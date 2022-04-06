Капризов и Панарин бьются за звание лучшего русского бомбардира НХЛ. Кто победит?

Артемий оформил личный ассистентский рекорд, а Кирилл забил 40-й гол.

Артемий оформил личный ассистентский рекорд, а Кирилл забил 40-й гол.

До конца регулярного чемпионата НХЛ осталось меньше четырех недель, и в споре за звание лучшего русского бомбардира сезона окончательно сформировалась пара претендентов. Самому яркому из действующих россиян Кириллу Капризову противостоит самый стабильный отечественный нападающий последних семи лет Артемий Панарин.

Теоретически в спор еще может включиться Александр Овечкин (79 очков), но для этого звездному ветерану нужно провести сверхрезультативный финальный отрезок. Вряд ли капитан «Вашингтона» будет выжимать из себя максимум в ближайшее время — его задача подвести себя в лучшей форме к старту плей-офф Кубка Стэнли, куда «Кэпиталз» наверняка попадут.

Перед началом сегодняшнего игрового дня счет в противостоянии Капризова и Панарина был 85 (39+46) на 82 (19+63) в пользу форварда «Миннесоты». Открывали очередную часть российской дуэли «Рейнджерс», игравшие на выезде против «Нью-Джерси» Егора Шаранговича, который уже на седьмой минуте забил свой 20-й гол в сезоне и набрал 40-е очко, а позднее затеял драку с защитником Брэйденом Шнайдером.

Панарин активизировался к 12-й минуте матча, когда в большинстве сделал передачу с вершины правого круга вбрасывания под лицевую линию на Криса Крайдера, а тот молниеносно перевел шайбу на пятак под бросок в касание вернувшемуся в состав Райану Строуму. Благодаря этому набранному очку Артемий установил личный рекорд по числу результативных передач за один сезон (64).

Всего через шесть минут Панарин обновил свое достижение. Снова в большинстве он набросил шайбу от правого борта, и Крайдер, подставив клюшку, отправил шайбу мимо вратаря Нико Доуса. Впоследствии этот гол оказался победным, а Панарин с двумя очками был признан третьей звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шарангович, 6:56. — Строум, 11:07 (бол.). Крайдер, 17:57 (бол.). Браун, 43:55.

Через час после старта игры в Ньюарке в дело включилась «Миннесота», отправившаяся в гости к «Нэшвиллу». «Уайлд» попали под первый хет-трик в НХЛ нападающего «Предаторз» Райана Джохэнсена и прервали серию из десяти матчей с набранными очками (9-0-1).

Несмотря на неудачу «дикарей», дуэт Капризов — Цукарелло снова был на высоте. На 14-й минуте игры россиянин перехватил шайбу на левом краю после неудачного выброса от защитника Маттиаса Экхольма и быстро доставил ее в слот, откуда норвежец уверенно переиграл Юусе Сароса.

В концовке второго периода в большинстве при счете 1:4 Капризов, получив шайбу на правом круге после розыгрыша Цукарелло и Джареда Сперджона, с двух попыток пробил ворота «Нэшвилла». Кирилл стал третьим игроком в истории «Миннесоты», забившем 40 голов за один сезон. До снайперского рекорда «Уайлд», принадлежащего Мариану Габорику и Эрику Стаалу, Капризову осталось забросить еще две шайбы в оставшихся в регулярном сезоне 13 матчах.

По итогам дня нападающий «Миннесоты» сохранил преимущество в два очка над своим соотечественником из «Рейнджерс». Если форвардам удастся избежать травм, Капризов до конца чемпионата проведет на два матча больше Панарина, поэтому шансы на победу у новокузнецкого воспитанника гораздо выше, чем у челябинского.

Будет красиво, если по ходу этой борьбы оба россиянина впервые в своих заокеанских карьерах преодолеют рубеж в 100 очков.

«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Голы: Йоси, 5:10 (бол.). Джохансен, 13:50 (бол.), 19:03 (бол.), 59:53. Томасино, 26:06. Дюшен, 53:28. — Цукарелло, 13:27. Капризов, 37:51 (бол.).

Читайте также: