матч ТВ» сделал статистическую подборку в честь великого достижения Александра Овечкина, который забил 800 голов за карьеру.

«Матч ТВ» сделал статистическую подборку в честь великого достижения Александра Овечкина, который забил 800 голов за карьеру.

1. Александр Овечкин стал третьим игроком в «клубе 800» в истории НХЛ. Также в регулярных чемпионатах эту высоту брали Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

2. Пока даже на горизонте не видно, кто может стать четвертым в этом клубе. Из молодых — это Остон Мэттьюз (274), Коннор Макдэвид (265), Давид Пастрняк (259), но им минимум 10 сезонов нужно забивать по 50 голов за чемпионат.

3. Тем более сам Овечкин может уйти еще дальше. По мнению Пи-Кей Суббана, который теперь работает телеаналитиком, Ови забьет 1000 голов за карьеру в НХЛ. И мы с ним согласны!

4. В среднем Овечкин за карьеру забивает 0,62 гола за матч. Играть ему по контракту еще 51 матч и три сезона. Чисто математически у Александра при таком тренде будет еще 183 гола. Сложите с 800 — это очень близко к тысяче!

5. Александр Овечкин сделал 29-й хет-трик за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсмен тут — Гретцки (50).

6. Причем Ови делал хет-трики в ворота 18 команд в истории НХЛ. Не так уж и мало!

7. После успеха в матче с «Чикаго» (7:3) Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов сезона (20). Впереди — Леон Драйзайтль (21), Джейсон Робертсон и Тэйдж Томпсон (по 23), а также Коннор Макдэвид (26).

8. Овечкин в 136-й раз в карьере открыл счет в матче, забрав себе единолично исторический рекорд НХЛ. Раньше Ови его делил с Яромиром Ягром (135).

9. Чаще всего Овечкин поражал ворота «Виннипега» (51 гол), который раньше базировался в штате Джорджия и назывался «Атланта». На втором месте — «Тампа» (50). Больше 40 шайб от Ови получали «Каролина» (47), «Филадельфия» (46), «Флорида» (43), «Айлендерс» и «Рейнджерс» (по 42), а также «Торонто» (41).

10. Меньше всего Овечкин забивал «Сиэтлу» (3), но команда лишь второй сезон выступает в НХЛ, и против нее Александр провел только четыре матча.

11. Всего российский форвард забивал за карьеру 165 вратарям. Из них четверо уже вошли в Зал славы НХЛ — это Мартин Бродер, Доминик Гашек, Эд Бельфур и Роберто Луонго.

12. Ни один игрок в истории НХЛ не забивал 800 голов за один клуб — только Овечкин, который так прославил «Вашингтон».

13. Свой первый гол россиянин забил 5 октября 2005 года в ворота «Коламбуса».

14. 100-ю шайбу Овечкин забросил 12 октября 2007 года во встрече с «Рейнджерс». 167 матчей спустя. Позже за карьеру форварду требовалось максимум 190 матчей, чтобы пробить очередную сотню.

15. По прошествии 130 встреч Овечкин забил 200-й гол. Это произошло 5 февраля 2009 года в игре с «Лос-Анджелесом».

16. Через два года и 178 встреч спустя — 5 апреля 2011 года — был пройден рубеж в 300 шайб. Нападающий «Вашингтона» отличился в матче с «Торонто».

17. На преодоление следующей отсечки у Овечкина ушло 162 игры. Свой 400-й гол он забил 20 декабря 2013 года в ворота «Каролины».

18. 10 января 2016 года россиянин преодолел рубеж в 500 шайб в матче с «Оттавой». На это ему потребовалось 168 встреч.

19. Своего 600-го гола за карьеру в НХЛ Овечкину пришлось «ждать» 190 матчей. Это случилось 12 марта 2018 года в игре с «Виннипегом».

20. Спустя 155 матчей — 22 февраля 2020 года — Овечкин забил 700-й гол в игре с «Нью-Джерси».

21. На достижение показателя в 800 шайб в НХЛ российскому форварду понадобилось 162 матча. Гретцки на этот путь потратил 231, а Хоу — 256 матчей. Если точнее, то Хоу шел к этому 11 лет, потому что уезжал играть в ВХА.

22. Александр Овечкин забил 124 победных гола за карьеру. Впереди в истории НХЛ только Яромир Ягр (135).

