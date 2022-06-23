«Сердце разрывается за игроков». Четвертый матч финала Кубка Стэнли закончился скандальным голом

«Тампа-Бэй» на грани поражения.

«Тампа-Бэй» на грани поражения.

Четвертый матч стал, пожалуй, первым по ходу нынешнего финала Кубка Стэнли, где мы наконец-то увидели равное противостояние «Тампы» и «Колорадо» — без доминирования одной стороны и героических, но неудачных попыток спастись от другой. Хотя начало игры этого совершенно не предвещало.

«Лайтнинг» со стартового вбрасывания начали давить «Эвеланш», и уже на 32-й секунде Энтони Сирелли добил шайбу с пятака в ворота Дарси Кемпера, потерявшего шлем в процессе эпизода. Всего за первый период «молнии» перебросали соперников 17-4 — гостям не помогало даже возвращение в состав Назема Кадри, пропустившего из-за операции на руке последние четыре игры «Колорадо».

Нападение «Эвеланш» включилось со второго периода, и за дело взялся Андрей Василевский. Как и в третьей встрече серии, россиянин выглядел очень уверенно, быстро пресекая любые попытки соперников поразить ворота. Да, на 26-й минуте он не сумел выручить «Тампу», когда после затяжного навала «Колорадо» в большинстве шайба от ноги Натана МакКиннона залетела в сетку.

К 43-й минуте Виктор Хедман и Эндрю Коглиано забросили по шайбе, сделав счете 2:2, после чего команды стали обмениваться не частыми, но интересными моментами. Самый главный шанс «Тампы» упустил Никита Кучеров, угодивший кистевым броском после вбрасывания в правом круге в перекладину.

Россиянин после травмы, полученной в прошлом матче, выглядел тяжеловато: совершал куда меньше обострений, не выделялся скоростью. В итоге и он, и все первое звено «Лайтнинг» с Палатом и Стэмкосом оказалось почти незаметным в игре, когда команда могла сравнять счет в финальной серии.

Матч добрался до овертайма, где «Колорадо» перебегал хозяев. «Лавины» были гораздо активнее, они перебросали «Тампу» 10-3, но чемпионов всякий раз выручали то Василевский, то каркас ворот, то невезение самих игроков «Эвеланш».

На 13-й минуте «Лайтнинг» уже ничто не спасло, когда Арттури Лехконен длинным пасом под чужую синюю линию нашел Назема Кадри. Канадец просочился сквозь Макдону и Сергачева и нанес бросок в упор с пятака. Сперва никто не понял, что произошло, но позже оказалось, шайба влетела под перекладину и застряла под сеткой.

Правда, приключения с победным голом «Колорадо» на этом не закончились. Главный тренер «Тампы» Джон Купер пришел подавленным на послематчевую пресс-конференцию, ответил только на один вопрос журналистов, намекнув, что «Эвеланш» забросили шайбу не по правилам:

— Вы поймете, что я имею в виду, когда увидите победный гол. Мое сердце разрывается за игроков, потому что мы, вероятно, все еще должны были играть, — сказал специалист.

При изучении эпизода стало ясно, что речь шла про возможное нарушение численного состава у «Колорадо». Когда Кадри ворвался в чужую зону, покидавший площадку МакКиннон еще оставался на льду, только-только добравшись до калитки. В НХЛ достаточно лояльно подходят к правилу смены составов, часто трактуя спорные моменты в пользу атаки.

В любом случае гол Кадри был засчитан, и «Колорадо» повел в серии 3-1. Теперь «лавины» отправляются в Денвер с надеждой оформить первую за 21 год победу в финале Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сирелли, 0:36. Хедман, 30:42. — МакКиннон, 25:27 (бол.). Коглиано, 42:53. Кадри, 72:02.

Счет в серии — 1:3

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