«Колорадо» и «Тампа» устроят огненный финал. Василевский может стать ключевым фактором, Кучеров претендует на MVP

«Матч ТВ» представляет финальную пару плей-офф Кубка Стэнли-2022 и дает свой прогноз на исход серии.

«Матч ТВ» представляет финальную пару плей-офф Кубка Стэнли-2022 и дает свой прогноз на исход серии.

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»

Даты матчей: 16, 19, 21, 23, 25*, 27* и 29* июня

* Если потребуется; серия до четырех побед

Три бомбардира: з. Макар (5+17), н. Маккиннон (11+7), н. Ландескуг (8+9) — н. Кучеров (7+16), н. Палат (8+8), н. Стэмкос (9+6)

Первые вратари: Кемпер (6-2, 2,65 КН, 89,7% ОБ) — Василевский (12-5, 2,27 КН, 92,8% ОБ)

Большинство: 31,1% — 22,6%

Меньшинство: 75,7% — 82,5%

Путь к финалу: «Нэшвилл» (4-0), «Сент-Луис» (4-2), «Эдмонтон» (4-0) — «Торонто» (4-3), «Флорида» (4-0), «Рейнджерс» (4-2)

Встречи в регулярном чемпионате: 4:3 (бул.), 3:2

Форма

На пути к финалу «Колорадо» потерпел лишь два поражения — оба от «Сент-Луиса», оказавшегося единственным клубом в этом плей-офф, сумевшим навязать борьбу чемпиону Западной конференции. Перед стартом финальной серии «Эвеланш» получили восемь дней отдыха, что очень важно при их энергозатратном игровом стиле. К первой игре команда должна подойти в оптимальной форме.

Действующие двукратные чемпионы из Тампы провели куда более изнуряющий плей-офф. Только «сухая» победа над «Флоридой» позволила «Лайтнинг» получить существенную передышку, которая, правда, выбила команду из игрового тонуса в начале серии с «Рейнджерс». Разобравшись с «Нью-Йорком» в шести играх, «Тампа-Бэй» заработала три выходных перед финалом.

Нападение

Глубина нападения «Колорадо» в этом плей-офф поражает. Четырех главных звезд атаки Маккиннона (11+7), Ландескуга (8+9), Рантанена (5+12) и Кадри (6+8) на разных этапах турнира поддерживали Валерий Ничушкин (5+4), Джей-Ти Компер (5+2) и приобретенный в трейд-дедлайн Арттури Лехконен (6+5), который забросил решающую шайбу в финале Запада против «Эдмонтона».

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар осознанно избегал объединения Ландескуга, Маккиннона и Рантанена в одной тройке, чтобы за счет их грамотного распределения по составу образовать порой не два, а три ударных звена.

Ключевая проблема связана с состоянием здоровья Кадри, получившего травму по ходу серии с «Ойлерз» и уже перенесшего операцию. Пока неизвестно, когда канадец сможет вернуться в состав, но с ним и без него глубина нападения «Колорадо» в финале будет совершенно разной.

«Тампа» тоже не обошлась без потерь в центральной оси. Серии с «Флоридой» и «Рейнджерс» «молниям» пришлось провести без Брэйдена Пойнта (2+2) — правда, к началу финала он должен вернуться. Это позволит Куперу сделать больший баланс в атаке и, возможно, перезапустить Росса Колтона и Кори Перри, забросивших по пять шайб в этом плей-офф, но ни разу не отличившихся по ходу финала Востока.

Никита Кучеров (7+16) уже третий плей-офф кряду является самым стабильным нападающим «Тампы», и на сей раз, в случае победы в финале, у него есть отличные шансы завоевать «Конн Смайт Трофи». Палат (8+8) и Стэмкос (9+6) разыгрались по ходу турнира, и вместе с россиянином они образовали грозную первую тройку в серии с «Рейнджерс».

В противовес этому Купер образовал еще одно звено, ставшее основной опцией «Лайтнинг» против главных звезд соперников: Киллорн — Сирелли — Хэйгл. За четыре матча против «Рейнджерс» они не пропустили ни одной шайбы от Зибанежада, Панарина и Крайдера.

Защита

Впервые за 21 год в финале Кубка Стэнли встретятся два защитника, претендующих на получение «Норрис Трофи» по итогам сезона. Кэйл Макар и Виктор Хедман — не просто главные звезды оборон команд; они символизируют тот игровой стиль, которого придерживаются соперники.

Защита «Эвеланш» во главе с Макаром (5+17) — невероятно подвижная, техничная, заточенная на контроле шайбы и тотальной поддержке атаки. Стройность обороны «Колорадо» подпортила травма Жирара, но и без него в команде хватает результативных защитников.

Дэйвон Тэйвз, главный подстраховщик Макара, набрал больше очков (5+8), чем все нападающие «Эвс» за исключением «большой четверки», а Боуэн Байрэм (0+7), которому перед началом финала исполнился 21 год, стал одним из главных диспетчеров. Даже самый оборонительный защитник «лавин» Джош Мэнсон набрал 6 (2+4) очков.

