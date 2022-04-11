Овечкин забил за секунду до сирены. Есть шайба №775

«Вашингтон» наконец-то победил «Бостон».

«Вашингтон» наконец-то победил «Бостон».

Совсем недавно «Вашингтон» заставил своих фанатов волноваться, проиграв два матча дома «Каролине» и «Миннесоте» с общим счетом 2:11. Замаячил даже вопрос о попадании в плей-офф, хотя восьмерка лучших на Востоке практически сформировалась еще два месяца назад. Команда провела собрание без взрослых, и вот «Кэпиталз» выдали ударную неделю, выиграв три матча подряд. Более того, в течение суток столичный клуб одержал две победы над сильными соперниками.

Накануне «Вашингтон» разобрался в гостях с «Питтсбургом», а вечером в воскресенье уже дома одержал сложную победу над «Бостоном», у которого не мог выиграть на протяжении последних шести встреч.

В равной игре ключевым стал гол Ларса Эллера в середине третьего периода. «Вашингтон» вышел вперед 3:2 и стал действовать вторым номером. «Бостон» в нападении играл очень беззубо, моменты у ворот Ванечека можно было пересчитать по пальцам.

В концовке хозяева льда сняли вратаря и пошли на безуспешный штурм. На последних секундах Кузнецов с Овечкиным выкатились на одного защитника, и Ови поразил пустые ворота, остановив таймер за мгновение до финальной сирены.

Этот гол стал для капитана «Вашингтона» 45-м в сезоне и 775-м в карьере.

До Горди Хоу, идущего вторым в списке снайперов всех времен, осталось 26 голов. До Уэйна Гретцки — 119. А вот по количеству шайб в одном сезоне для игроков в возрастной категории 36+ Овечкин уже обошел Хоу. Великий канадец набирал 44 гола в сезоне 1968-69 в возрасте 40 лет. У Ови теперь на гол больше. Впереди в этом своеобразном возрастном рейтинге лишь Теему Селянне, сумевший забросить 48 шайб за «Анахайм» в сезоне 2006-07.

«Вашингтону» в нынешнем регулярном чемпионате осталось сыграть 10 матчей, а значит, у Ови есть все шансы в девятый раз в карьере добраться до отметки в полсотни голов за сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Карлсон, 24:11. Уилсон, 34:50. Эллер, 47:18. Овечкин, 59:58. — Лазар, 27:55. Хаула, 28:54.

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