Российские НХЛовцы седьмой год подряд становятся чемпионами. Ничушкина с Кубком Стэнли!

Василевский и Кучеров прервали чемпионскую серию.

Василевский и Кучеров прервали чемпионскую серию.

К шестому матчу финальной серии силы начали покидать обе команды. Но если «Колорадо» со своими энергозатратным стилем хоккея все равно умудрялся выдавать отдельные мощные отрезки, то «Тампа-Бэй», проведшая три полноценных сезона и в заключительной домашней игре третьего из них не имевшая в составе травмированного Брэйдена Пойнта, а также не рассчитывавшая на 100% на Никиту Кучерова, Энтони Сирелли, Брэндона Хейгела и Эрика Чернака, по ходу сегодняшней встречи угасла окончательно.

«Лайтнинг» постарались вложиться по максимуму в дебютный отрезок матча, и на четвертой минуте это принесло успех. Никита Кучеров задавил за чужими воротами Натана Маккиннона, а позднее на пару с Ондржеем Палатом «раздел» и Кэйла Макара. Оставив не у дел двух главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» в составе «Колорадо», первое звено «Тампы» открыло счет в игре благодаря броску с пятака Стивена Стэмкоса.

После этого активность «Тампы» начала резко сокращаться, и к старту второго периода хозяева полностью отдали шайбу «Колорадо». «Молниям» оставалось надеяться на свой кубковый опыт, умение терпеть, заблокированные броски, надежность Андрея Василевского и возможный «подарок» от Дарси Кемпера, способного пропускать необязательные шайбы. Но оставшуюся часть матча вратарь «Эвеланш» провел спокойно, а полевые игроки «лавин» методично разобрались с защитными построениями хозяев.

На старте второго периода Габриэль Ландеског, Маккиннон и Микко Рантанен, оказавшиеся вместе на площадке, накрыли выход «Тампы» из собственной зоны. Боуэн Байрэм выдал точный пас от синей линии в левый круг вбрасывания, откуда мощный бросок в касание нанес Маккиннон. Шайба попала в нижний угол блина Василевского и отправилась за спину вратарю.

Вообще, Маккиннон провел лучший матч по ходу финальной серии. Главный форвард «Колорадо» после результативной ошибки на старте игры больше не допускал осечек, активно участвуя в создании атак своей команды. На счету звездного канадца не только гол, но и результативная передача на 33-й минуте, приведшая к очередному броску из левого круга: Арттури Лехконен послал шайбу в дальний верхний гол.

Входя в третий период при счете 1:2, «Тампа» хотела бы организовать штурм ворота Кемпера, но сил «молний» хватило всего на четыре броска в створ. Самым ярким моментом стал выстрел Кучерова за 100 секунд до финальной сирены, который самоотверженно заблокировал Ландеског: после попадания шайбы лезвие вылетело из конька, и шведу помог добраться до скамейки запасных Маккиннон.

Валерий Ничушкин, получивший травму ноги в прошлом матче и серьезно хромавший перед началом сегодняшней игры, был не так заметен. Ни в одном из трех матчей финала, проходивших в Тампе, россиянин не сумел набрать очки, но свой огромный вклад он внес по ходу денверских встреч, набрав 6 (4+2) очков. В том числе благодаря Ничушкину «Колорадо» завоевало первый за 21 год Кубок Стэнли, а российские хоккеисты в седьмой год подряд стали обладателями главного трофея НХЛ.

2016 — Евгений Малкин («Питтсбург»)

2017 — Евгений Малкин («Питтсбург»)

2018 — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов («Вашингтон»)

2019 — Владимир Тарасенко, Иван Барбашев («Сент-Луис»)

2020 — Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков («Тампа-Бэй»)

2021 — Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»)

2022 — Валерий Ничушкин («Колорадо»)

НХЛ. Плей-офф. Финал

Шестой матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Стэмкос, 3:48. — МакКиннон, 21:54. Лехконен, 32:28.

Счет в серии — 2-4.

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