Хедман (2+12) традиционно также хорош в поддержке атаки, но его основные функции, как и большей части защиты «Тампы» — позиционная оборона и прием на себя бросков соперников. Райан Макдона — второй в плей-офф по числу блокшотов (50), также в десятке находятся всё тот же Хедман (31) и Эрик Чернак (29).

Из игровой модели защиты «Тампы» выбивается Михаил Сергачев, допустивший наибольшее число потерь в собственной зоне (10) среди всех игроков команды по ходу плей-офф. При этом атакующие возможности (1+6) остаются его важным козырем — особенно они раскрылись по ходу серии с «Рейнджерс».

Вратари

Приобретенный перед началом сезона Дарси Кемпер провел добротный регулярный чемпионат, но по ходу плей-офф он совершенно не выручал «Колорадо» (разница ожидаемых и фактически пропущенных голов -4,4), плюс к этому получив травму глаза в серии с «Нэшвиллом» и рецидив по ходу финала Запада.

Запасной Павел Францоуз (6-0, 2,86 КН, 90,6%) также не особо тащил «Эвеланш», но, по крайней мере, он не допускал результативных ошибок. Не исключено, что именно чех, несмотря на стопроцентную готовность Кемпера (по словам самого игрока), начнет финальную серию в воротах «Колорадо».

На этом фоне наличие у «Тампы» лучшего голкипера мира последних шести лет Андрея Василевского делает преимущество «молний» во вратарской линии неприлично огромным. Возможно, в сравнении с предыдущими розыгрышами плей-офф число неудачных матчей россиянина увеличилось, но в ключевые моменты Кубка Стэнли-2022 он неизменно превращался в хладнокровную и практически непробиваемую машину.

Неспроста многие эксперты снова включают Василевского в число претендентов на «Конн Смайт Трофи». Россиянин завоевал этот трофей год назад, и в случае уверенного выступления в финале у него будет шанс повторить успех.

Тренеры

На протяжении шести сезонов Джаред Беднар выстраивал игровой стиль нынешнего «Колорадо». Он настаивал на том, чтобы команда контролировала шайбу на протяжении максимально возможного времени, делая это на высочайших скоростях. По ходу нынешнего плей-офф он сумел слегка универсализировать игровую модель — в частности, «Эвеланш» серьезно прибавили в силовом компоненте. Правда, разрушение атаки соперников больше идет от персональных навыков хоккеистов «Колорадо», чем от игровой модели команды.

Но как бы хорош ни был Беднар, противостоять ему будет лучший тренер НХЛ Джон Купер. К началу плей-офф 2020 года он сумел максимально разнообразить игровой стиль «Тампы», сделав его мегауниверсальным и эффективным как в открытых матчах, так и в закрытых. По ходу нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли «Лайтнинг» гораздо чаще разрушают, чем созидают, но серия с «Торонто» показала, что и в безбашенном хоккее нынешние «молнии» всё еще способны не уступать.

Мнение автора

С третий попытки мы все-таки дождались встречи в финале «Колорадо» и «Тампа-Бэй» — двух самых мощных систем своих конференций последних лет, демонстрировавших, правда, противоположные результаты в плей-офф.

Фаворитом этой серии на бумаге и по мнению букмереров являются «Эвеланш». Команда из Денвера выглядит свежее как в этом плей-офф, так и по совокупности последних трех сезонов. Звездные активы «Колорадо» среди полевых игроков (Маккиннон, Макар, Рантанен, Кадри, Ландескуг) прямо сейчас выглядят мощнее ведущих хоккеистов «Тампы».

Скорость выглядит одним из главных козырей «Эвеланш». Еще год назад защита «Тампы» отличалась своей тактической выучкой, но никак не скоростными характеристиками — этим фактором временами удавалось пользоваться даже «Монреалю». За год оборона «Лайтнинг» не стала быстрее, а число персональных ошибок немного увеличилось. Маккиннон и компания обязательно постараются этим воспользоваться.

С другой стороны, на стороне «Тампы» — гигантский кубковый опыт. Джон Купер уже не раз подбирал правильные игровые модели под совершенно разных соперников, а его хоккеисты четко следовали тренерскому заданию. Плюс шанс стать первой в современной истории НХЛ командой-династией должен быть дополнительной мотивацией.

Фактор здоровья на старте серии также будет за «Тампой». Если Брэйден Пойнт почти наверняка вернется в состав уже в первой игре, то с Назимом Кадри всё куда менее очевидно. Если «Колорадо» придется играть без одного из своих ведущих центров, у «Лайтнинг» будет больше шансов прикрыть атаку «Эвеланш», в том числе минимизировать влияние Маккиннона и Макара, как это периодически удавалось делать «Сент-Луису» по ходу второго раунда.

Главное, в противостоянии двух очень разных, но все-таки равных соперников вратарский фактор становится еще более важным. Наличие суперзвездного Василевского в споре с Кемпером и Францоузом способно предопределить исход серии, которая должна затянуться минимум на шесть матчей.

Прогноз: 4-3 в пользу «Тампы».

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