Александр Овечкин: «Дело сделано, высота 800 взята!» Как это было

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в выдающемся матче против «Чикаго» (7:3), в котором он вошел в «Клуб 800».

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в выдающемся матче против «Чикаго» (7:3), в котором он вошел в «Клуб 800».

Овечкин даже не дал объявить состав «Блэкхокс»

Забавно, что на раскатку Александр Овечкин пришел в худи, на которой во всю спину было написано «Ну, я не Майкл Джордан».

Дело происходило в Чикаго, и этот слоган выглядел вполне уместно. Тем более Ови рассказывал, как фанатеет от великого Майкла и «Буллз» 90-х, на которых вырос. А сериал «Last Dance», который Саша посмотрел во время пандемии, стал для него чуть ли не любимым.

Но в этот день у Овечкина был какой-то неимоверный заряд. Возможно, прямо перед самым матчем он смотрел полуфинал Аргентина — Хорватия (3:0), в котором топил за своего друга Лео Месси. По интернету давно разлетелась знаменитая фотография, как великий аргентинец приходил в раздевалку «Вашингтона», и Овечкин вручал Месси хоккейный свитер.

Вот такое бывает с Сашей, когда он в ударе и заведен, хочет рвать и метать. Первый гол он забил уже на 24-й секунде, когда ESPN в прямой трансляции показывала, как бывший защитник «Чикаго» Крис Челиос в раздевалке хозяев зачитывал их состав на матч. В этот момент «Вашингтон» выиграл вбрасывание, а Овечкин показал изумительное голевое чутье, когда вылез из-за спины защитника и легким взмахом клюшки отправил шайбу в ворота.

Кепки летели на лед в Чикаго

Но на этом Ови и не думал останавливаться. На седьмой минуте форвард «Чикаго» Сэм Лафферти поставил подножку Гарнету Хэтавэю, и «Вашингтон» получил большинство. А что там бывает — вы сами знаете. Овечкин в спецбригадах вообще не уходит со льда. Он играл еще до удаления, и вот когда его игровая смена перевалила за третью минуту (2:14), Александр Великий запихал шайбу в ворота, орудуя клюшкой на правой штанге «Чикаго».

799 голов за карьеру. Овечкин решительно отбирал весь утренний трафик российских СМИ у Месси. Но, может быть, стоило подождать и забить юбилейный гол № 800 при собственных зрителях? Впереди у «Вашингтона» три домашних матча: против «Далласа», «Торонто» и «Детройта», за который как раз выступал легендарный Горди Хоу (801 гол за карьеру). Его вскоре обгонит Овечкин, счет идет уже на часы…

Кстати, Хоу долго не мог забить свой 800-й гол. Что не удивительно, он был уже стареньким — почти 52 года. Играл за «Хартфорд», сразу в шести матчах подряд не мог распечатать ворота. За ним с 16 по 27 февраля ездили толпы журналистов, ожидая великий юбилей. 800 голов — такого ведь не делал никто в истории!

Торонто, матчи в Хартфорде против «Рейнджерс» и «Эдмонтона», Квебек, игра с «Бостоном»… И вот, наконец, Горди поразил ворота «Сент-Луиса». После чего не забивал еще в 18 матчах подряд, пока не забросил шайбу родному «Детройту» и затем повесил коньки на гвоздь.

Вот как это было. Хоу буквально взламывал фомкой стальную дверь в «Клуб 800». Овечкин же влетел в него, словно и не было никакой двери. Третью шайбу он забросил на 47-й минуте, и в этом ему помог Евгений Кузнецов. Партнеры выложили Овечкину шайбу как на блюдечке, и форвард вогнал ее в ворота.

800! И в этот момент на лед в Чикаго полетели кепки в честь хет-трика капитана чужой команды. Где вы еще такое увидите? А ведь в этом и есть настоящее признание величия игрока, которого не просто любят в «Вашингтоне». Он достояние всей НХЛ, всего мирового хоккея.

Так что фанаты «Чикаго» подтвердили: «Да, Овечкин, ты реальный Майкл Джордан».

Овечкин: дело сделано, высота № 800 взята!

— Особенный вечер, — сказал Овечкин, когда его вывели в эфир. — Я сразу же забил два гола, почувствовал игру. Имел пару хороших шансов сразу же сделать хет-трик, но мы отложили это до третьего периода, когда Кузи (Евгений Кузнецов) сделал отличную работу и вознаградил меня передачей.

Это особенный момент. И вот я забил 800 голов, дело сделано. Но надо двигаться дальше. Теперь мы фокусируемся на следующем матче.

— Откуда вы берете силы, чтобы двигаться дальше? Как вам удается бить рекорд за рекордом?

— Помню, как забросил свою 699-ю шайбу. И пару матчей просто не мог забить. Бросок не шел, я не мог попасть в ворота, всё валилось из рук. Я был расстроен, что никак не мог забить. Так что такой ступор бывает перед большой вехой. Но теперь всё закончено. Высота 800 взята, мы счастливы и движемся дальше.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)

Голы: Джонсон, 19:00. Тэйвз, 31:38 (бол.). Доми, 58:51. — Овечкин, 0:24, 8:14 (бол.), 46:34. Ван Римсдайк, 24:56. Дауд, 37:18. Манта, 48:59. Орлов, 59:24.

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