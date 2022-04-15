Тарасенко спустя 11 лет снова зажег в Баффало. Нападающий оформил хет-трик и впервые в карьере набрал 5 очков за матч

30-й гол россиянина в сезоне стал настоящим шедевром.

30-й гол россиянина в сезоне стал настоящим шедевром.

Баффало — особенное место для Владимира Тарасенко. 11 лет назад нападающий «Сент-Луиса» завоевал там золотые медали молодежного чемпионата мира-2011 будучи капитаном сборной России, совершив вместе с Евгением Кузнецовым, Артемием Панариным и другими звездами той команды легендарный камбэк с 0:3 в финале против Канады (5:3).

Минувшей ночью Тарасенко, который демонстрирует яркую игру по ходу регулярного чемпионата после двух лет простоя из-за проблем с плечом, провел свой лучший матч за 10 сезонов карьеры в НХЛ — как минимум, статистически. И случилось это в день, когда «Сент-Луис» приехал в гости к «Баффало».

Положила начало перфомансу Тарасенко результативная передача в концовке первого периода при счете 0:1, когда нападающий пасом от лицевой линии запустил голевую атаку «Блюз» в формате «пять на три», завершившуюся броском в касание от Дэвида Перрона. Благодаря этому россиянин впервые в карьере набрал 40 ассистов за один сезон.

Через 17 секунд после старта второго периода «Сент-Луис» реализовал вторую часть. Вброс шайбы по борту из средней зоны, который в последствии привел к голу Брэндона Саада, стал для Тарасенко самым легким результативным баллом, добытым по ходу игры. Благодаря этому ассисту россиянин продлил до трех матчей серию из выступлений с минимум двумя набранными очками.

Исчерпав лимит по передачам, Тарасенко принялся штамповать голы. На 28-й минуте Роберт Томас на лицевой линии стянул на себя двух соперников, выдал пас на подключившегося Павла Бучневича, и тот перевел шайбу на пятак Тарасенко под бросок по пустым воротам. Пожалуй, это была самая красивая голевая комбинация всей встречи.

Еще через пять минут Тарасенко исполнил свой главный шедевр матча. После выигранного вбрасывания «Сент-Луисом» в собственной зоне, россиянин рванул по правому флангу в контратаку, получил длинный пас от Тори Круга, обыграл на чужой синей линии первого номера драфта-2021 Оуэна Пауэра и голом одной рукой в стиле Петера Форсберга реализовал выход «один в ноль».

Эта шайба стала для Тарасенко 30-й в нынешнем сезоне. Он сумел добраться до этого показателя в шестой раз по ходу карьеры — чаще в истории «Сент-Луиса» подобного добивались только Бертт Халл, Гэрри Ангер (по 8) и Берни Федерко (7). Среди действующих игроков лиги больше сезонов с 30 голами имеют Александр Овечкин (16), Сидни Кросби (9) и Стивен Стэмкос (7).

В концовке третьего периода при счете 2:5 главный тренер «Баффало» Дон Гранато заменил вратаря на шестого полевого игрока, и Тарасенко с передачи Бучневича, набравшего сегодня 3 очка (1+2), нанес точный бросок из-под давления от своей синей линии, оформив пятый хет-трик в карьере и впервые набрав пять очков за один матч.

После матча Тарасенко, набравший 72 очка (31+41) за 67 игр и признанный первой звездой встречи, удостоился хвалебных слов от главного тренера «Блюз» Крэйга Берубе:

«Он отлично справляется со своей работой, подавая пример партнерам по команде. Это то, что я вижу в нем. Его трудовая этика и конкурентоспособность — на высшем уровне».

«Сент-Луис» одержал седьмую победу подряд, сравнявшись по очкам с идущей второй в Центральном дивизионе «Миннесотой».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Голы: Асплунд, 12:20. Тах, 24:20. — Перрон, 19:36 (бол.). Саад, 20:17 (бол.). Тарасенко, 27:18, 32:45, 57:32. Бучневич, 46:18.

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