23. В 162 матчах за карьеру в НХЛ Ови забивал больше одного гола. Впереди только Гретцки (189).

24. Овечкин забил 270 голов в НХЛ, когда его команда выходила вперед в счете. Рекорд всех времен.

25. Форвард забросил 53 шайбы в пустые ворота в истории НХЛ, здесь впереди только Гретцки (56).

26. 25 голов Овечкина в овертаймах — абсолютный рекорд лиги.

27. В активе Александра 140 голов, благодаря которым команда сравнивала счет — и это тоже абсолютный рекорд НХЛ.

28. 503 гола Овечкин забросил в равных составах (62,9% от общего количества). За историю лиги больше только у Яромира Ягра (538), Горди Хоу (566) и Уэйна Гретцки (617).

29. А в большинстве — 292 гола (36,5% от общего количества). Это лучший результат в истории.

30. Оставшиеся пять шайб в личной статистике Ови забросил в меньшинстве (0,6% от общего количества).

31. Что касается разделения на домашние матчи и гостевые, в родных стенах Овечкин забил 391 гол (48,9% от общего количества). Это пятый результат в истории.

32. А на выезде — 409 голов (51,1% от общего количества). Это лучший показатель в лиге.

33. Овечкин записал на свой счет 800 голов за 6278 дней, то есть ему понадобилось для этого 17 лет, два месяца и восемь дней.

34. Когда Овечкин забивал гол № 800, ему ассистировали Энтони Манта и Евгений Кузнецов. А всего у него было 107 разных ассистентов за карьеру.

35. Причем 39 раз Овечкин забивал без ассистентов вообще.

36. Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по броскам в створ ворот (6195). Но в ближайших матчах он сможет обогнать лидера по этому показателю — защитника Рэя Бурка (6209).

37. Россиянин в среднем забивает 0,62 гола за матч. Для сравнения, у Гретцки — 0,44 гола, Хоу — 0,39. В этом плане они для Александра Великого — не конкуренты.

38. По предварительным прикидкам, Овечкин должен догнать и обогнать Хоу (801) в трехматчевой домашней серии, в которой сыграет против «Далласа», «Торонто» и «Детройта».

39. А вот забить гол № 895, если обойдется без травм, он должен в сезоне-2024/25. При сохранении нынешнего темпа.

40. Всего Овечкин забивал 165 вратарям, а вот сразу 15 из них получили от Саши не меньше 10 голов. Щедро!

41. Ови забил 20-й гол в сезоне. Он провел уже 18-й чемпионат подряд, покоряя эту высотку. Больше только у Брендана Шэнахэна (19) и Хоу (22).

42. Если считать после тридцатилетия, то Овечкин забил 325 голов. По этому показателю он седьмой игрок в истории НХЛ, после Горди Хоу (415), Фила Эспозито (391), Джонни Буцика (374), Теему Селянне (338), Жана Рателля (337) и Бретта Халла (328).

43. Среди действующих игроков только Джо Павелски (240) и Патрис Бержерон (204) забили не меньше 200 голов после достижения возраста 30 лет.

44. После тридцатилетия Александр Овечкин (0,60) идет по графику Бобби Халла (0,6) и близок к Марио Лемье (0,62).

45. Российский форвард за карьеру сыграл против 31 хоккеиста, которые уже вошли в Зал славы НХЛ. Четырех вратарей мы уже назвали — тому же Луонго он забил девять голов. А больше всего шайб он забросил, проведя 66 очных матчей против Мартена Сан-Луи, нынешнего главного тренера «Монреаля» (42 гола — Сан-Луи при этом забил 25 голов).

46. Овечкин также забил два штрафных броска: 17 января 2010 года в ворота «Филадельфии» (Рэй Эмери) и 9 октября 2010 года в ворота «Нью-Джерси» (Мартен Бродер).

47. Контракт Овечкина в НХЛ действует до 1 июля 2026 года.

48. Если какой-то из рекордов Александр Великий не успеет побить, то он может подписать новый договор с «Вашингтоном» — ему будет только лишь 40 лет.

49. Овечкин гарантировал, что последний матч в карьере проведет в КХЛ — за московское «Динамо».

50. Сейчас у Овечкина растут два сына — двухлетний Илья и четырёхлетний Сергей. Как сказал Александр в интервью «Матч ТВ», он мечтает сыграть с ними в одной хоккейной тройке, но не знает, когда это будет.

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