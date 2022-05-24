Василевский в «сухую» остановил атаку «Флориды» и установил рекорд плей-офф. В решающих играх россиянин неудержим

«Тампа» в третий раз подряд вышла в финал Восточной конференции.

«Тампа» в третий раз подряд вышла в финал Восточной конференции.

Пока Никита Кучеров на протяжении первых трех матчей серии феерично разрывал оборону «Флориды» (2+5=7 очков), игра звездного голкипера «Тампы» Андрея Василевского оставалась в тени. А между тем российский вратарь, начиная с седьмой игры против «Торонто», включил режим MVP и с невероятной спокойной уверенностью закрыл доступ к воротам «Лайтнинг» (4-0, 1,00 КН, 97,1% ОБ).

В сегодняшнем матче «Пантерз», проигравшие первые три матча в серии и оказавшиеся в шаге от вылета из Кубка Стэнли, сделали все, чтобы Василевский стал безоговорочно главной звездой игры. С первой же смены «Флорида», обладающая лучшим нападением регулярного чемпионата (4,11 гола/матч), забрала шайбу под контроль и на высоких скоростях принялась атаковать зону действующих чемпионов лиги.

Проблема была лишь в том, что «пантеры», совершив за всю игру рекордные для себя по ходу плей-офф 82 бросковые попытки, создали крайне мало по-настоящему опасных моментов. Большая часть из 49 бросков, долетевших до створа, превратилась в легкую добычу для Василевского. А к третьему периоду атакующая активность «Флориды» и вовсе свелась к минимуму, что упростило работу россиянину.

Тем не менее, проблемы «Флориды» в созидании никак не умаляют заслуг Василевского, проведшего очередной сверхнадежный матч в ситуации, когда его команда одержала решающую победу в серии плей-офф. Россиянин совершил 49 сейвов, установив второй результат в истории НХЛ с сезона 1955/56 для решающих игр серий: рекорд был установлен Патриком Руа в четвертом матче финала Кубка Стэнли-1996 (63 спасения).

Вообще, статистика россиянина в семи последних подобных играх сводит с ума: 0,14 коэффициент надежности, 99,5% отраженных бросков и шесть матчей на «ноль». По числу шатаутов в играх, принесших победу во всей серии, Василевский установил новый рекорд Кубка Стэнли, превзойдя Криса Осгуда и Клинта Бенедикта (по 5 «0»).

После игры россиянин со свойственной скромностью прокомментировал свою игру, сделав акцент на работе «Тампы» по блокировке бросков соперников (18 блокшотов, из них 12 — в первом периоде):

«На самом деле, ничего особенного. Команда на протяжении всей серии блокировала броски, жертвовала собой — парни просто ломали кости, чтобы остановить шайбу. Чтобы добиться победы, требовались огромные усилия всех игроков, не только мои. Я же просто стараюсь делать свою работу как можно лучше».

Победу «Лайтнинг» в серии принес достаточно курьезный гол Патрика Маруна, забитый им на 47-й минуте встречи после дальнего броска Зака Богосяна и неудачных действий Сергей Бобровского возле своих ворот, пустившего шайбу себе за спину.

Забавно, что до этого судьи отменили два гола «Тампы» по ходу второго периода: Алекс Киллорн забросил шайбу после того, как она вылетела за пределы площадки, а Никита Кучеров — после паса рукой от Энтони Сирелли.

«Лайтнинг» неожиданно одержали «сухую» победу в серии против действующего победителя регулярного чемпионата и в третий раз подряд добрались до финала Восточной конференции, где им предстоит сыграть с победителем пары «Каролина» — «Рейнджерс» (2-1).

НХЛ. Плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Марун, 46:16. Палат, 59:37.

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