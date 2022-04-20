«Металлург» сравнял счет в финальной серии. Все десять голов внутри

Семь голов за период — рекорд финалов Кубка Гагарина.

Семь голов за период — рекорд финалов Кубка Гагарина.

В первом матче финальной серии два дня назад в Магнитогорске ЦСКА одержал победу со счетом 3:1

Судьбу матча решили три минуты во втором периоде, когда гости забросили две шайбы

«Металлург» и ЦСКА уже встречались в финале в 2016 году, и тогда в семи матчах серию выиграли магнитогорцы

«Металлург» одержал победу во втором матче

10 голов в матче финальной серии — второй результат за всю историю Кубка Гагарина

Форвард «Металлурга» Филипп Майе, набравший 4(1+3) очка, вышел на первое место в списке бомбардиров плей-офф с 19 очками в 18 матчах

Голы и лучшие моменты

60` «Металлург» побеждает 6:4, а впереди два матча в Москве. Ближайший — в среду

60` Одну шайбу ЦСКА отыграл. Окулов забивает в большинстве за 45 секунд до сирены

Металлург - ЦСКА. 6:4. Гол Константина Окулова (видео). КХЛ. Кубок Гагарина. Хоккей

54` Голдобин в контратаке забрасывает шестую шайбу. «Металлург» близок к победе

Металлург - ЦСКА. 6:3. Гол Николая Голдобина (видео). КХЛ. Кубок Гагарина. Хоккей

50` Проблемы у ЦСКА. Надо отыгрываться, а тут второе удаление подряд

40` Ухх. Завершился сумасшедший второй период.

38` А теперь «Металлург» забивает еще и вне очереди. Лайпсик делает счет 5:3. Забросил своей бывшей команде

Металлург - ЦСКА. 5:3. Гол Брендана Лайпсика (видео). КХЛ. Кубок Гагарина. Хоккей

36` И это рекорд результативности в КХЛ. Никогда в финалах еще не забрасывали шесть шайб за период

36` Так, теперь настала очередь забивать «Металлургу». И это делает Денис Зернов

Металлург - ЦСКА. 4:3. Гол Дениса Зернова (видео). КХЛ. Кубок Гагарина. Хоккей

32` И снова ЦСКА догоняет и опять не без ошибки магнитогорцев. Плотников отнял шайбу, поборолся и сделал передачу на пятачок, где уже ждал Слепышев — 3:3

Металлург - ЦСКА. 3:3. Гол Антона Слепышева (видео). КХЛ. Кубок Гагарина. Хоккей

26` Праздник продолжается. Атака «Металлурга», вновь шайба в воротах Федотова. Гол на счету Архипа Неколенко

Металлург - ЦСКА. 3:2. Гол Архипа Неколенко (видео). КХЛ. Кубок Гагарина. Хоккей

25` Тут же ЦСКА вновь сравнивает. Выиграли вбрасывание в центре площадки, несколько передач и Григоренко забивает. Всего 7 секунд прошло после гола хозяев, и это самые быстрые два гола в истории финалов Кубка Гагарина. Что творится!

Металлург - ЦСКА. 2:2. Гол Михаила Григоренко (видео). КХЛ. Кубок Гагарина. Хоккей

25` Недолго счет был ничейным. Хультстрем мощнейшим щелчком попадает в верхний угол ворот Федотова

Металлург - ЦСКА. 2:1. Гол Линуса Хультстрема (видео). КХЛ. Кубок Гагарина. Хоккей

23` ЦСКА сравнивает. Ошибка в своей зоне подвела «Металлург». Карнаухов отобрал шайбу, а Абрамов попал в девятку. ЦСКА вышел с серьезным настроем на второй период. Могли уже и раньше забросить

Металлург - ЦСКА. 1:1. Гол Виталия Абрамова (видео). КХЛ. Кубок Гагарина. Хоккей

20` 1:0 после первого периода. Соотношение бросков в створ — 15:12 в пользу хозяев

19` Но и ЦСКА не реализовал большинство. Минута до перерыва

17`А следом уже удаление у хозяев. Две минуты за нарушение численного состава. Ошибся «Металлург» на смене

17` Лишь один опасный момент создал «Металлург» за две минуты большинства. В полных составах команды

15` Первое удаление. Защитник ЦСКА Артем Сергеев получил две минуты за удар коленом. Гости будут защищаться в меньшинстве

7` «Металлург» открывает счет Филипп Майе подставил клюшку на пятачке под бросок Артема Земченка

Металлург - ЦСКА. 1:0. Гол Филиппа Майе (видео). КХЛ. Кубок Гагарина. Хоккей

1` Стартовая пятерка ЦСКА не претерпела изменений по сравнению с предыдущим матчем. У «Металлурга» в состав вернулся Никита Коростелев, пропустивший две недели. В заявку на игру не попали нападающие Семен Кошелев и Павел Акользин

КХЛ. Плей-офф. Финал. Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 6:4 (1:0, 4:3, 1:1)

Голы: Майе, 6:07 (ВИДЕО). Хультстрём, 24:44 (ВИДЕО). Неколенко, 25:28 (ВИДЕО). Зернов, 35:52 (ВИДЕО). Лайпсик, 37:55 (ВИДЕО). — Абрамов, 22:24 (ВИДЕО). Григоренко, 24:51 (ВИДЕО). Слепышев, 31:57 (ВИДЕО).

Счет в серии — 1:1

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