«Кучеров знает, что за спиной есть Вася». Главная причина победы «Тампы» во втором раунде Кубка Стэнли

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко считает, что уверенная игра вратаря Андрея Василевского – главное слагаемое успеха «Тампы» в серии с «Флоридой».

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко считает, что уверенная игра вратаря Андрея Василевского – главное слагаемое успеха «Тампы» в серии с «Флоридой».

«Тампа» выиграла серию у «Флориды» со счетом 4-0 и первой вышла в полуфинал Кубка Стэнли

За четыре матча российский вратарь «молний» Андрей Василевский пропустил всего три шайбы

Лидер атак «Тампы» Никита Кучеров набрал 15 (4+11) очков в 11 матчах плей-офф

«Тампа» завоевывала Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах

«За счет одного Бобровского «Тампу» не победишь»

— Не удивляюсь, что «Тампа» так уверенно прошла второй раунд, — заявил Алексей Терещенко. — Команда на протяжении нескольких последних лет показывает очень высокий уровень. Там очень хорошие исполнители в атаке. Плюс наш вратарь Василевский играет просто классно, Андрей очень надежен. Победный состав у них почти не менялся, только усиливался. Посмотрите, «Тампа» подписала игроков, у которых сейчас последний шанс еще раз завоевать Кубок Стэнли. В первую очередь это касается 37-летнего форварда Кори Пэрри. Это матерый нападающий, двукратный олимпийский чемпион, он брал Кубок с «Анахаймом» еще пятнадцать лет назад.

— А сейчас очень здорово и результативно проявил себя во втором раунде.

— Об этом и речь. Такому подходу и нашим менеджерам клубов не мешало бы поучиться. Если хочешь взять Кубок, опытные игроки команде необходимы. Ведь они понимают, что для них каждый сезон — последний шанс что-то выиграть. «Тампа» четко знает, чего хочет, поэтому нужных людей в состав приглашает.

— Получается, что успешная и уверенная игра в регулярном чемпионате никак «Флориде» не помогла?

— «Флорида» совсем недавно стала в плей-офф пробиваться, у нее нет кубкового опыта, это было видно. За счет одного Бобровского такую команду, как «Тампа» не победишь. Вся команда должна биться. Лучший пример — чемпионство «Вашингтона» в 2018 году. В тот год Саня Овечкин поменял свое отношение к команде. Он играл на команду, ему было наплевать на свои голы и очки. Саня тогда и шайбы на себя ловил, и в обороне отрабатывал здорово. Все увидели, что Овечкин — это человек, который не только шикарные голы забивает, но и может пахать на команду в любом месте площадки. А вспомните победу «Сент-Луиса» в финале. Они с последнего места в плей-офф вышли, но у них был крепко сбитый боевой состав, все четыре звена работали. И ребята взяли Кубок. Вот и у «Тампы» сейчас тоже самое. Все пятерки пашут.

«Если в финале встретятся «Колорадо» и «Тампа» — это будет бомба»

— Но все же наш Никита Кучеров выделяется из этого состава.

— Кучеров — лидер и ему чуть больше дозволяется. Никита иногда может и в сторону от шайбы уехать, и нырнуть… Но он знает, что за спиной есть Вася (вратарь Андрей Василевский — «Матч ТВ»), который подчищает, и защитники шайбы на себя ловят. Они делают многое, чтобы Кучерова сейчас не критиковали за это. А он сам это хорошо компенсирует передачами и голами.

— Можно сказать, что Кучеров играет на команду?

— Никита играет в очень хороший хоккей, и он часть команды. В «Тампе» понимают, что он пропустил часть сезона из-за травмы, что были проблемы в игровом плане. Но сейчас Кучеров набрал форму и находится в хорошем боевом статусе, не хуже, чем в прошлые годы, когда «Тампа» становилась чемпионом.

— Почему забивает «Тампа» — понятно. Но как так вышло, что «Флорида» забросила в этой серии всего три шайбы? С такой результативностью любая команда обречена.

— Тут главная заслуга — Василевского. Я бы не сказал, что «Тампа» идеально в обороне играет. Но плей-офф напрямую зависит от игры вратарей. И Андрей много спасал. «Флорида» в последнем матче 45 раз по воротам бросила и ни разу не забила. Хотя, наверное, тут и к ее нападающим вопросы есть. Потому что Бобровский своих тоже выручал не раз, но забивать тоже надо.

— Веришь, что «Тампа» в третий раз может стать чемпионом? Для НХЛ это будет случай из ряда вон.

— Да, я же уже говорил — у них очень стабильный победный состав, эти люди умеют биться за Кубок. Есть еще Пойнт, который травму получил в первом раунде. Если он успеет восстановиться, то получится просто мощнейшая кубковая банда, которая на протяжении последних лет играет вместе и знает, как побеждать. Там и оборона солидная — Хедман, Сергачев, Макдона, Чернак.

— Кто главный конкурент «Тампы» в борьбе за Кубок?

— Очень хорошо выглядит «Колорадо». Они с «Тампой» играют в разных сетках. Если в финале встретятся «Колорадо» и «Тампа» — это будет бомба! И те, и другие очень здорово бегут. «Колорадо» — мощная, игровитая команда. Валера Ничушкин там просто ожил в этом сезоне, молодец.

Читайте также: