Великолепный Кучеров разозлил «Колорадо». Россиянин набрал два очка, но не доиграл матч из-за грязного удара сзади

«Тампа-Бэй» сократила отставание в финальной серии Кубка Стэнли-2022.

«Тампа-Бэй» сократила отставание в финальной серии Кубка Стэнли-2022.

После двух проигранных матчей в Денвере все лидеры «Тампы» подверглись серьезной критике — особенно, Никита Кучеров. За исключением яркой голевой передачи на Ондржея Палата в первой игре, россиянин не отметился ни одним успешным игровым действием на старте финала Кубка Стэнли — во второй игре он и вовсе не совершил ни одной бросковой попытки.

На первый домашний матч серии против «Колорадо» и «Тампа», и сам Кучеров сумели пересобраться и организовать достойный ответ на унизительные 0:7. В Денвере «Лайтнинг» с трудом выбирались из-под давления «Эвеланш», на сей раз давили уже сами «молнии» — не так ярко и мощно, но не менее эффективно. Нападению «Тампы», ведомому звездным трио Палат — Стэмкос — Кучеров (Пойнт снова выбыл из состава из-за последствий старой травмы), оставалось только воспользоваться ошибками «Колорадо».

Кучеров стал главным мотором атаки, приняв активное участие в трех из шести шайбах, заброшенных «молниями». Началось всё с достаточно незаметного, но очень важного действия россиянина в концовке первого периода при счете 1:1, когда он убежал в контратаку вместе с Ондржеем Палатом и стянул на себя всё внимание защитника Кэйла Макара, уведя того к лицевой линии и освободив пространство для чеха и подключившегося Стивена Стэмкоса.

Во втором периоде, когда счет стал 3:2 в пользу «Тампы», Кучеров приступил к своей любимой части — раздаче результативных передач:

на 28-й минуте россиянин завез шайбу в зону, а затем, выиграв борьбу в углу площадки у Эрика Джонсона, отдал точный пас в слот на Стэмкоса, где капитан «молний» оформил дубль;

через четыре минуты Виктор Хедман длинным пасом из угла собственной зоны вдоль левого борта нашел на чужой синей линии Патрика Маруна, тот оставил шайбу Кучерову, и россиянин быстрым пасом отправил форварда-ветерана под ворота.

После сегодняшнего матча у россиянина набралось 26 очков в этом плей-офф, и он стал четвертым игроком в истории НХЛ, заработавшем минимум 25 баллов в третьем розыгрыше Кубка Стэнли подряд (Уэйн Гретцки 1983-85, Майк Босси 1981-93, Брайан Тротье 1980-82).

После 40 минут «Тампа» вела 6:2, и в третьем периоде «молнии» методично сохранили свое преимущество. Помог им в том числе Андрей Василевский, после двух неудач в Денвере вернувшийся на свой уровень и отразивший 37 бросков за сегодняшнюю игру. Особенно запомнились его сейвы после двух бросков Компера.

Концовку матча омрачил грязный удар клюшкой в спину Кучерова, совершенный защитником «Колорадо» Дэйвоном Тэйвзом. Игрок «лавин» за это был наказан двухминутным штрафом, а сам россиянин, хромая и злясь, ушел в подтрибунное помещение.

На пресс-конференции по итогам игры главный тренера «Тампы» Джон Купер не сообщил никаких новостей о состоянии здоровья форварда, лишь намеком выразив свое отношение к действиям Тэйвза: «Это контактная игра, но парни знают, что они делают — есть несколько умных и сообразительных игроков».

Остается только догадываться, специально или нет защитник «Колорадо» пытался вывести из серии Кучерова. Возможно, подробная информация о состоянии здоровья форварда появится завтра, а послезавтра команды уже ждет четвертая игра.

НХЛ. Плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Голы: Сирелли, 13:03. Палат, 14:54. Пол, 21:26. Стэмкос, 27:52. Марун, 31:15. Перри, 34:58 (бол.). — Ландеског, 8:19 (бол.), 24:43 (бол.)

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