«Лавины» разорвали действующего чемпиона. Ничушкин оформил дубль, превратив в кошмар юбилейный матч Василевского

Кучеров за всю игру не нанес ни одного броска.

Кучеров за всю игру не нанес ни одного броска.

Для Андрея Василевского второй матч финала Кубка Стэнли-2022 стал знаковым еще до старта. Российский голкипер «Тампы» добрался до отметки 100 игр в плей-офф — он стал только 20-м вратарем в истории НХЛ, разменявшем сотню кубковых поединков. Однако большой карьерный юбилей превратился для Василевского в невероятный кошмар, представить который перед началом финальной серии было невозможно.

За исключением первого периода, когда было пропущено три шайбы (две из них необязательные), российский вратарь «Лайтнинг» провел неплохой первый матч финала. Ощущалось, что по ходу игры Василевский добавил в уверенности и качестве и во второй встрече с «Колорадо» у него будет шанс развить свою форму.

Вместо этого россиянин вместе со всей «Тампой» был полностью сокрушен «Эвеланш». «Лавины» показали, что их нараставшая активность из первой игры была лишь демоверсией того, как они способны сминать действующего чемпиона. Сегодня «Колорадо» не дал гостям ни единого шанса прийти в себя, проведя в тотально-доминирующем стиле весь первый период, забросив три безответные шайбы, а затем включая свою машину прессинга в ключевых эпизодах матча.

Флагманом игры «Эвеланш» стал Валерий Ничушкин. Денверско-челябинский «Король прессинга» снова выполнил огромный объем работы, организовывая стабильное давление на игроков «Тампы» практически в каждой смене, а также смело идя в борьбу за шайбу. Любопытно, что за все время нахождения Ничушкина на льду в формате «пять на пять» «Колорадо» совершил 13 бросковых попыток, не допустив ни одной по своим воротам.

Но главное, российский форвард снова был не только полезен, но и результативен. Ничушкину понадобилось меньше трех минут, чтобы забросить свою вторую шайбу в финале Кубка Стэнли. На исходе большинства «Колорадо» он остался один возле ворот Василевского и, получив шайбу с правого борта от Андре Бураковски, подправлением с неудобной руки открыл счет в матче.

Старт второго периода вновь оказался успешным для Ничушкина. На 25-й минуте Микко Рантанен перехватил шайбу за воротами «Тампы» и быстро доставил ее в слот, откуда россиянин мягким броском в касание оформил дубль. Василевский всего во второй раз по ходу этого плей-офф пропустил шайбу в «домик» — кроме того, он мог пропустить и хет-трик от Ничушкина, но две попытки нападающего удалось нейтрализовать.

— Он создан для этого времени года, — так об игре Ничушкина высказался после матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

В итоге «Колорадо» уничтожил «Тампу» со счетом 7:0, остановившись в одном шаге от повторения рекорда финалов Кубка Стэнли по разнице шайб («+8» в 1991 году), Ничушкин был признан первой звездой матча, а в свой сотый кубковый поединок Василевский впервые в карьере в плей-офф пропустил семь шайб.

Примечательно, что другая российская звезда «Лайтнинг» нападающий Никита Кучеров, которому в пятницу исполнилось 29 лет, за всю игру не совершил ни одной бросковой попытки и, в отличие от остальных полевых игроков команды, не провел ни одного силового приема.

Если «Тампа» еще надеется стать командой-династией, то Кучеров, Василевский и другие звезды клуба должны действовать на куда более высоком уровне. Пока же «Колорадо» полностью переигрывает «молний», сделав весомую заявку не только на первое за 21 год чемпионство, но и на первый с 1998 года счет 4-0 в финале Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Голы: Ничушкин, 2:54 (бол.), 24:51. Мэнсон, 7:55. Бураковски, 13:52. Хельм, 36:26. Макар, 42:04 (мен.), 49:49 (бол.).

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