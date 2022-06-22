Шестеркин рассказал, что идти за «Везина Трофи» ему подсказал болельщик. Великий триумф российской школы вратарей

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила обладателей индивидуальных наград лиги. Приз лучшему вратарю «Везина Трофи» забрал Игорь Шестеркин.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила обладателей индивидуальных наград лиги. Приз лучшему вратарю «Везина Трофи» забрал Игорь Шестеркин.

31 из 32 первых мест взяли российские голкиперы

Обычно вручение наград проходило в Лас-Вегасе, но из-за коронавируса в последние годы все сдвинулось, и теперь церемонию решили провести в Тампе между третьим и четвертым матчами финала Кубка Стэнли.

И этот день войдет в историю для российского хоккея. Ведь в четвертый раз в истории наш вратарь стал обладателем «Везина Трофи». Ранее этого добивались Сергей Бобровский из «Коламбус Блю Джекетс» (2013, 2017), Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2019) и вот теперь — Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (2022).

Престижную награду «Везина Трофи» вручают с 1927 года, с 1982 года ее обладателя определяют генеральные менеджеры лиги, которые называют по три лауреата. Шестеркин был избран практически единогласно, получив первые голоса в 29 из 32 бюллетеней, а трое других отдали ему вторые места — в итоге Игорь набрал 154 очка.

Также в тройку номинантов вошли Якуб Маркстрём из «Калгари Флэймз» (0-14-11=53 очка) и Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз» (0-9-5=32 очка).

Уникально и то, что российские вратари получили 31 из 32 первых голосов. Пятым в голосовании стал Андрей Василевский (1-2-3=14), а шестым — Илья Сорокин (1-1-3=11). Еще одно первое место забрал датчанин Фредерик Андерсен из «Каролины Харрикейнз» (1-3-7=21).

Шестеркин завоевал эту награду с ходу. Он начал выступать в НХЛ всего-то в 2020 году. Прошло лишь два года, и он взошел на вратарскую вершину. И это всего третий случай в истории «Нью-Йорк Рейнджерс», когда вратарь этого клуба получил награду по нынешним критериям отбора, установленным в сезоне 1981-82. Теперь это определяется голосованием, а раньше «Везину» давали тому или тем, кто меньше всего пропустил в чемпионате. Так вот, раньше этот трофей получали американец Джон Ванбисбрук (1986) и швед Хенрик Лундквист (2012).

Почему так отметили Шестеркина? Ну, давайте загибать пальцы. Он показал в лиге лучший коэффициент по наименьшему количеству пропущенных шайб — 2,07. У него лучший процент отраженных бросков — 93,5%. Он третий по сухарям (6). А главное, «Нью-Йорк Рейнджерс» при нем не просто попал в плей-офф, но и набрал 110 очков в чемпионате — это третий результат в истории клуба.

И еще процент сэйвов Шестеркина — третий в истории среди голкиперов, кто провел не меньше 50 матчей в сезоне. Лучше было только у Тима Томаса (93,8%) из «Бостон Брюинз» (2010-11) и Доминика Гашека (93,7%) из «Баффало Сэйбрз» (1998-99).

Хорошая такая компания!

Шестеркин просил себе амуницию как у Лундквиста

Шестеркин приехал на церемонию и вышел на сцену перед публикой в красивом темном костюме.

Игорь рассказал, что еще в детстве боготворил Лундквиста и хотел копировать его во всем, вплоть до вратарской экипировки.

«Я попросил папу купить мне щитки TPS, блин и ловушку, — рассказал Шестеркин. — А он ответил мне: «Нет, у нас нет на это денег». Я тогда сказал: «Хорошо, в следующий раз я куплю сам».

В итоге Игорь принял эстафету у Короля Хенрика, заменив его и став первым вратарем «Рейнджерс» в сезоне-2020/21. Есть даже фото-икона, где Шестеркин и Лундквист стоят вместе и обнимаются на льду. И вот спустя 10 лет после Хенрика ценную награду получил Князь Игорь.

«Лундквист был очень хорошим вратарем, и за его игрой было очень интересно наблюдать, — рассказал Шестеркин. — Когда я сам приехал в НХЛ, то даже не думал о том, что могу завоевать «Везина Трофи». Но во время предсезонного матча против «Нью-Йорк Айлендерс» я заметил, что один из болельщиков держит мою фотографию с надписью «Будущий обладатель «Везина Трофи». И тогда я подумал: «А почему бы и нет?» У нас ведь хорошая команда, чтобы этого добиться. Все ребята мне очень помогли. Это наша общая командная победа».

Ньюйоркцы вели со счетом 2-0 в финале Восточной конференции, но четыре раза подряд после этого проиграли «Тампе».

«Это так тяжело, потому что у нас очень хорошая команда и мы заслуживали играть в финале, — сказал Шестеркин. — Так что я думаю, это был очень хороший опыт для нас и мы станем сильнее в следующем сезоне».

«Игорь удерживал нас в игре в начале сезона, когда мы выступали неважно и не должны были побеждать, — признавался защитник «Рейнджерс» Адам Фокс. — Когда Шестеркин в наших воротах, у тебя гораздо больше уверенности в том, что, если случится ошибка, он тебя прикроет».

Панарин: «Спасибо и за мои блокированные броски!»

Партнеры по «Нью-Йорк Рейнджерс» записали для Игоря теплое поздравительное видео, которое показали на церемонии вручения наград.

«Поздравляем Шести. Он заслужил эту честь, — сказал Фокс в ролике. — Ты опора нашей команды, и я уверен, что это не последняя твоя «Везина».

«Поздравляю, дружище. Продолжай в том же духе. Ты это заслужил. Спасибо и за мои блокированные броски, верно?» — пошутил Артемий Панарин, который сделал 14 блоков в 75 матчах сезона, заняв по этому показателю 21-е место в «Рейнджерс».

«Я так взволнован… Это великий вечер для меня, и я надеюсь, что это великий вечер для Нью-Йорка, — сказал Шестеркин. — Большое спасибо вам, болельщики «Рейнджерс». Я вас очень люблю. До скорой встречи».

Шестеркин вошел и в символическую сборную сезона

Если говорить об остальных лауреатах, то это была вечеринка имени Остона Мэттьюса.

Форвард «Торонто» выиграл «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» как самый ценный игрок сезона по версии журналистов и самих хоккеистов.

Мэттьюс набрал 1630 очков в голосовании за «Харт Трофи» (119 первых голосов). Третье место занял Игорь Шестеркин (738, 24 первых голоса), седьмое — Кирилл Капризов (126, два первых голоса), десятое — Александр Овечкин (10).

Лучшим защитником был признан Кэйл Макар из «Колорадо» (1631), который ненамного обогнал Романа Йоси из «Нэшвилла» (1606). Россияне не получили тут ни одного балла.

Лучшим новичком стал Мориц Зайдер из «Детройта», взявший «Колдер Трофи». Он получил 1853 балла, опередив Тревора Зеграса (1191). Россияне и тут не получили ни одного балла, хотя в прошлом году лауреатом становился Кирилл Капризов.

Наконец, первая символическая сборная сезона выглядит так:

Игорь Шестеркин — Роман Йоси, Кэйл Макар — Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Джонни Годро.

Вторая символическая сборная сезона:

Якуб Маркстрём — Виктор Хедман, Чарли МакЭвой — Коннор Макдэвид, Мэттью Ткачук, Джонатан Юбердо.

Что ж, всё по заслугам.

Читайте также: