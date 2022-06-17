Хоккейную лигу в России хотят расчленить. Что стоит за слухами о конфликте между ФХР и КХЛ

«Матч ТВ» выясняет, правда ли Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет разделена на «сильных» и «слабых».

«Матч ТВ» выясняет, правда ли Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будет разделена на «сильных» и «слабых».

Проект нового календаря ушел в ФХР еще в мае

В плане хоккея пятница 17 июня получилась очень горячей. Около полудня президент КХЛ Алексей Морозов сделал заявление РБК о том, что лига никак не может договориться с ФХР о том, каким должен быть календарь регулярного чемпионата КХЛ на сезон-2022/23.

Федерация хоккея России делегирует право КХЛ проводить открытый чемпионат страны. Поэтому Континентальная хоккейная лига обязана согласовывать свои шаги с ФХР.

Проект нового календаря был отправлен в федерацию еще в мае. Там предусматривалось, что каждая команда КХЛ должна провести по 68 матчей. Было бы 166 игровых дня, включая одну паузу под турнир для сборной в декабре. Плей-офф проходил бы в обычные сроки – с 1 марта по 29 апреля.

Тем не менее, в июне ФХР дала ответ с предложением делить команды по спортивному рейтингу на «сильных» и «слабых». Получалась бы элитная группа из 12 команд и более слабая из 10 команд. Каждый клуб провел бы по 70 матчей. В календаре сохранялись бы три окна под сборные – ноябрь, декабрь, февраль.

Морозов ответил цитатой, которую пресс-служба КХЛ дала в распоряжение «Матч ТВ»: «Мы считаем, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учета мнений всех клубов нельзя. Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушит спортивный принцип. Отказ от учета географического местонахождения клубов увеличит затраты на авиаперелеты, так как вырастет их количество.

Для проведения комфортного, равномерного и ритмичного календаря на 70 матчей для каждой команды необходимо иметь как минимум 170–175 игровых дней, в противном случае придется проводить большое количество сдвоенных и спаренных матчей, и длинные серии матчей через день».

Клубы КХЛ опровергли инсайд, что они были инициаторами реформы

Я поговорил с представителями ФХР, и мне стала известна такая информация. В федерации сильно удивились, что Морозов решил вынести эту тему на публику.

Со стороны федерации это было лишь предложение – как повод для начала дискуссии. Тем более ряд топ-клубов сам выдвигал инициативу, чтобы увеличить количество рейтинговых матчей. «Матч ТВ» привел список таких команд: ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Трактор».

Тут же поступили опровержения от ЦСКА, «Салавата Юлаева» и «Металлурга», что они с такой реформой не выступали. Впрочем, как мне объяснили, клубы просто не хотят светиться в публичном пространстве, чтобы не идти на ссору с руководителями КХЛ. Но такие идеи шли в том числе от них, а федерация поддержала такую инициативу.

Надо просто сделать умный календарь

Что будет дальше? Подобные противостояния между ФХР и КХЛ мы видели и раньше. Совсем недавно обсуждалось, сколько легионеров может быть в каждом клубе лиги. Федерация давно заявляла о том, что целесообразно сократить их до трех, а теперь и удобный повод подвернулся в связи с международной обстановкой. Алексей Морозов прямо говорил, что легионеров по-прежнему должно быть пять.

В итоге председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сделал заявление, что принято решение – в сезоне-2022/23 будет пять легионеров, а в сезоне-2023/24 их количество будет сокращено до трех на клуб.

Судя по всему, к чему-то подобному придут и с календарем. Вряд ли будут радикально реформировать сезон-2022/23, и федерация не станет мешать тому, чтобы КХЛ и дальше состояла из Западной и Восточной конференций, в которых будет выступать по 11 клубов.

Но вот сезон-2023/24 наверняка подвергнется серьезным изменениям, направленным на увеличение количества топ-матчей. Однако как это будет?

С моей точки зрения, КХЛ делить на «сильных» и «слабых» никак нельзя. Зачем тогда строятся новые современные хоккейные дворцы в Нижнем Новгороде и Новосибирске? Для того, чтобы проводить матчи с командами уровня «Адмирала» или «Амура»? Как будут заполняться и частично окупаться эти арены?

А как определять, кто сильный, где есть стабильное финансирование? Это вчера московское «Динамо» - топ-клуб. А сегодня там зарплаты платят невовремя, и Вадима Шипачева с Вячеславом Войновым отдали в «Ак Барс» за тысячу рублей, решив делать ставку на малобюджетный коллектив. Чем нынешнее «Динамо» будет лучше «Автомобилиста», где есть солидный бюджет, и где тоже строят новый дворец?

С другой стороны, тому же СКА будет очень трудно заполнять свою новую 23-тысячную арену на матчах против «Нефтехимика» или «Куньлуня».

Что же делать? А выход тут прост. Сохраните структуру лиги, но увеличьте количество топ-матчей. Пусть «Авангард» по пять-шесть раз играет с «Ак Барсом» или «Салаватом Юлаевым», но по два раза – с «Сибирью» и «Витязем».

Такое ведь и в НХЛ есть – «Вашингтон» может раз в три года приезжать в Сан-Хосе, но в каждом чемпионате по шесть раз играть с «Питтсбургом». Потому что лиге выгодна такая афиша.

Да и расслоение между «богатыми» и «бедными» в КХЛ будет меньше. Тот же «Куньлунь» соберет больше очков в шести матчах с «Витязем», а ставший монстром «Ак Барс» наберет поменьше очков, играя не четыре, а восемь раз против «Салавата Юлаева» в рейтинговом «зеленом дерби».

Мне могут возразить – вот в чемпионате Швеции играет 14 команд, а в чемпионате Финляндии – 15. Но вы сравните масштабы стран. Россия в 38 раз больше Швеции по площади и у нас в 14 раз больше населения. Финляндия же в 50 раз меньше, и населения там почти в 30 раз меньше.

Хотите отрезать Дальний Восток от КХЛ? Играть без Новосибирска? Убить команды из таких маленьких городов, как Нижнекамск или Балашиха?

А ведь можно обойтись без всего этого. Просто сделайте умный календарь, где топ-клубы будут играть чаще друг с другом. И давайте обойдемся без расчлененки.

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