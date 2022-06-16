«Ничушкин был взят за 50 центов, а теперь стоит миллионы!» Америка в восторге от российского форварда

История 27-летнего нападающего Валерия Ничушкина похожа на сказку о гадком утенке. Кто верил в этого парня? А сейчас он может сорвать джек-пот на рынке свободных агентов.

История 27-летнего нападающего Валерия Ничушкина похожа на сказку о гадком утенке. Кто верил в этого парня? А сейчас он может сорвать джек-пот на рынке свободных агентов.

Странно, что в тройку звезд первого матча финала Кубка Стэнли вошли игроки «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, но там не оказалось ни одного россиянина.

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев забил классный гол, который позволил игре уйти в овертайм.

А форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин вообще проявил себя реальным монстром. В начале матча попал в штангу, забил гол, а в овертайме отдал решающую передачу. Лучший по броскам среди обеих команд (6), отработал почти три минуты в меньшинстве (2:41).

Ну как такого можно было не отметить?

«Только Кучеров и Панарин лучше, чем Ничушкин»

О Ничушкине с восторгом пишут в североамериканской прессе. Всегда интересно посмотреть на российского хоккеиста со стороны.

«Сколько бы вы ни восхищались трюками Никиты Кучерова, спасениями Андрея Василевского и дальними бросками Михаила Сергачева, главным героем стартового матча финала плей-офф НХЛ стал форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.

Именно он — парень, над которым еще несколько лет назад все смеялись из-за его нереально сухой серии, когда он не мог поразить ворота на протяжении более чем 100 матчей с учетом плей-офф — забил первый российский гол в финале.

И именно он выдал потрясающий фокус в овертайме. Девять из десяти хоккеистов в подобной ситуации попытались бы бросить по воротам. Однако же Ничушкин сделал всё просто потрясающе — он обманул соперников и выкатил шайбу на шведа Андре Бураковски, которому оставалось только не промахнуться по пустой рамке. С простой задачей скандинав справился прекрасно.

Даже удивительно, что Валерий не попал в список трех звезд матча. Есть все основания полагать, что он мог бы даже возглавить этот рейтинг.

Ведь именно передача Ничушкина осчастливила десятки тысяч болельщиков «Колорадо», заставила их на короткое время сойти с ума. После решающей шайбы «Эвеланш» в овертайме денверская Ball Arena буквально ходила ходуном.

Кстати, по количеству очков в этом плей-офф Ничушкин (11) уже поднялся на третье место в списке лучших российских бомбардиров. Впереди только Артемий Панарин (16) и Никита Кучеров (24), но они на двоих зарабатывают около $20 млн в год. А вот зарплата Ничушкина составляет всего $2,5 млн.

Это похоже на невероятную, но немного классическую историю превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя. Для полноты картины Ничушкину не хватает только чемпионского перстня. И вот в первом матче финала Валерий собственными руками приблизил свою мечту. Правда, трио россиян из «Тампы» пока против такого расклада. Что ж, тем интереснее будет продолжение этого финала, особенно для российских болельщиков. Эта серия «Колорадо» — «Тампа-Бэй» просто обязана превратиться в реальный хоккейный триллер».

Джаред Беднар: «Валера — это сила!»

А вот что о Ничушкине пишут американские болельщики в соцсетях.

«Вы помните, как генменеджер «Колорадо» Джо Сакик заполучил Ничушкина в состав? Валера играл за ЦСКА, провел неплохой сезон. Его снова пригласили в НХЛ, когда Ничушкин опять подписал контракт с «Далласом». Но он в сезоне 2018-19 набрал только 10 очков в 57 матчах и не забил ни одного гола.

Не просто так «Даллас» выкупил контракт Ничушкина на $2,95 млн в год — это было 29 июня 2019 года. И вот 19 августа того же года Сакик бросил Валерию спасательный круг. Хочешь остаться в НХЛ? Окей, но зарплата у тебя будет 850 тысяч долларов, причем без бонусов.

А теперь Ничушкин выходит на рынок неограниченно свободных агентов — и он играет так, что может контракт даже на $9,5 млн в год срубить! Это шутка, конечно. Но где-нибудь в районе $5 млн он легко получит. Грубо говоря, его взяли за 50 центов, а теперь он стоит миллионы».

«Вы посмотрите, до старта этого плей-офф Ничушкин провел 42 кубковых матча, в которых набрал 9 (4+5) очков. А в этом плей-офф Ничушкин провел 15 матчей, в которых заработал 11 (6+5) очков. Валерий — легенда! Дайте ему «Конн Смайт Трофи» как самому ценному в розыгрыше Кубка Стэнли!»

«Оцените, как отлично Ничушкин сыграл в овертайме. Прекрасная передача под бросок Бураковски, и тот метко бросает в одно касание. Вкуснятина!»

«Сейчас Ничушкин выступает на краю первого звена, где в центре — Нэйтан Маккиннон, а на другом фланге — Габриэль Ландеског. Понятно, в чем главная функция Валерия — он должен бороться за шайбу и таскать рояль для главных звезд клуба. Если сможет при этом проявить себя в нападении — отлично. Но если изучить продвинутую статистику, то тройка Маккиннона в равных составах перебросала соперников со счетом 18-3 и буквально доминировала над ними».

А вот что о Ничушкине сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар: «Почти в каждом матче Валерий — это сила. Он здорово умеет применять силовые приемы, отбирать шайбу, прекрасно подключается в атаку, что вы видели в этом матче. Не только сам обостряет, но и создает моменты для других — посмотрите, как забивал Бурки. Он очень полезен в тройке с Маком (Маккиннон) и Ланди (Ландеског). Иногда он может вносить перелом в ход матча. И очень здорово для наших ребят, что с ними в ведущей тройке выступает такой Ничушкин. Между ними очень хорошее взаимодействие, и в этом звене есть энергия».

В общем, Ничушкин сейчас находится в самом зените карьеры. И это реально сказка о гадком утенке. Осталось только поставить в ней точку на хорошей ноте после финала Кубка Стэнли.

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