Овечкин побил рекорд Гретцки в городе, где его унизили в 2010 году. Как это было!

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин умудрился сделать дубль всего за шесть минут, побив рекорд Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах (403) за всю историю НХЛ.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о том, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин умудрился сделать дубль всего за шесть минут, побив рекорд Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах (403) за всю историю НХЛ.

Овечкин: Спасибо парням за этот рекорд

Не каждый день наш российский парень обгоняет Уэйна Гретцки! И вот это произошло.

Правда, Александр Овечкин не установил главный рекорд. У него пока 793 гола, а у Гретцки — 894 за всю историю НХЛ.

Но сегодня Ови устроил демоверсию, когда побил рекорд Гретцки по голам на выезде за всю историю лиги. Причем сделал это Овечкин весьма внезапно. На шестой минуте матча в Ванкувере он с грацией слонопотама вылез на пятачок и добил прыгающую там шайбу.

Это было повторение рекорда Гретцки — у обоих стало по 402 шайбы на выезде. Но уже через шесть минут Овечкин забил еще один гол, когда убойно щелкнул из левого круга, разогнав шайбу до скорости 145 км/ч.

403! Феноменально. Рекорд на все времена.

И это всё произошло в первом периоде. В перерыве у Овечкина спросили: «Как вы себя чувствуете, обогнав самого Гретцки? Почему вы так любите играть на выездах, и особенно в Канаде?»

— Не знаю, — ответил Ови. — Много болельщиков, много внимания к этой теме. На самом деле, в тех моментах, когда я забивал, очень хорошо сыграли наши парни, отдавая мне передачи. А я должен был проявить терпение, чтобы завершить моменты.

Интересно и то, что Александр Великий одновременно догнал Яромира Ягра (135) по количеству шайб, когда был открыт счет в матче НХЛ. И это ведь тоже рекорд НХЛ всех времен.

И еще один момент — шайбы от Овечкина пропускал Спенсер Мартин из «Ванкувера», который стал 165-м вратарем в истории НХЛ, которому Овечкин забил в своей карьере. Больше голкиперов огорчали только Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178), но они и провели чуть ли на 500 матчей в лиге больше.

Будро сделал все, чтобы Ови оформил хет-трик

Александр Овечкин в этот вечер мог и хет-трик сделать. Всего он 29 раз за карьеру в НХЛ проделывал «трюк со шляпой», причем однажды это даже случилось в плей-офф.

Но больше Ови не забил, хотя и нанес пять бросков в створ ворот. Тем не менее, его «Вашингтон» одержал убедительную победу в Британской Колумбии (5:1), а еще по шайбе забросили Энтони Манта, защитник Джон Карлсон и словак со сложной венгерской фамилией Мартин Фехервари.

Любопытно, что главный тренер «Кэнакс» Брюс Будро снял Спенсера Мартина из ворот почти за семь минут до конца матча. На какое-то время «Ванкувер» завладел инициативой, но трудно спасти игру, когда ты уступаешь со счетом 1:4.

Скорее это походило на теорию заговора. Будро раньше тренировал Овечкина в «Вашингтоне». Они — друзья по жизни, и Ови постоянно приветствует Брюса при их встречах. И вот показалось, что старина Будро дал окно возможностей Овечкину: «Давай, Алекс, оформляй хет-трик. Последний раз такое было год назад, в ворота «Флориды». Когда еще с тобой такое будет?»

Это лишь шутка, но Овечкин все равно не забил. Хотя первой звездой матча стал. Кто же, если не он?

Овечкин: «Всегда приятно бить рекорды Гретцки»

Овечкин после матча высказался о том, что он обогнал Гретцки по количеству голов на выезде в истории НХЛ:

— Всегда приятно, когда ты побеждаешь Великого. Неважно, что это за веха. Но это история.

Если говорить об истории, то можно вспомнить, что Овечкин именно в Ванкувере проиграл, пожалуй, главный матч в своей жизни.

Это было в феврале 2010 года. Тогда сборная России приехала на Олимпиаду в Ванкувер в статусе главного фаворита. Два подряд золота чемпионата мира, блистательный подбор игроков. Евгений Малкин только что завоевал Кубок Стэнли, получив при этом «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

Овечкин же был самым ценным игроком регулярного чемпионата. Он забивал по 50 голов за сезон так легко, словно семечки щелкал. Помню, я тогда ездил по Северной Америке, и как раз в Вашингтоне поймал генерального менеджера сборной Канады Стива Айзермана.

Я спросил у него, что он думает о шансах сборной России в Ванкувере. И тогда Айзерман сказал прямым текстом, что такую мощную команду будет очень трудно остановить, и рядом с ней даже «Кленовые Листья» не стояли.

Лукавил тогда Стиви или нет, но Россия вышла из группы, напрямую попав в четвертьфинал. Там именно мы считались номинальными хозяевами. Канада же туда вышла через стык квалификационных матчей, потому что в группе уступила сборной США.

Но именно в том матче наша сборная была унижена со счетом 3:7. Каждое воспоминание о Ванкувере — это боль. Овечкин, как и все остальные россияне, в том матче не показал ничего. Вратарь Илья Брызгалов описал это как: «Канадцы выпрыгнули на нас как гориллы из клетки». В итоге «Кленовые листья» завоевали домашнее золото. А вот Овечкин до сих пор не имеет ни одной олимпийской медали. И в свете нынешних международных тенденций легко поверить, что Александр Великий не попадет и на зимние Игры-2026 в Милан.

Так что очень символично, что именно в Ванкувере славный форвард Александр Овечкин побил рекорд канадского идола Уэйна Гретцки.

Я не скажу, что Ови прям сейчас отмазался за Олимпиаду-2010. Но надеюсь, что теперь этот канадский город будет ассоциироваться у него с чем-то хорошим.

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