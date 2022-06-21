Кучерова снова хотели жестко сломать! Всё о травме звездного лидера «Тампы»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Колорадо» в третьем матче финала Кубка Стэнли, но потеряла своего лучшего нападающего Никиту Кучерова. Надолго ли?

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Колорадо» в третьем матче финала Кубка Стэнли, но потеряла своего лучшего нападающего Никиту Кучерова. Надолго ли?

Кучеров обошел Мерфи

Этот вечер начался для Никиты Кучерова совсем неплохо. Когда «Тампа» вела 3:2 с «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финала Кубка Стэнли, он отдал голевую передачу на капитана «Лайтнинг» Стивена Стэмкоса и тот забил четвертый гол.

А через три с половиной минуты Кучеров ассистировал Пэту Маруну и тот забросил пятую шайбу. Всё в этом матче стало ясно…

В общем, Кучеров опять зарешал. И набрал два очка, вышел на 28-е место в истории среди лучших кубковых бомбардиров НХЛ. Сейчас у Никиты — 153 очка, и он обошел легендарного защитника Ларри Мерфи (152). Впереди — Адам Оутс (156), и его Кучеров может обойти уже на днях.

Так казалось. Но на последних минутах матча, при счете 6:2 в пользу «Тампы», российский бомбардир получил травму.

Удар Тэйвза со спины

Вообще матч получался жестким, и сам Кучеров за восемь минут до конца третьего периода вмазал в борт защитника «Колорадо» Джоша Мэнсона. Толчок со спины показался грязноватым, и Мэнсон мог получить травму. Но он вскочил и побежал дальше.

Затем Кучеров двинул клюшкой по спине защитника Девона Тэйвза, когда пытался от него отклеиться в момент паса партнера из своей зоны. А через несколько секунд сам Тэйвз ответил на это, когда пошел в борьбу с Кучеровым и атаковал его со спины.

Сначала ударил клюшкой в левое бедро. А когда Никита упал на левое колено, то еще и надавил сверху так, что россиянин буквально вскрикнул от боли.

Продолжить матч Кучеров так и не смог. Он попробовал выйти на большинство, но понял, что нога чувствует себя не слишком хорошо, — и окончательно ушел в раздевалку.

Оптимизм тут только в том, что Никита смог вернуться в игру. И может быть, он с тренерами решил просто не рисковать. Потому что «Тампа» уверенно вела в счете и стоило бы поберечься до четвертого матча финала Кубка Стэнли, который стартует уже через день.

Джон Купер: «Вы и сами знаете ответ на этот вопрос»

После матча, когда брали комментарии, защитник «Тампы» Виктор Хедман высказался, что Тэйвз в том эпизоде сыграл опасно.

«Посмотрим, что будет дальше, — резюмировал Хедман. — Скорее всего, обойдется без последствий».

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер добавил, что у него нет пока информации о том, насколько тяжела травма Кучерова.

«Что я думаю о том моменте, когда Тэйвз атаковал Кучерова? Когда тебе задают вопросы такого рода, ты пытаешься найти ответы, но их и так все знают. Хоккей — это контактная игра. А парни знают, что они делают. Умные хоккеисты прекрасно понимают, что они творят со своей клюшкой. Мы все видели, что случилось. У меня пока нет информации о состоянии Кучерова».

При этом надо сказать, что «Тампа» вышла на этот матч без Брэйдена Пойнта, который так и не восстановился после похожей травмы, которую он заработал в первом раунде против «Торонто». А еще нападающий Ник Пол, похоже, в третьем матче получил травму. Он периодически отлучался в раздевалку, но всё-таки довел игру до конца.

Так что победа «Тампы» в третьем матче выглядит пирровой. Команда может потерять сразу троих нападающих. И как тогда играть против мощного нападения «Колорадо», куда еще может вернуться Назим Кадри? В три звена?

Геннадий Курдин: «Тафгай за такое бы голову оторвал!»

Можно вспомнить, что Кучерова в плей-офф постоянно бьют. Так, пару лет назад, когда «Тампа» завоевала свой первый из последних двух Кубок Стэнли, уже после финала с «Далласом» стало известно, что Никита играл на уколах и в плей-офф у него было три довольно серьезных травмы. Всё началось еще с первого матча в серии с «Коламбусом», после чего пошло-поехало. Кучеров чувствовал боль, но терпел. Это говорит о характере хоккеиста. Хотя если бы он или другой игрок с такими травмами не вышел на лед, то в команде отнеслись бы к этому с пониманием.

А в прошлом году стало известно, что Кучеров в последних шести матчах розыгрыша Кубка Стэнли выступал со сломанным ребром. Эту травму он получил в шестой игре против «Нью-Йорк Айлендерс». Играл через боль, перед каждым матчем ему в больнице делали уколы, а сломанное ребро было близко к легкому и вполне могло его проткнуть.

Теперь мы попросили оценить ситуацию Геннадия Курдина — первого тренера Кучерова. И он сказал:

«Я бы не хотел оценивать конкретно этот эпизод, когда защитник «Колорадо» Девон Тэйвз атаковал у борта Никиту Кучерова. Надеюсь, там всё обойдется и Никита сможет продолжить финал. Он — парень с характером. Но заметьте, что после каждого плей-офф выясняется, что Кучеров играл с множеством травм, на уколах. Все соперники прекрасно знают, кого нужно такими ударами выводить из строя и кто недавно перенес тяжелую операцию на бедре, из-за чего пропустил весь регулярный чемпионат. Ведь Кучерова в бедро и ударили. Вот раньше в НХЛ были тафгаи и соперники не позволяли себе так атаковать звезд. Потому что всегда могли бы получить ответ. Тафгаи за такое бы голову оторвали! А теперь их нет. Поэтому звездных игроков не стесняются бить, понимая, что если вывести его из строя, то и всю серию можно взять. Вспомните, например, как вырубили Сидни Кросби, когда «Питтсбург» вел 3-1 в серии. И в итоге эту серию проиграл…»

Тафгай помог Панарину

В самом деле, вы вспомните, что сделали в «Нью-Йорк Рейнджерс», когда силовик «Вашингтона» Том Уилсон схватил за волосы их звездного нападающего Артемия Панарина и со всей силы ударил головой об лед. Правильно, в следующем сезоне ньюйоркцы подписали контракт с тафгаем Райаном Ривзом. После этого никто Хлебушка даже трогать не смел.

Фанаты «Тампы» могут сказать: «Ну, нам нужны играющие хоккеисты. Мы за Кубками Стэнли идем, у нас каждый боец на особом счету». Но как далеко вы пройдете без Кучерова?

Кстати, Пэт Марун — второй по штрафу в этом регулярном чемпионате (134). Так что драчун у «Тампы» более-менее есть. И после травмы Кучерова он полез в драку, прыгнув на Эндрю Коглиано, за что получил 10-минутный штраф.

Но значит, Маруну нужно почаще проводить акции устрашения, защищая Кучерова. Потому что в каждом плей-офф Никиту стараются жестко сломать. И это чудо, что он на уколах, через дикую боль продолжает выходить на лед.

Читайте также: