Может ли Россия сама отказаться от международного хоккея? Такое в истории уже было

«Матч ТВ» рассказывает, как Канада в 1970 году после конфликта сама послала федерацию хоккея IIHF и семь лет не участвовала в международных соревнованиях.

«Матч ТВ» рассказывает, как Канада в 1970 году после конфликта сама послала федерацию хоккея IIHF и семь лет не участвовала в международных соревнованиях.

Что сейчас происходит? Если вы не следили за хоккеем, то в двух словах: IIHF отстранила Россию и Белоруссию от чемпионатов мира в 2022 и 2023 годах из-за политической обстановки (операция на Украине), сославшись на соображения безопасности. Кроме того, у России отобрали право на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира в 2023 году — эти турниры отдали Канаде, а также Финляндии с Латвией. Федерация хоккея России (ФХР) публично выразила несогласие с этими решениями IIHF, но дело дальше слов не заходит — IIHF отстранила нас от международных соревнований.

Канадцы стали мальчиками для битья

Вы не поверите, но похожая история произошла 52 года назад. Чемпионат мира в 1970-м должен был пройти в Монреале и Виннипеге. Это было очень важно для канадцев, потому что они никогда раньше не принимали чемпионат мира и вообще сборная «Кленовых листьев» с 1961 года не могла взять золото турнира.

Раньше канадцы присылали на чемпионат мира свои любительские клубы — так, чемпионом в 1961-м стала команда «Трейл Смоук Итерс», игравшая под канадским флагом.

Тогда в НХЛ выступали шесть профессиональных клубов. Любители выглядели не так уж слабо — это как представить, что сегодня на чемпионат мира приезжал бы клуб из Северной Америки в районе первой десятки по итогам регулярного чемпионата. Например, «Эдмонтон Ойлерз».

Но в 1967 году НХЛ расширилась до 12 команд, и сильнейшие канадские хоккеисты нашли работу там. «Кленовые листья» уже начали собирать сборную, но все равно выглядели слабо. Родоначальники хоккея стали мальчиками для битья. Если считать с 1962 по 1969 годы, то они взяли лишь одно серебро и три бронзы на восьми чемпионатах мира. При этом сборная СССР выиграла семь золотых медалей, и еще один раз первыми стали шведы.

Борьба с профессионалами

Желая изменить ситуацию, федерация хоккея Канады и Канадская любительская хоккейная ассоциация заявили: «Чтобы поднять интерес к игре, тем более мы принимаем чемпионат мира, разрешите нам привлекать профессионалов из НХЛ, которые не попали в плей-офф».

Это сейчас не представишь, что IIHF отказалась бы от игроков НХЛ. Международная федерация трясется, чтобы на чемпионаты мира и Олимпиады приезжали лучшие звезды мира, дабы обеспечить кассовые сборы и рейтинг турнира.

А в конце 60-х был совсем другой подход — тогда боролись за чистоту любительского спорта, и профессионалов к чемпионатам мира и Олимпиадам не подпускали на пушечный выстрел. И даже утверждали, что если какая-то сборная сыграет против профессионалов, то ее тоже не пустят на Олимпиаду.

Канадцы же говорили: слушайте, кому вы втираете очки? Те же советские хоккеисты формально являются сотрудниками промышленных и военных организаций, куда их оформляют на работу. Но на самом деле они все свое время посвящают хоккею, за что получают зарплату, и поэтому сами являются профессионалами. Они всех «дерут» на чемпионатах мира и Олимпиадах, а мы никого из НХЛ позвать не можем, чтобы канадскую сборную усилить.

«Русские боятся конкуренции!»

И вроде бы IIHF и канадские чиновники договорились, что на чемпионате мира-1970 в Монреале и Виннипеге за сборную Канады сыграет девять профессионалов. Но тут в дело вмешался, как это бывает, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Эвери Брундэдж. Он выступил в духе: с какого рожна на чемпионате мира любители будут играть против профессионалов? Если кто-то сыграет против профи, мы того не пустим на Олимпиаду-1972 в Саппоро.

Что было делать IIHF? Международная федерация в январе 1970 года созвала экстренное совещание, чтобы обсудить ситуацию. Глава Канадской любительской хоккейной ассоциации Эрл Доусон удивлялся: слушайте, там ведь профессионалы на приз «Известий» приезжали, играли против сборной СССР. Почему тогда Советы могут поехать на Олимпиаду в Японию?

Тройка нападающих сборной команды СССР по хоккею (слева направо): Борис Михайлов, Владимир Петров и Валерий Харламов (ЦСКА) 14.03.1969 / Фото: © РИА Новости / Дмитрий Донской

В самом деле, в декабре 1969 года в Москву на аналог нынешнего этапа Евротура приезжала сборная Канады, которая заняла второе место и сыграла 2:2 со сборной СССР. И там, например, приз «Самому активному зарубежному игроку» получил форвард Фрэн Хакк, который в том же сезоне-1969/70 выступал за «Монреаль Канадиенс».

Эрл Доусон предлагал: «Ну, давайте чемпионат мира назовем каким-нибудь выставочным турниром, чтобы от нас отстал МОК». Однако IIHF отклонила это предложение и провела голосование. И пять из восьми стран-участниц чемпионата мира высказались против привлечения профессионалов. Это были СССР, Чехословакия, Швеция. Финляндия и ГДР.

После итогов голосования Канада просто взбеленилась. Обвинила европейских членов IIHF в двойных стандартах. Заявила, что СССР специально так голосует, чтобы и дальше собирать золото на всех турнирах: «Русские боятся конкуренции!» Ну, а Швеция так специально проголосовала, чтобы отжать у Канады этот чемпионат мира.

В итоге Доусон при поддержке высшего руководства своей страны, выступая против политики двойных стандартов, снял Канаду со всех международных соревнований под эгидой IIHF и МОК — до тех пор, пока канадцам не разрешат использовать профессионалов.

Чемпионаты мира без Канады стали слабее

И что же случилось дальше? Чемпионат мира-1970 у Канады отобрали и в самом деле передали Стокгольму, который принял этот турнир второй год подряд. Как тут не вспомнить, что ЧМ-2023 снова пройдет в Тампере и Риге.

Цитата Доусона: «Швеция возглавила этот саботаж, чтобы получить турнир и выгоду в размере 500 тысяч долларов». Сумасшедшие деньги по тому времени!

Чемпионат мира на семь лет превратился в соревнование трех сборных: СССР (пять золотых медалей, две серебряных, одна бронзовая), Чехословакии (2+3+2) и Швеции (0+2+5). Больше медали никто не брал. На турнире шесть сборных выступали в два круга, и там были космические счета. Например, на ЧМ-1973 в Москве советская команда выиграла все 10 матчей при разнице шайб 100-18. Это были победы над сборными ФРГ (17:1, 18:2), Финляндии (8:2, 9:1), Польши (9:3, 20:0), Чехословакии (3:2, 4:2) и Швеции (6:1, 6:4). Лучшим бомбардиром стал Владимир Петров, который забил 18 шайб и отдал 16 передач.

В общем, в те годы сборной СССР нужно было победить чехословаков, поставить на место шведов — и дело в шляпе.

В общей сложности канадцы не приезжали на семь чемпионатов мира и две Олимпиады — в Саппоро и Инсбруке. Что они делали во время добровольной самоизоляции?

Устраивали серии матчей со сборной СССР, только уже без IIHF и МОК. Так стала возможной Суперсерия-1972, когда канадские профессионалы из НХЛ играли против лучших сил Советов. А два года спустя мы увидели Суперсерию-1974, когда лучшие канадцы из новосозданной Всемирной хоккейной ассоциации (WHA) тоже сыграли против сборной СССР.

Начиная с 1975 года в НХЛ стали приезжать советские клубы. Именно тогда мы увидели знаменитый матч «Канадиенс» против ЦСКА (3:3) в Монреале. А еще турне из четырех игр совершили «Крылья Советов».

То есть канадцы смогли прожить без IIHF, не позволив международной федерации хоккея сломить свою волю. И никто сейчас не вспомнит о чемпионатах мира с 1970-го по 1976-й. Но прошло 50 лет, а все помнят, кто и как забивал в Суперсерии в 1972 году.

Как Фил Эспозито плюнул в Бабинова

Как же канадцы вернулись в международную хоккейную семью? В 1975 году на конгрессе IIHF в швейцарском Гштаде новым президентом организации стал немец Гюнтер Сабецки. Ему в нашей стране еще дали прозвище «Саветски». Забегая вперед, он 20 лет рулил IIHF (1975-1994), пока его не сменил швейцарец Рене Фазель, который управлял еще 27 лет (1994-2021).

Прагматичный немец Сабецки пришел вместо слабого англосакса — Банни Ахерна (1969-1975). Как тут не вспомнить приход англосакса Люка Тардифа, заменившего дипломата Фазеля?

Сабецки провел переговоры с МОК и канадцами — и договорился, что профессионалы отныне смогут участвовать в чемпионатах мира. Кроме того, тогда было принято решение об утверждении Кубка Канады, первый розыгрыш которого состоялся в 1976 году.

Канадцы после многолетнего бойкота вернулись на чемпионат мира-1977, который проходил в Вене. И привезли туда сборную из игроков НХЛ, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли. Так, в составе были братья Эспозито — форвард Фил и вратарь Тони, нападающие Род Жильбер и Рон Эллис…

Звезд у канадцев хватало, но они скорее отличались тем, что хватали кучу штрафных минут. А еще «Кленовые листья» дважды попали под сборную СССР, которая взгрела их со счетами 11:1 и 8:1. Чемпионами в итоге стали чехословацкие хоккеисты, советские игроки остались с бронзой, после чего работу потерял главный тренер Борис Кулагин, и его заменил молодой и жесткий Виктор Тихонов.

Вообще, Кулагин даже позволял женам игроков приезжать на чемпионат мира, и за мягкость и покладистость его постоянно критиковали, а Анатолий Тарасов часто проезжался в советской прессе по Кулагину, настаивая на том, что ему нужно было взять на турнир совсем других игроков — например, ветерана Владимира Викулова и молодого нападающего Бориса Александрова.

Канадцы же стали четвертыми. Они вели себя скандально — проигрывая матчи, уходили с гимнов победителей. Действовали на льду грязно, наносили травмы соперникам. Били наших хоккеистов — Якушева, Шадрина… И был один инцидент, когда канадец Эрик Вейл из «Атланта Флэймз» (НХЛ) чуть не размозжил клюшкой череп нашему Сергею Бабинову, а капитан Фил Эспозито из «Нью-Йорк Рейнджерс» вообще плюнул в советского игрока.

Россия должна развивать КХЛ и наводить мосты с НХЛ

Но какая мораль в этой истории? Если в двух словах…

Канада сама вышла из IIHF, на семь лет объявив бойкот международной федерации. И добилась своего — чемпионаты мира потеряли в популярности и разнообразии, стали не такими колоритными, а в итоге канадцы отстояли свою точку зрения, и профессионалам из НХЛ разрешили приезжать на международные турниры.

Может ли Россия сейчас пойти на такой же шаг?

Это было бы странно. Кстати, Канада в 1970–1976 годах не выходила из IIHF, а просто отказывалась приезжать на турниры. Теперь же нас самих туда не зовут. Так что нам жать на кнопку катапультирования нет смысла. Пусть даже чемпионаты мира без России в самом деле стали более местечковыми, а ЧМ-2022 в Финляндии оказался абсолютно слабейшим за многие десятилетия.

Но пример канадцев показывает, что России стоило бы активнее налаживать мостики с бизнес-лигой НХЛ. Прорывом станет, если НХЛ в 2024 году организует Кубок мира, на котором выступят российские хоккеисты.

Понятно, что при нынешней политической позиции Канады и США мечтать о сотрудничестве не приходится. Но прожить без IIHF и чемпионатов мира вполне можно.

Значит, нужно вложить все силы в развитие КХЛ. Ведь НХЛ в 70-х пережила бурный рост, пусть даже у канадцев и не было международного хоккея.

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