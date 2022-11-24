«Я не буду хейтить Моджо за это!» Овечкин забил гол №790, но еще одну шайбу у него украли

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает об игре «Вашингтон» - «Филадельфия» (3:2 ОТ), в которой Александр Овечкин забросил решающую шайбу в овертайме.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает об игре «Вашингтон» - «Филадельфия» (3:2 ОТ), в которой Александр Овечкин забросил решающую шайбу в овертайме.

Ови — первый по голам в овертаймах

«Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий!» — эта фраза из фильма «Чародеи» как никогда хорошо подходит к Александру Овечкину, который неумолимо идет за рекордом Уэйна Гретцки (894) по количеству шайб за карьеру в НХЛ.

Теперь Ови забил свой гол № 790.

Это случилось в домашнем матче с «Филадельфией» (3:2 ОТ), причем Овечкин отличился в овертайме.

Всё получилось на редкость просто, тем более играли в формате «3 на 3». Дилан Строум сделал передачу на Александра Великого на левый фланг, и тот без особых премудростей нанес фирменный щелчок.

Надо сказать, что Овечкин (25) занимает первое место в истории НХЛ по голам в овертаймах, опережая Сидни Кросби и Яромира Ягра (по 19), не говоря уже об остальных. Правда, стремительными темпами на вершину летит король овертаймов Коннор Макдэвид (14). Но пока Ови играет в НХЛ, он может еще долго удерживать высоту.

164 вратаря плачут горькими слезами от Ови

Вообще благодаря этому голу «Вашингтон» смог прервать серию из четырех поражений, а вот «Филадельфия» проиграла в восьмой раз подряд. Обе команды выступают в этом сезоне плохо. Но если «летчики» просто переживают перестройку при новом главном тренере Джоне Торторелле, то на «Вашингтон» навалилась лавина травм. Правда, лидеры уже возвращаются в состав. Так, на игру вышел Ти-Джей Оши, который отдал две голевые передачи. И еще одним пасом отметился Евгений Кузнецов, когда Сонни Милано забил на 58-й минуте и перевел игру в овертайм.

Ну, а там всё решил Овечкин. Этот гол для него стал десятым в этом сезоне. И уже в 18-й раз подряд он показал двойные цифры в гонке снайперов в чемпионате НХЛ. Собственно, столько сезонов Ови и провел в лиге.

Овечкину осталось еще забросить 11 шайб, чтобы сравняться с Горди Хоу (801), который занимает второе место в историческом списке снайперов. До Гретцки же осталось 104 шайб. Но лучше даже 105, чтобы не просто догнать, а обогнать.

Голкипер «Филадельфии» Феликс Сундстрем стал уже 164-м вратарем, которому Овечкин забил за свою карьеру. По этому показателю Александр Великий сравнялся с Марком Мессье. Впереди только Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178), которые огорчали большее количество стражей ворот.

Правда, надо учесть, что Марло занимает первое место в истории НХЛ по количеству матчей (1779), Мессье идет третьим (1756), Ягр — четвертым (1733), а вот Овечкин находится только на 68-м месте (1295). Молодой пацан, ему еще играть и играть.

Овечкин: «Сейчас без разницы, кто забивает»

Кроме того, это 123-я победная шайба в карьере Овечкина. Тут у него тоже своя гонка, выше в списке только Яромир Ягр (135). Кстати, Уэйн Гретцки забил только 91 победный гол за карьеру. Выше него еще 20 игроков, включая Сергея Федорова (93).

А если учесть еще и плей-офф, то Овечкин (133) занимает третье место в истории — впереди только Бретт Халл (134) и тот же Ягр (151).

Вообще Овечкин думал, что свой гол № 790 он забил еще в начале матча с «Филадельфией». Он бросил в большинстве, шайба уже прошла между щитков вратаря, верно скользила к ленточке…

Но в последний момент ее коснулся Маркус Юханссон, и шайба была записана на него. После матча комментаторы TSN даже спросили у Александра об этом случае. Как Капитан Ови отреагировал на то, что у него подрезали шайбу? Мог быть еще один верный шаг в сторону рекорда Гретцки, но увы.

— Конечно, я не буду хейтить за это Моджо, — сказал Овечкин. — Сейчас без разницы, кто забивает. У меня было множество и других моментов, когда я мог положить шайбу в ворота. Да и впереди еще полно матчей.

В самом деле, Саша, какие наши годы?

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