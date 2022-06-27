Как жаль, что Кубок Стэнли не дали поднять еще одному российскому хоккеисту!

А вы знаете, что на боку Кубка Стэнли в этом году могли бы появиться сразу две фамилии российских игроков? «Матч ТВ» раскрывает тайну.

А вы знаете, что на боку Кубка Стэнли в этом году могли бы появиться сразу две фамилии российских игроков? «Матч ТВ» раскрывает тайну.

Ничушкин — король этого плей-офф

«Колорадо Эвеланш» завоевал Кубок Стэнли, победив «Тампу-Бэй Лайтнинг» в шестом матче финала.

Героем финальной серии стал форвард «лавины» Валерий Ничушкин, который забил четыре гола! Между прочим, это повторение клубного рекорда «Колорадо». Четыре шайбы в финальной серии забивал, например, нынешний генменеджер «Эвеланш» Джо Сакик. Но больше — никто.

Ничушкин вышел на шестой матч с травмой, которую он получил в пятой игре. После этого Большой Вэл отправился на рентген, пропустил раскатку перед шестым матчем — и журналисты засекли, как Ничушкин хромал, когда шел по арене «Тампы».

У главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара спрашивали, сыграет ли Ничушкин. Он предполагал, что да — но интрига держалась до последних минут перед стартом встречи.

В шестой игре у Ничушкина был роскошный момент, чтобы забить гол при счете 2:1. Он оказался один перед воротами Андрея Василевского и бросал почти что в упор. Но промахнулся. А жаль, мог бы поставить эффектную точку и обогнать Сакика.

На церемонии рукопожатия Ничушкин и Василевский обнялись, о чем-то поговорили. А потом Валера поднял Кубок Стэнли над головой. Это было красиво!

Ну, а затем начался праздник. Валера пил шампанское из Кубка Стэнли в горнолыжных очках. Позировал, выходя голым из душа, с поясом «Чемпионы НХЛ». А потом его по коридору (уже в костюме) везли на транспортной тележке куда-то в направлении выхода.

Кажется, что Ничушкин не будет спать несколько суток. Ведь большая гулянка еще будет в штате Колорадо, когда игроки «Эвеланш» вернутся в Денвер!

«Этот парень стоит $6 млн в год»

Надо напомнить, что Ничушкин этим летом может стать неограниченно свободным агентом — его контракт с «Колорадо» подошел к концу.

Валерий Ничушкин / Фото: © Личный архив Валерия Ничушкина

Издание The Athletic поставило Валерия на пятое место в списке самых привлекательных игроков на рынке — после Джонни Годро, Филипа Форсберга, Назима Кадри и Евгения Малкина. Вот что пишут о россиянине:

«Силовой форвард, который полезен на обеих сторонах площадки и от которого можно ждать в районе 60 очков за регулярный чемпионат? Возможно, это как раз Валерий Ничушкин.

Он — большой и сильный, 193 см роста, и он очень хорошо делает маленькие вещи на льду. Ему потребовалось некоторое время, чтобы найти себя в «Колорадо» после неудач в начале карьеры, но с тех пор он сделал себе большое имя в аналитическом сообществе. Прошлый год стал звездным поворотом, когда его заметили все. Ничушкин доминировал и в атаке, и в защите, как он обычно это делает. Но на этот раз он прибавил в скорости, набрав 69 очков. Это было при ограниченном времени игры в большинстве, а в итоге за сезон он набрал 2,49 очка за 60 минут при игре в равных составах. Это 47-е место в лиге.

Неограниченно свободные агенты сопряжены с большим риском, но обычно это более возрастные игроки или чернорабочие хоккеисты. Ничушкин не подходит ни под одну из этих категорий — ему 27 лет, у него приличная история блестящих базовых показателей, и такого типа хоккеисты — за исключением Джастина Абделкадера — выглядят довольно многообещающе.

Ничушкин должен быть сильным форвардом из первых двух звеньев в течение следующих пяти лет. Предложение в размере около 6 миллионов долларов за сезон является более чем справедливым для того, что предлагает этот игрок. Могут возникнуть некоторые опасения в зависимости от срока контракта, но есть и потенциал для роста, если Ничушкин сможет использовать на постоянной основе то, что он сделал в прошлом сезоне. Он умеет активизировать игру партнеров, и у него есть потенциал для того, чтобы получать много игрового времени в большинстве. Так что это очень интересный игрок».

«У них там в «Колорадо» сразу восемь ребят в очереди стоят»

Но надо забывать, что в «Колорадо» есть еще два русскоговорящих человека. Это Евгений «Джей» Халецкий — массажист «Эвеланш», 25 лет назад переехавший в Северную Америку из Казахстана.

И это нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев, который в этом сезоне провел 18 матчей за «Эвеланш», а в основном выступал в «Колорадо Иглз» из АХЛ — причем набрал 48 (17+31) очков в 56 матчах, добавив к ним 6 (4+2) очков в девяти играх плей-офф.

Мальцев во время плей-офф НХЛ был с «Колорадо Эвеланш», увеличивая глубину состава. Но на лед его так и не выпустили. Вот что сам Миша писал в своем телеграм-канале:

«В Тампе после тренировки зашел в бассейн. Никого нет. Через два лежака располагается Сакик, Мессье заходит. Думаешь: «Ну, это я в Зале славы». Мой плей-офф.

Раз мои шансы выйти с полпроцента снизились до 0,001, то просто очень хочется, чтобы парни поскорее выиграли.

Трудились все еще с тренировочного лагеря на убой, таланта более чем. Пока здесь, стараюсь не упускать. Сумасшедшее напряжение. Опыта тонна».

Мне было даже жаль, что Мальцева так и не выпустили в финале Кубка Стэнли. Даже одна минута — это чемпионский перстень, фамилия на боку серебряной чаши, триумф и ликование. Вспомните, как два года назад лишь на 10 минут в финале за «Тампу» вышел Александр Волков — и сорвал банк.

Но вот Мальцеву не повезло…

Я об этом поговорил с его другом — Андреем Алтыбармакяном.

— Жаль, что Мишу так и не выпустили?

— Да. Это и перстень, и много чего сразу. Но, как я знаю, «Колорадо» очень трепетно относится к такой ситуации. У них там восемь человек стоят в очереди, которые еще не сыграли ни одного матча в этом плей-офф. И там как-то не очень здорово отнеслись к Мише Мальцеву. Он там выходил, играл по пять-шесть минут где-то в четвертом звене. Хотя какие могут быть претензии, если команда играет здорово и всех побеждает? По-моему, тем, кто в запасе сидит, даже сразу сказали: «Если мы побеждаем, то вы сразу же собирайтесь и езжайте куда хотите. А команда будет отдыхать». Ну, вроде как…

Интересно, а хотя бы к командной вечеринке запасного Мальцева допустят?

Кстати, ему уже 24 года, и контракт с «Эвеланш» подошел к концу. Интересно, где дальше Михаил будет продолжать карьеру.

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