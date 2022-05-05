Капризов спас «Миннесоту» и снова вошел в историю. Русскому форварду помог судья

«Уайлд» сравняли счет в серии с «Сент-Луисом».

«Уайлд» сравняли счет в серии с «Сент-Луисом».

После сухого поражения «Миннесоты» в первом матче серии против «Сент-Луиса» (0:4) нередко можно было наткнуться на мнение, что «Уайлд» — некубковая команда и в этом противостоянии все уже решено.

Досталось и Кириллу Капризову: главная звезда «дикарей» провел неудачную игру, так и не найдя средств против плотной и самоотверженной обороны «Блюз» и вратаря Вилле Хуссо, проводящего дебютный плей-офф в карьере. «Миннесота» нанесла 37 бросков в створ, но большая часть из них не представляла серьезной угрозы.

Сегодня Капризов и Ко провели принципиально другой матч, сократив число бросковых попыток и серьезно прибавив в реализации моментов. За первые 14 минут Юэль Эрикссон Эк и Фредерик Годро по разу поразили ворота Хуссо, затратив на это всего лишь три броска в створ.

С конца первого периода наступило время Капризова. За минуту до перерыва россиянин после передачи справа от Матса Цукарелло и подставления Эрикссона Эка попытался добить шайбу на пятаке, но попал в штангу. Шайба застряла в площади ворот и отправилась в сетку от клюшки другого игрока: сперва показалось, что от Кевина Фиалы, но позднее стало ясно, что от защитника «Сент-Луиса» Колтона Парэйко. В итоге судья записал гол на Капризова.

К середине матча «Миннесота» вела 4:0, и за следующие 20 минут «Сент-Луису» удалось отыграть две шайбы — в обеих поучаствовал Владимир Тарасенко, набравший свои первые очки в плей-офф:

— на 33-й минуте в большинстве российский форвард выиграл борьбу за шайбу на чужой синей линии и протолкнул ее по борту, что привело к пасу из угла площадки от Роберта Томаса и голу с пятака Джордана Кайру;

— на 45-й минуте Томас издевательски ушел от Капризова в средней зоне, доставил шайбу в центр на Павла Бучневича, и тот перевел ее на правый круг вбрасывания под голевой бросок в касание Тарасенко.

При счете 4:2 Капризов вместе с Цуккарелло организовали ключевой момент матча. На 52-й минуте, когда «Блюз» еще надеялись на камбэк, а «Миннесота» была прижата к своим воротам, пара форвардов организовала быструю контратаку. Норвежец доставил шайбу россиянину справа на дальнюю штангу, и тот отправил ее в ворота броском с неудобной руки.

Еще через минуту «Сент-Луис» решился заменить вратаря на шестого полевого игрока, и Капризов броском из-под Тарасенко по пустым воротам оформил первый хет-трик в истории «Уайлд» в плей-офф.

Забавно, что три гола Капризова могли не оказаться историческими. За несколько секунд до этого Эрикссон Эк, к тому моменту забивший два гола, поразил ворота Хуссо. Болельщики «Миннесоты» по традиции закидали площадку головными уборами, и пока их убирали со льда, судьи отменили гол из-за офсайда у Маркуса Фолиньо.

Таким образом, Капризов спас болельщиков «Уайлд» и от расстройства из-за бессмысленно утраченных кепок, и от второго поражения их любимой команды в этом плей-офф. При счете 1-1 серия переезжает в Сент-Луис.

НХЛ. Плей-офф

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы: Эрикссон, 9:33, 20:51. Годро, 13:04 (бол.). Капризов, 19:06 (бол.), 51:47, 52:52. — Кайру, 32:34 (бол.). Тарасенко, 44:14.

Счет в серии — 1:1

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